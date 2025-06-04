Просто и доступно: руководство по возмещению НДС

Ваша организация может возместить НДС в общем или заявительном порядке. Разбираем пошаговую инструкцию.

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Как возместить НДС в общем порядке:

Шаг 1. Подать декларацию в налоговую.

Форму документа утвердила ФНС в приказе № ММВ-7-3/558@ от 29 октября 2014 года.

При заполнении декларации в строке 050 нужно указать сумму к возмещению НДС.

Декларацию нужно отправить в налоговую электронно через оператора ЭДО до 25 числа месяца, который следует за отчетным кварталом.

Шаг 2. Дождаться завершения камеральной проверки.

Согласно пункту 2 статьи 88 НК РФ, камеральную проверку налоговая должна провести в течение двух месяцев, но при необходимости может продлить срок еще на месяц.

Во время проверки налоговая может запросить счета-фактуры и другие документы, чтобы подтвердить, что компания или ИП имеют право на возмещение суммы НДС, которая заявлена в декларации.

После проведения камеральной проверки ФНС должна в течение семи дней принять решение о возмещении НДС (Согласно пункту 2 статьи 176 НК РФ).

ФНС должна письменно известить о решении выплатить или отказать в возврате НДС в течение 5 дней после того, как приняла свое решение (пункт 4 статьи 176 НК РФ).

Шаг 3. Получить НДС.

Налоговая переведет сумму НДС на единый налоговый счет (ЕНС).

Если на нем будет отрицательный баланс, то ФНС зачтет переведенные деньги в счет неуплаченных налогов.

Если баланс на ЕНС будет положительным, средства можно вывести на банковский счет компании или ИП.

Для этого нужно на бумаге или электронно подать заявление в налоговую по форме, которая утверждена приказом ФНС № ЕД-7-8/1133@ от 30 ноября 2022 года.

Как возместить НДС в заявительном порядке:

Шаг 1. Подать декларацию в налоговую.

В документе нужно обязательно заполнить строки 055 и 056.

Согласно пункту 2 статьи 176.1 НК РФ, подать декларацию на возмещение НДС в заявительном порядке могут налогоплательщики, которые не находятся в стадии реорганизации или ликвидации, а также по ним не должно быть возбуждено дело о банкротстве.

Если сумма возмещаемого НДС больше размера уплаченных в прошлом году налогов и взносов, то дополнительно нужно предоставить банковскую гарантию или договор поручительства.

Шаг 2. Получить НДС.

В течение пяти дней после приема заявления налоговая примет решение по поводу возмещения вам НДС.

Если ФНС решит возместить НДС, то согласно пункту 3 статьи 79 НК РФ, она на следующий день после своего решения отправит в казначейство поручение о выплате.

Если ФНС откажет возместить НДС в заявительном порядке, нужно дождаться, когда закончится камеральная проверка. Возможно, по ее итогу налоговая решит выплатить заявленную сумму НДС.

Шаг 3. Дождаться завершения камеральной проверки.

Если нарушений после проверки не будет, налоговая сообщит об этом электронно в течение семи дней.

Если после проверки ФНС откажет в возмещении НДС, налогоплательщик должен вернуть полученные деньги. Также придется заплатить пени и проценты в размере двукратной ключевой ставки ЦБ за использование бюджетных денег.

Эта памятка — инструмент, который поможет пройти процедуру возмещения НДС без ошибок и штрафов. Используйте её при подготовке декларации, чтобы не упустить формальности и избежать претензий со стороны ФНС.

Процедура не быстрая и требует точности. Актуальные формы, сроки, ссылки на статьи НК РФ — всё это уже включено в инструкцию. Сохраните материал, чтобы он был под рукой.

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