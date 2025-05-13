Минфин России подготовил проект масштабных поправок в Налоговый кодекс. Что нас ждет?

Освобождение от налогообложения доходов в виде возмещения виновным лицом стоимости утраченного имущества в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

Уточнение порядка применения кадастровой стоимости объекта недвижимости в случае образования такого объекта в течение налогового периода и внесении в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости позднее даты постановки объекта на государственный кадастровый учет.

Уточнение перечня видов имущества и имущественных прав, при дарении которых доход в виде такого дара освобождается от НДФЛ, только если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками.