Все о налоговых режимах: АУСН — автоматизированная упрощенная система

Подытожим

Плюсы системы:

1. Не нужно самостоятельно считать налог, подавать декларации и отчётность. Плательщики освобождены от выездных проверок.

2. Большой перечень разрешённых видов деятельности.

3. Никакой отчётности.

Минусы системы:

1. Нельзя совмещать с другими налоговыми режимами.

2. Есть минимальная ставка налога — 3 % от дохода, даже если убытков было больше.

АУСН — это шаг к цифровому будущему для малого бизнеса. Этот режим действительно упрощает отчётность, минимизирует контакт с проверяющими и даёт гибкость в управлении налоговой нагрузкой. Но при этом требует строго соблюдения установленных ограничений и понимания всех условий перехода. Перед принятием решения важно взвесить не только выгоды, но и риски.

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