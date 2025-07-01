ФНС раскрыла критерии отбора для выездной налоговой проверки

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Такие проверки не случаются внезапно. Чтобы попасть в план, нужно «проявить себя». Налоговики оценивают целый набор критериев — и если вы под них попадаете, то риски повышаются. Ниже — полный перечень признаков, которые может использовать ИФНС при отборе на ВНП в 2025 году.
Что может стать основанием для включения в план ВНП
Сама по себе выездная проверка — это не реакция на разовую ошибку. Это — итог системного анализа вашей отчётности, поведения контрагентов, налоговой нагрузки и косвенных признаков риска.
Вот ключевые признаки, которые особенно настораживают налоговую:
1. Низкая налоговая нагрузка
Если сумма налогов, которую уплачивает компания или ИП, ниже среднеотраслевого уровня — это повод для проверки. ФНС видит, сколько в среднем платят в вашем сегменте, и если вы явно экономите — интерес обеспечен.
2. Убытки два года подряд
Если в течение двух и более лет по декларациям вы фиксируете убытки, налоговая может заподозрить, что вы искусственно занижаете прибыль, чтобы избежать налогообложения.
3. Вычеты по НДС превышают 89%
Если по расчётам ФНС ваш вычет по НДС превышает 89% от суммы исчисленного налога за последние 12 месяцев — это почти гарантированный красный флаг. Такой уровень вызывает автоматическую проверку со стороны системы АСК НДС-2.
4. Расходы растут быстрее доходов
Дисбаланс между расходами и доходами также вызывает подозрения. Особенно — если затраты растут, а выручка остаётся на месте или снижается.
5. Низкая зарплата
Если ваша средняя зарплата ниже, чем по отрасли в регионе, это может быть истолковано как занижение налоговой базы по страховым взносам и НДФЛ.
6. Работа на спецрежимах на пределе лимитов
Если плательщик на УСН, ПСН, АУСН или ЕСХН неоднократно приближается к граничным значениям, например, по численности сотрудников или доходу — налоговая может посчитать это попыткой сохранить режим искусственным способом.
Особое внимание уделяется колебанию численности: если в отчётности указывают 298–299 сотрудников, это может быть воспринято как дробление бизнеса для уклонения от перехода на ОСНО.
7. Доходы почти равны расходам
Если ИП отчитывается о почти полном совпадении доходов и расходов, это может быть расценено как попытка свести налог к нулю.
8. Цепочки посредников
ФНС обращает внимание на сделки, которые проходят через длинные цепочки контрагентов. Если вы не покупаете напрямую у поставщика, а используете посредников, система может заподозрить схему с фирмами-«прокладками».
9. Игнорирование запросов ФНС
Если организация не отвечает на официальные запросы инспекции, это — дополнительный фактор риска и основание для выездного контроля.
10. Постоянная смена адреса
Множественная перерегистрация в связи со сменой адреса воспринимается как попытка скрыть истинное местоположение, затруднить контроль или минимизировать налоговую нагрузку.
11. Низкая рентабельность
Если уровень рентабельности ниже среднестатистического по отрасли, особенно при наличии вычетов и убытков, это также может быть основанием для ВНП.
12. Сделки с «признаками однодневок»
Если контрагент:
не включён в ЕГРЮЛ,
зарегистрирован по массовому адресу,
не имеет информации о местоположении, то такие сделки могут быть признаны подозрительными. В случае выявления необоснованной налоговой выгоды, ответственность понесёт не только поставщик, но и вы как покупатель.
Кого не проверяют в 2025 году
Есть категории налогоплательщиков, которые освобождены от выездных проверок:
компании, перешедшие на налоговый мониторинг;
аккредитованные IT-компании;
предприниматели и учредители, мобилизованные на момент проверки.
Перечень критериев не исчерпывающий
ФНС подчёркивает: даже одновременное совпадение с несколькими признаками не означает автоматическое включение в план ВНП. Решение принимается инспекторами с учётом дополнительных обстоятельств, в том числе:
наличия взаимозависимых лиц,
жалоб контрагентов,
вероятности получения необоснованной налоговой выгоды.
Что делать бизнесу?
Регулярно анализировать собственные показатели риска. Если вы видите, что попадаете под несколько критериев — лучше заранее провести внутренний аудит, уточнить отчётность и привести в порядок документооборот.
Также стоит оценить контрагентов, особенно при крупных сделках. Фирмы с массовым адресом, аномально низкой налоговой нагрузкой или отсутствием информации в ЕГРЮЛ — это прямой путь к доначислениям.
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