Банки, при работе с которыми стоит учитывать особенности обслуживания бизнеса

Мы проанализировали практику взаимодействия юридических лиц с крупными банками и выделили ряд моментов, на которые стоит обратить внимание при открытии расчетного счета. Ниже — обзор пяти банков, при сотрудничестве с которыми предпринимателям важно учитывать особенности внутренней политики и подходы к контролю операций.

5. Сбербанк

Сбер — один из наиболее популярных банков у бизнеса, с широкой цифровой инфраструктурой. Вместе с тем, за последние месяцы наблюдается повышение внимательности со стороны службы внутреннего контроля: ряд операций может быть приостановлен в рамках процедур, связанных с 115-ФЗ.

Если ранее банк направлял предупреждение и запрашивал документы до блокировки, то сейчас приоритет может отдаваться блокировке с последующим запросом пояснений. При этом стоит отметить, что большинство таких ситуаций успешно разрешаются при предоставлении корректных подтверждающих документов.

Что учитывать:

— Внимательно отнеситесь к переводам на новые контрагенты и физлица.

— Желательно заранее прикладывать документы по операциям через СберБизнес.

— При необходимости — воспользоваться чатом поддержки до момента проведения платежа.

4. Банк «Ренессанс»

Банк ориентирован на обслуживание малого и среднего бизнеса. В ряде регионов бизнес-клиенты отмечают, что из-за высокой нагрузки на персонал могут возникать задержки или необходимость в повторном подтверждении операций.

Некоторые обращения клиентов требуют дополнительного контроля, особенно в ситуациях, когда задействованы новые реквизиты или нестандартные суммы.

Что учитывать:

— Уточняйте статус заявок и обращений, фиксируйте переписку.

— При планировании значимых транзакций стоит уведомлять банк заранее.

— Следите за корректностью оформления платёжных поручений.

3. Банк «Почта»

Банк отличается широкой филиальной сетью, особенно в отдалённых населённых пунктах. Однако в некоторых отделениях может быть ограниченный кадровый состав, из-за чего возможны очереди и увеличение сроков обслуживания.

Также бизнес-клиенты указывают на необходимость личного присутствия для подтверждения некоторых операций, что важно учитывать при ведении удалённой деятельности.

Что учитывать:

— Желательно выбрать филиал с постоянным персоналом.

— Используйте онлайн-кабинет как основной канал взаимодействия.

— Проверяйте поступление уведомлений об операциях — в ряде случаев они приходят с задержкой.

2. ПАО «Открытие»

Банк активно работает с юридическими лицами, но отдельные процедуры (например, обработка запросов или возвратов) могут занимать больше времени по сравнению с другими учреждениями. Важно учитывать это при планировании платежей.

Также были случаи автоматического подключения дополнительных тарифных условий, что требует внимательного изучения клиентских соглашений и регулярной проверки выписок.

Что учитывать:

— Следите за условиями обслуживания и при необходимости уточняйте детали тарифов.

— Планируйте финансовые операции с временным буфером.

— Храните документацию по операциям, особенно по возвратам и входящим платежам.

В январе 2025 года банк «Открытие» присоединился к ВТБ-Банку. «Открытие» стало его филиалом, а ВТБ-Банк стал универсальным правопреемником «Открытия» по всем обязательствам в отношении всех клиентов и контрагентов.

Присоединение «Открытие» к ВТБ должно завершиться до конца 2025 года.

1. ВТБ

Один из крупнейших банков страны, с активной позицией по мониторингу операций. В силу высокой автоматизации и алгоритмического анализа операций по 115-ФЗ, некоторые транзакции могут быть интерпретированы как потенциально рискованные, даже при корректной деловой природе.

Кроме того, предприниматели отмечают, что разъяснение деловой цели платежа может потребоваться уже после приостановки операции. Важно заранее готовить подтверждающие документы.

Что учитывать:

— Подробно указывайте назначение платежей, избегая формулировок вроде «оплата услуг».

— Храните договоры, акты и переписку по каждой операции.

— Подключите все возможные уведомления об изменениях в статусе счёта.

Вывод

Каждый банк имеет собственный подход к контролю и проверкам. Это не хорошо и не плохо — это особенности внутренней политики, которую важно учитывать.

✅ При выборе расчетного счета:

— Изучите условия обслуживания, включая комиссии и сроки операций.

— Оцените, насколько оперативно банк реагирует на обращения.

— Уточните, как в банке обрабатываются операции, попадающие под 115-ФЗ.

— Поддерживайте регулярную юридическую и бухгалтерскую проверку документооборота.

Прозрачность операций и готовность к пояснениям — главная защита бизнеса от непредвиденных блокировок.