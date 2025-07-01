ФНС раскрыла критерии отбора для выездной налоговой проверки

Такие проверки не случаются внезапно. Чтобы попасть в план, нужно «проявить себя». Налоговики оценивают целый набор критериев — и если вы под них попадаете, то риски повышаются. Ниже — полный перечень признаков, которые может использовать ИФНС при отборе на ВНП в 2025 году.

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Что может стать основанием для включения в план ВНП

Сама по себе выездная проверка — это не реакция на разовую ошибку. Это — итог системного анализа вашей отчётности, поведения контрагентов, налоговой нагрузки и косвенных признаков риска. Вот ключевые признаки, которые особенно настораживают налоговую:

1. Низкая налоговая нагрузка

Если сумма налогов, которую уплачивает компания или ИП, ниже среднеотраслевого уровня — это повод для проверки. ФНС видит, сколько в среднем платят в вашем сегменте, и если вы явно экономите — интерес обеспечен.

2. Убытки два года подряд

Если в течение двух и более лет по декларациям вы фиксируете убытки, налоговая может заподозрить, что вы искусственно занижаете прибыль, чтобы избежать налогообложения.

3. Вычеты по НДС превышают 89%

Если по расчётам ФНС ваш вычет по НДС превышает 89% от суммы исчисленного налога за последние 12 месяцев — это почти гарантированный красный флаг. Такой уровень вызывает автоматическую проверку со стороны системы АСК НДС-2.

4. Расходы растут быстрее доходов

Дисбаланс между расходами и доходами также вызывает подозрения. Особенно — если затраты растут, а выручка остаётся на месте или снижается.

5. Низкая зарплата

Если ваша средняя зарплата ниже, чем по отрасли в регионе, это может быть истолковано как занижение налоговой базы по страховым взносам и НДФЛ.

6. Работа на спецрежимах на пределе лимитов

Если плательщик на УСН, ПСН, АУСН или ЕСХН неоднократно приближается к граничным значениям, например, по численности сотрудников или доходу — налоговая может посчитать это попыткой сохранить режим искусственным способом. Особое внимание уделяется колебанию численности: если в отчётности указывают 298–299 сотрудников, это может быть воспринято как дробление бизнеса для уклонения от перехода на ОСНО.

7. Доходы почти равны расходам

Если ИП отчитывается о почти полном совпадении доходов и расходов, это может быть расценено как попытка свести налог к нулю.

8. Цепочки посредников

ФНС обращает внимание на сделки, которые проходят через длинные цепочки контрагентов. Если вы не покупаете напрямую у поставщика, а используете посредников, система может заподозрить схему с фирмами-«прокладками».

9. Игнорирование запросов ФНС

Если организация не отвечает на официальные запросы инспекции, это — дополнительный фактор риска и основание для выездного контроля.

10. Постоянная смена адреса

Множественная перерегистрация в связи со сменой адреса воспринимается как попытка скрыть истинное местоположение, затруднить контроль или минимизировать налоговую нагрузку.

11. Низкая рентабельность

Если уровень рентабельности ниже среднестатистического по отрасли, особенно при наличии вычетов и убытков, это также может быть основанием для ВНП.

12. Сделки с «признаками однодневок»