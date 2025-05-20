Все о налоговых режимах: АУСН — автоматизированная упрощенная система

С 1 июля 2022 года для бизнеса доступен новый экспериментальный налоговый режим — автоматизированная упрощённая система налогообложения (АУСН). Действовать он будет до 31 декабря 2027 года.
Кто имеет право применять АУСН?
АвтоУСН смогут применять организации и индивидуальные предприниматели, у которых одновременно соблюдаются следующие условия:
численность работников не более 5 человек;
годовой доход не более 60 млн руб.;
остаточная стоимость основных средств не более 150 млн руб.;
расчетные счета открыты только в уполномоченных кредитных организациях;
заработная плата работникам выплачивается только в безналичной форме;
не применяют иные специальные налоговые режимы;
иные условия, установленные п. 2 ст. 3 Федерального закона от 05.02.2022 № 17-ФЗ.
Совмещение АвтоУСН с иными режимами налогообложения не допускается.
Порядок перехода на АУСН
С 1 июля 2022 года применять налоговый режим могут все новые индивидуальные предприниматели и организации с даты регистрации в налоговых органах;
С 1 января 2025 года налогоплательщики, применяющие УСН или НПД, могут перейти на АвтоУСН с 1 числа любого месяца года;
С 1 января 2025 года режим доступен при осуществлении деятельности по агентским договорам доверителям, комитентам или принципалам (например, продавцам на маркетплейсе).
Налоговый период: 1 МЕСЯЦ
Объект налогообложения АВТОУСН и ставки
Если объект – Доходы, то ставка - 8 %;
Если объект – доходы, уменьшенные на величину расходов, то ставка – 20%.
Выбор объекта налогообложения осуществляется самим налогоплательщиком. Объект налогообложения может изменяться налогоплательщиком ежегодно. Объект налогообложения может быть изменен с начала календарного года.
Отчетность на АВТОУСН
Налоговая декларация по АвтоУСН в налоговые органы не представляется.
Также налогоплательщики, применяющие АвтоУСН, освобождены от представления следующей отчетности:
Декларация по УСН
Расчет 6-НДФЛ и Справки о доходах и суммах налога физического лица)
Расчет по страховым взносам
Подытожим
Плюсы системы:
1. Не нужно самостоятельно считать налог, подавать декларации и отчётность. Плательщики освобождены от выездных проверок.
2. Большой перечень разрешённых видов деятельности.
3. Никакой отчётности.
Минусы системы:
1. Нельзя совмещать с другими налоговыми режимами.
2. Есть минимальная ставка налога — 3 % от дохода, даже если убытков было больше.
АУСН — это шаг к цифровому будущему для малого бизнеса. Этот режим действительно упрощает отчётность, минимизирует контакт с проверяющими и даёт гибкость в управлении налоговой нагрузкой. Но при этом требует строго соблюдения установленных ограничений и понимания всех условий перехода. Перед принятием решения важно взвесить не только выгоды, но и риски.
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