Предупрежден, значит вооружен! Процедуры, возможные при выездной проверке

Сегодня поговорим, о том какие процедуры вас ждут, если выездная налоговая проверка уже неизбежна для вашего бизнеса.

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Камеральные проверки иногда могут длиться долго: если удалось отбиться от одной претензии, это еще не значит, что так же будет и с другими требованиями. С выездной же проверкой не все так просто. Иными словами, это крайняя мера, когда инспекция видит такое количество нарушений, что ответить на все вопросы налоговиков у бизнеса все равно не получится, а суммы неуплаты могут быть очень велики. Тогда и принимается решение о выездной, которая почти всегда заканчивается многотысячными и даже многомиллионными доначислениями.

Сегодня поговорим, о том какие процедуры вас ждут, если Выездная налоговая проверка уже неизбежна для вашего бизнеса.

Налогоплательщик обязан обеспечить возможность должностным лицам налоговых органов, проводящих выездную налоговую проверку, ознакомиться с документами, связанными с исчислением и уплатой налогов.

В последний день проведения выездной проверки составляется справка о проведенной выездной налоговой проверке. Дата составления справки (дата справки) фиксирует окончание выездной проверки.

Вывод

Выездная проверка — это всегда серьёзное испытание для бизнеса. Перечень процедур, которыми располагает ФНС, позволяет собрать максимум доказательств и при необходимости доначислить значительные суммы. Важно заранее знать, какие действия вправе проводить инспекторы, и быть готовыми к каждому этапу. Подготовленность снижает риски и помогает сохранить позиции при защите интересов.

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