ЦОК Общая ПРОФК 26.06 Мобильный
Налоговая Правда
Выездные налоговые проверки

ФНС раскрыла критерии отбора для выездной налоговой проверки

Если налоговая считает, что бизнес уклоняется от уплаты налогов, она вправе инициировать выездную проверку. Это один из самых серьёзных форматов налогового контроля. Его особенность в том, что инспекторы приходят на территорию компании — в офис, склад, на производство — и получают доступ ко всей первичке, бухучету и пояснениям по операциям.

Зашли в “Налоговую правду”? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы не терять деньги.

Такие проверки не случаются внезапно. Чтобы попасть в план, нужно «проявить себя». Налоговики оценивают целый набор критериев — и если вы под них попадаете, то риски повышаются. Ниже — полный перечень признаков, которые может использовать ИФНС при отборе на ВНП в 2025 году.

Что может стать основанием для включения в план ВНП

Сама по себе выездная проверка — это не реакция на разовую ошибку. Это — итог системного анализа вашей отчётности, поведения контрагентов, налоговой нагрузки и косвенных признаков риска.

Вот ключевые признаки, которые особенно настораживают налоговую:

1. Низкая налоговая нагрузка

Если сумма налогов, которую уплачивает компания или ИП, ниже среднеотраслевого уровня — это повод для проверки. ФНС видит, сколько в среднем платят в вашем сегменте, и если вы явно экономите — интерес обеспечен.

2. Убытки два года подряд

Если в течение двух и более лет по декларациям вы фиксируете убытки, налоговая может заподозрить, что вы искусственно занижаете прибыль, чтобы избежать налогообложения.

3. Вычеты по НДС превышают 89%

Если по расчётам ФНС ваш вычет по НДС превышает 89% от суммы исчисленного налога за последние 12 месяцев — это почти гарантированный красный флаг. Такой уровень вызывает автоматическую проверку со стороны системы АСК НДС-2.

4. Расходы растут быстрее доходов

Дисбаланс между расходами и доходами также вызывает подозрения. Особенно — если затраты растут, а выручка остаётся на месте или снижается.

5. Низкая зарплата

Если ваша средняя зарплата ниже, чем по отрасли в регионе, это может быть истолковано как занижение налоговой базы по страховым взносам и НДФЛ.

6. Работа на спецрежимах на пределе лимитов

Если плательщик на УСН, ПСН, АУСН или ЕСХН неоднократно приближается к граничным значениям, например, по численности сотрудников или доходу — налоговая может посчитать это попыткой сохранить режим искусственным способом.

Особое внимание уделяется колебанию численности: если в отчётности указывают 298–299 сотрудников, это может быть воспринято как дробление бизнеса для уклонения от перехода на ОСНО.

7. Доходы почти равны расходам

Если ИП отчитывается о почти полном совпадении доходов и расходов, это может быть расценено как попытка свести налог к нулю.

8. Цепочки посредников

ФНС обращает внимание на сделки, которые проходят через длинные цепочки контрагентов. Если вы не покупаете напрямую у поставщика, а используете посредников, система может заподозрить схему с фирмами-«прокладками».

9. Игнорирование запросов ФНС

Если организация не отвечает на официальные запросы инспекции, это — дополнительный фактор риска и основание для выездного контроля.

10. Постоянная смена адреса

Множественная перерегистрация в связи со сменой адреса воспринимается как попытка скрыть истинное местоположение, затруднить контроль или минимизировать налоговую нагрузку.

11. Низкая рентабельность

Если уровень рентабельности ниже среднестатистического по отрасли, особенно при наличии вычетов и убытков, это также может быть основанием для ВНП.

12. Сделки с «признаками однодневок»

Если контрагент:

  • не включён в ЕГРЮЛ,

  • зарегистрирован по массовому адресу,

  • не имеет информации о местоположении, то такие сделки могут быть признаны подозрительными. В случае выявления необоснованной налоговой выгоды, ответственность понесёт не только поставщик, но и вы как покупатель.

Кого не проверяют в 2025 году

Есть категории налогоплательщиков, которые освобождены от выездных проверок:

  • компании, перешедшие на налоговый мониторинг;

  • аккредитованные IT-компании;

  • предприниматели и учредители, мобилизованные на момент проверки.

Перечень критериев не исчерпывающий

ФНС подчёркивает: даже одновременное совпадение с несколькими признаками не означает автоматическое включение в план ВНП. Решение принимается инспекторами с учётом дополнительных обстоятельств, в том числе:

  • наличия взаимозависимых лиц,

  • жалоб контрагентов,

  • вероятности получения необоснованной налоговой выгоды.

Что делать бизнесу?

Регулярно анализировать собственные показатели риска. Если вы видите, что попадаете под несколько критериев — лучше заранее провести внутренний аудит, уточнить отчётность и привести в порядок документооборот.

Также стоит оценить контрагентов, особенно при крупных сделках. Фирмы с массовым адресом, аномально низкой налоговой нагрузкой или отсутствием информации в ЕГРЮЛ — это прямой путь к доначислениям.

📌 Следите за нашими публикациями — мы разбираем реальные кейсы, раскрываем критерии ФНС и подсказываем, как защитить бизнес от рисков.

Информации об авторе

Налоговая Правда

Налоговая Правда

11 подписчиков 79 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция Премиум