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Налоговая Правда
АУСН

Все о налоговых режимах: АУСН — автоматизированная упрощенная система

В налоговом кодексе РФ прописано пять основных систем (режимов) налогообложения: одна общая (ОСНО) и четыре специальных. Главное отличие специальных режимов от ОСНО — вместо нескольких налогов выплачивается один или два, что упрощает налоговый учёт. Сегодня поговорим о АУСН.

С 1 июля 2022 года для бизнеса доступен новый экспериментальный налоговый режим — автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН). Действовать он будет до 31 декабря 2027 года. 

Кто имеет право применять АУСН?

  • АвтоУСН смогут применять организации и индивидуальные предприниматели, у которых одновременно соблюдаются следующие условия:

  • численность работников не более 5 человек;

  • годовой доход не более 60 млн руб.;

  • остаточная стоимость основных средств не более 150 млн руб.;

  • расчетные счета открыты только в уполномоченных кредитных организациях;

  • заработная плата работникам выплачивается только в безналичной форме;

  • не применяют иные специальные налоговые режимы;

  • иные условия, установленные п. 2 ст. 3 Федерального закона от 05.02.2022 № 17-ФЗ.

  • Совмещение АвтоУСН с иными режимами налогообложения не допускается.

Порядок перехода на АУСН

  • С 1 июля 2022 года применять налоговый режим могут все новые индивидуальные предприниматели и организации с даты регистрации в налоговых органах;

  • С 1 января 2025 года налогоплательщики, применяющие УСН или НПД, могут перейти на АвтоУСН с 1 числа любого месяца года;

  • С 1 января 2025 года режим доступен при осуществлении деятельности по агентским договорам доверителям, комитентам или принципалам (например, продавцам на маркетплейсе).

Налоговый период: 1 МЕСЯЦ

Объект налогообложения АВТОУСН и ставки

  • Если объект – Доходы, то ставка - 8 %;

  • Если объект – доходы, уменьшенные на величину расходов, то ставка – 20%.

Выбор объекта налогообложения осуществляется самим налогоплательщиком. Объект налогообложения может изменяться налогоплательщиком ежегодно. Объект налогообложения может быть изменен с начала календарного года.

Отчетность на АВТОУСН

  • Налоговая декларация по АвтоУСН в налоговые органы не представляется.

  • Также налогоплательщики, применяющие АвтоУСН, освобождены от представления следующей отчетности:

  • Декларация по УСН

  • Расчет 6-НДФЛ и Справки о доходах и суммах налога физического лица)

  • Расчет по страховым взносам

Подытожим

Плюсы системы: 

1. Не нужно самостоятельно считать налог, подавать декларации и отчётность. Плательщики освобождены от выездных проверок.

2. Большой перечень разрешённых видов деятельности.

3. Никакой отчётности.

Минусы системы: 

1. Нельзя совмещать с другими налоговыми режимами.

2. Есть минимальная ставка налога — 3 % от дохода, даже если убытков было больше.

АУСН — это шаг к цифровому будущему для малого бизнеса. Этот режим действительно упрощает отчётность, минимизирует контакт с проверяющими и даёт гибкость в управлении налоговой нагрузкой. Но при этом требует строго соблюдения установленных ограничений и понимания всех условий перехода. Перед принятием решения важно взвесить не только выгоды, но и риски.

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