Минфин России подготовил проект масштабных поправок в Налоговый кодекс. Что нас ждет?

1. Налоговое администрирование
Установление днем окончания срока уплаты налогов предшествующего рабочего дня в случае, когда последний день срока уплаты налога приходится на нерабочий.
Совершенствование института ЕНС, в частности, уточнение порядка учета на ЕНС решения налогового органа о досрочном прекращении действия отсрочки или рассрочки, об отмене решений о предоставлении налогового вычета и иное.
Оптимизация количества направляемых плательщиками уведомлений об исчисленных суммах налогов, за счет отмены их представления по имущественным налогам и др.
2. НДС
НДС будет исчисляться российским налогоплательщиком при сдаче в аренду майнинговой инфраструктуры, а также при предоставлении в режиме реального времени вычислительной мощности для майнинга.
Установление нулевого НДС при реализации руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих драгметаллы, налогоплательщиками, осуществляющими добычу драгметаллов.
3. НДФЛ
Освобождение от налогообложения доходов в виде возмещения виновным лицом стоимости утраченного имущества в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Уточнение порядка применения кадастровой стоимости объекта недвижимости в случае образования такого объекта в течение налогового периода и внесении в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости позднее даты постановки объекта на государственный кадастровый учет.
Уточнение перечня видов имущества и имущественных прав, при дарении которых доход в виде такого дара освобождается от НДФЛ, только если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками.
Предусмотреть, что в отношении доходов в виде выигрышей, полученных участниками азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе, сумма налога исчисляется налоговым агентом отдельно по каждой сумме выигрыша вне зависимости от его размера.
Изменения и поправки также затрагивают Налог на прибыль организации, спецрежимы (УСН, ПСН, ЕСХН), имущественные налоги, туристический налог и страховые взносы.
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