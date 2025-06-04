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Налоговая Правда
НДС

Просто и доступно: руководство по возмещению НДС

Ваша организация может возместить НДС в общем или заявительном порядке. Разбираем пошаговую инструкцию.
Просто и доступно: руководство по возмещению НДС

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Как возместить НДС в общем порядке:

  • Шаг 1. Подать декларацию в налоговую.

Форму документа утвердила ФНС в приказе № ММВ-7-3/558@ от 29 октября 2014 года

При заполнении декларации в строке 050 нужно указать сумму к возмещению НДС.

Декларацию нужно отправить в налоговую электронно через оператора ЭДО до 25 числа месяца, который следует за отчетным кварталом.

  • Шаг 2. Дождаться завершения камеральной проверки.

Согласно пункту 2 статьи 88 НК РФ, камеральную проверку налоговая должна провести в течение двух месяцев, но при необходимости может продлить срок еще на месяц. 

Во время проверки налоговая может запросить счета-фактуры и другие документы, чтобы подтвердить, что компания или ИП имеют право на возмещение суммы НДС, которая заявлена в декларации.

После проведения камеральной проверки ФНС должна в течение семи дней принять решение о возмещении НДС (Согласно пункту 2 статьи 176 НК РФ).

ФНС должна письменно известить о решении выплатить или отказать в возврате НДС в течение 5 дней после того, как приняла свое решение (пункт 4 статьи 176 НК РФ).

  • Шаг 3. Получить НДС.

Налоговая переведет сумму НДС на единый налоговый счет (ЕНС). 

Если на нем будет отрицательный баланс, то ФНС зачтет переведенные деньги в счет неуплаченных налогов. 

Если баланс на ЕНС будет положительным, средства можно вывести на банковский счет компании или ИП.

Для этого нужно на бумаге или электронно подать заявление в налоговую по форме, которая утверждена приказом ФНС № ЕД-7-8/1133@ от 30 ноября 2022 года.

Как возместить НДС в заявительном порядке:

  • Шаг 1. Подать декларацию в налоговую. 

В документе нужно обязательно заполнить строки 055 и 056.

Согласно пункту 2 статьи 176.1 НК РФ, подать декларацию на возмещение НДС в заявительном порядке могут налогоплательщики, которые не находятся в стадии реорганизации или ликвидации, а также по ним не должно быть возбуждено дело о банкротстве.

Если сумма возмещаемого НДС больше размера уплаченных в прошлом году налогов и взносов, то дополнительно нужно предоставить банковскую гарантию или договор поручительства.

  • Шаг 2. Получить НДС.

В течение пяти дней после приема заявления налоговая примет решение по поводу возмещения вам НДС.

Если ФНС решит возместить НДС, то согласно пункту 3 статьи 79 НК РФ, она на следующий день после своего решения отправит в казначейство поручение о выплате.

Если ФНС откажет возместить НДС в заявительном порядке, нужно дождаться, когда закончится камеральная проверка. Возможно, по ее итогу налоговая решит выплатить заявленную сумму НДС.

  • Шаг 3. Дождаться завершения камеральной проверки.

Если нарушений после проверки не будет, налоговая сообщит об этом электронно в течение семи дней.

Если после проверки ФНС откажет в возмещении НДС, налогоплательщик должен вернуть полученные деньги. Также придется заплатить пени и проценты в размере двукратной ключевой ставки ЦБ за использование бюджетных денег.

Эта памятка — инструмент, который поможет пройти процедуру возмещения НДС без ошибок и штрафов. Используйте её при подготовке декларации, чтобы не упустить формальности и избежать претензий со стороны ФНС.

Процедура не быстрая и требует точности. Актуальные формы, сроки, ссылки на статьи НК РФ — всё это уже включено в инструкцию. Сохраните материал, чтобы он был под рукой.

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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