Устами налогового инспектора: исключить прямой разрыв или подать уточненку?

Как уже говорилось ранее, «прямой разрыв» — это всегда привлечение дополнительного внимания к вашему бизнесу со стороны налоговой, и в отдельных случаях – приведет к углубленной камеральная проверка. Убрать «разрыв» — значит возобновить камеральную проверку. Безысходность или все же решение есть? Давайте разбираться.

«Налоговый разрыв» означает, как правило, что у компании отражена в книге покупок счет-фактура, которая не отражена в налоговой декларации контрагента. То есть налоговые разрывы — это операции, по которым применены вычеты, но не уплачен НДС.

Такие операции с налоговыми разрывами отслеживаются в базе налоговиков. И чем больше сумма по таким разрывам, тем вероятнее ей будет назначена углубленная камеральная или даже выездная налоговая проверка.

Первостепенной целью налоговиков является устранение налоговых разрывов. И способ здесь один — подача уточненной декларации с исключением ранее заявленных вычетов по проблемным контрагентам.

Однако не торопитесь сразу же идти на поводу у налоговой и подавать Уточненку.

Некоторые последствия подачи уточнённой декларации по НДС:

Продление камеральной проверки. Налоговики индивидуально проверяют уточнённую декларацию, смотрят, как изменилась сумма налога (увеличилась или уменьшилась) и за счёт чего произошло изменение. Во время проверки они выясняют причины и обстоятельства изменений. Назначение выездной налоговой проверки. Первичной или повторной. Например, если налогоплательщик подал уточнённую декларацию, уменьшающую сумму НДС, после завершения предыдущей выездной проверки и составления акта по её результатам. Возврат в бюджет налога, возмещённого в заявительном порядке. Если выявленная ошибка привела к переплате налога на добавленную стоимость, то вернуть или зачесть излишне перечисленный налог можно, только если со дня уплаты прошло не более трёх лет.

Как действовать, если перед вами стал выбор: «Подать уточненную НД по НДС, устранив разрыв или оставить все как есть?»