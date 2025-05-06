ЦОК ПРЕМ 05.05 Мобильный (1)
Налоговая Правда
Камеральные налоговые проверки

Устами налогового инспектора: исключить прямой разрыв или подать уточненку?

Как уже говорилось ранее, «прямой разрыв» — это всегда привлечение дополнительного внимания к вашему бизнесу со стороны налоговой, и в отдельных случаях – приведет к углубленной камеральная проверка. Убрать «разрыв» — значит возобновить камеральную проверку. Безысходность или все же решение есть? Давайте разбираться.
Устами налогового инспектора: исключить прямой разрыв или подать уточненку?

«Налоговый разрыв» означает, как правило, что у компании отражена в книге покупок счет-фактура, которая не отражена в налоговой декларации контрагента. То есть налоговые разрывы — это операции, по которым применены вычеты, но не уплачен НДС.

Такие операции с налоговыми разрывами отслеживаются в базе налоговиков. И чем больше сумма по таким разрывам, тем вероятнее ей будет назначена углубленная камеральная или даже выездная налоговая проверка.

Первостепенной целью налоговиков является устранение налоговых разрывов. И способ здесь один — подача уточненной декларации с исключением ранее заявленных вычетов по проблемным контрагентам.

Однако не торопитесь сразу же идти на поводу у налоговой и подавать Уточненку.

Некоторые последствия подачи уточнённой декларации по НДС:

  1. Продление камеральной проверки. Налоговики индивидуально проверяют уточнённую декларацию, смотрят, как изменилась сумма налога (увеличилась или уменьшилась) и за счёт чего произошло изменение. Во время проверки они выясняют причины и обстоятельства изменений.

  2. Назначение выездной налоговой проверки. Первичной или повторной. Например, если налогоплательщик подал уточнённую декларацию, уменьшающую сумму НДС, после завершения предыдущей выездной проверки и составления акта по её результатам.

  3. Возврат в бюджет налога, возмещённого в заявительном порядке. Если выявленная ошибка привела к переплате налога на добавленную стоимость, то вернуть или зачесть излишне перечисленный налог можно, только если со дня уплаты прошло не более трёх лет.

Как действовать, если перед вами стал выбор: «Подать уточненную НД по НДС, устранив разрыв или оставить все как есть?»

  1. Выясните, почему у вас возник «разрыв» и по чьей вине;

  2. Если данная ситуация возникла из-за технической ошибки по вашей вине или вине вашего контрагента, то стоит подать Уточненную декларацию и закрыть все расхождения той стороне, которая допустила оплошность;

  3. При условии, когда «налоговый разрыв» возникает по взаимоотношениям с
    «сомнительным» контрагентом, то проанализируйте свою деятельность и решите, как вы будете, в случае проверки, доказывать реальность сделок с данным партнером;

  4. Если вы уверены, что ваша сделка будет выглядеть достоверно в глазах налоговой, и вы сможете ее отстоять, тогда готовьтесь к личной встрече с налоговым инспектором;

  5. Однако, если есть риск, то устранять данную ситуацию нужно грамотно, однако выхода всего два - Исключить контрагента доплатив налог или заменить другим, более надежным.

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Налоговая Правда

Налоговая Правда

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