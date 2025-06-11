Предупрежден, значит вооружен! Процедуры, возможные при выездной проверке
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Камеральные проверки иногда могут длиться долго: если удалось отбиться от одной претензии, это еще не значит, что так же будет и с другими требованиями. С выездной же проверкой не все так просто. Иными словами, это крайняя мера, когда инспекция видит такое количество нарушений, что ответить на все вопросы налоговиков у бизнеса все равно не получится, а суммы неуплаты могут быть очень велики. Тогда и принимается решение о выездной, которая почти всегда заканчивается многотысячными и даже многомиллионными доначислениями.
Сегодня поговорим, о том какие процедуры вас ждут, если Выездная налоговая проверка уже неизбежна для вашего бизнеса.
Инвентаризация (п. 13 ст. 89 НК РФ). Инвентаризация проводится с целью проверки достоверности данных, содержащихся в документах налогоплательщика, а также для выяснения иных обстоятельств, имеющих значение для выполнения задач налоговой проверки;
Допрос (ст. 90 НК РФ). В необходимых случаях при проведении выездных налоговых проверок проводится допрос свидетеля, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля;
Осмотр (ст. 91, 92 НК РФ). Налоговые органы вправе осматривать любые используемые налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов налогообложения независимо от места их нахождения производственные, складские, торговые и иные помещения и территории;
Вызов в качестве свидетеля (ст. 90 НК РФ). Налоговые органы вправе вызывать для дачи показаний любое физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля;
Истребование документов (информации) (ст. 93, 93.1 НК РФ). Должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки документы;
Получение экспертного заключения (ст. 95 НК РФ). Если эксперт при производстве экспертизы установит имеющие значение для дела обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение;
Выемка (ст. 94 НК РФ). Выемка документов и предметов производится для того, чтобы выявить и подтвердить достаточными доказательствами нарушения налогового законодательства;
Привлечение переводчика (ст. 97 НК РФ). В необходимых случаях для участия в действиях по осуществлению налогового контроля на договорной основе может быть привлечен переводчик;
Экспертиза (ст. 95 НК РФ). В необходимых случаях при проведении выездных налоговых проверок, на договорной основе может быть привлечен эксперт.
Налогоплательщик обязан обеспечить возможность должностным лицам налоговых органов, проводящих выездную налоговую проверку, ознакомиться с документами, связанными с исчислением и уплатой налогов.
В последний день проведения выездной проверки составляется справка о проведенной выездной налоговой проверке. Дата составления справки (дата справки) фиксирует окончание выездной проверки.
Вывод
Выездная проверка — это всегда серьёзное испытание для бизнеса. Перечень процедур, которыми располагает ФНС, позволяет собрать максимум доказательств и при необходимости доначислить значительные суммы. Важно заранее знать, какие действия вправе проводить инспекторы, и быть готовыми к каждому этапу. Подготовленность снижает риски и помогает сохранить позиции при защите интересов.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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