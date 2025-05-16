Осмотр имущества – один из основных этапов налогового контроля

Налоговые органы могут произвести такое мероприятие налогового контроля, как осмотр – обследование производственных, складских, торговых и иных помещений, а также территорий компаний и граждан. Что важно знать?

Осмотр производственных, складских, торговых и иных помещений и территорий

Налоговые органы вправе осматривать любые используемые налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов налогообложения независимо от места их нахождения производственные, складские, торговые и иные помещения и территории.

Осмотр помещений, территорий, объектов налогообложения, документов и предметов

Должностное лицо налогового органа, производящее выездную или камеральную налоговую проверку на основании налоговой декларации по НДС, в случаях, предусмотренных пунктами 8 и 81 статьи 88 НК РФ, в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для полноты проверки, вправе производить осмотр территорий, помещений лица, в отношении которого проводится налоговая проверка, документов и предметов.

Перед тем, как произвести осмотр, налоговый орган обязан вынести постановление и выслать его налогоплательщику, тем самым заранее уведомив лицо, в отношении которого планируется процедура осмотра.

Осмотр документов и предметов в случаях, не предусмотренных пунктом 1 статьи 92 Кодекса, в том числе в рамках камеральной налоговой проверки, допускается, если документы и предметы были получены должностным лицом налогового органа в результате ранее произведенных действий по осуществлению налогового контроля или при согласии владельца этих предметов на проведение их осмотра.

Порядок проведения осмотра

Осмотр производится в присутствии понятых.

При проведении осмотра вправе участвовать лицо, в отношении которого осуществляется налоговая проверка, или его представитель, а также специалисты.

В необходимых случаях при осмотре производятся фото- и киносъемка, видеозапись, снимаются копии с документов или другие действия, о которых налоговые работники обязаны уведомить заранее лицо, в отношении которого проводится проверка.

Особенности проведения осмотра при выездной налоговой проверке физических лиц

Представители налоговых органов не могут находиться в жилых помещениях проверяемого физического лица помимо или против воли проживающих в них физических лиц.

Если возникает необходимость доступа в жилое помещение налогоплательщика, то налоговый орган вправе получить такой доступ на основании судебного решения (п. 5 ст. 91 НК РФ). Незаконный отказ или воспрепятствование в доступе к осмотру влечет административную ответственность должностных лиц, предусмотренную ст. 19.7.6 КоАП РФ.

Вывод

Осмотр — это не просто формальность. Это инструмент налогового контроля, при котором важно понимать, на что имеет право инспекция, а что выходит за рамки закона. Соблюдайте регламент, фиксируйте действия налоговиков и привлекайте специалистов. Это поможет защитить ваши интересы и снизить риски.