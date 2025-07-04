Безопасная доля вычетов по НДС: как избежать комиссии от налоговой

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Безопасная доля вычетов по НДС — это ориентир, на который смотрит ФНС при проверке деклараций. Превысили — будьте готовы к вопросам. Не дотянули — с большой вероятностью обойдетесь без вызова на комиссию.
Что такое безопасная доля вычетов по НДС
В третьем разделе декларации по НДС есть два ключевых значения:
Начисленный НДС — отражается в строке 118;
Вычитаемый НДС — отражается в строке 190.
Если поделить сумму вычетов на сумму начислений и умножить на 100, получим долю вычетов:
Формула:
Доля вычетов = (стр. 190 / стр. 118) × 100%
📌 Пример расчёта
Компания в декларации указала:
по строке 118 — 1 000 000 рублей,
по строке 190 — 800 000 рублей.
Это значит, что к уплате в бюджет — 200 000 рублей, а доля вычетов составляет:
800 000 / 1 000 000 × 100 = 80%.
Для самого налогоплательщика эта цифра может ничего не значить, но для ФНС — это триггер. Инспекция использует её для первичной оценки налогового поведения компаний и сравнивает с безопасными значениями, которые публикуются ежеквартально.
Как ФНС использует долю вычетов
Дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько вы вписались в установленную норму:
Если доля меньше безопасной — с высокой вероятностью вопросов не будет;
Если доля превышает безопасный уровень, инспекторы вправе:
направить требование о пояснении,
или вызвать на комиссию — заслушать ваши аргументы лично.
Это не автоматически означает блокировку вычета или доначисления. Но если объяснений не будет, или они будут формальными, может последовать углублённая проверка.
Безопасные доли вычетов на I квартал 2025 года
Актуальные показатели опубликованы ФНС на основании отчётов по форме № 1-НДС 23 марта 2025 года.
Регион
Безопасная доля вычетов, %
Москва
89,5
Московская область
88,2
Санкт-Петербург
92,8
Ленинградская область
104,9
Сравнение с IV кварталом 2024 года
Для оценки динамики и корректировки подхода внутри компании полезно сравнивать значения с предыдущим периодом.
Регион
IV квартал 2024
I квартал 2025
Москва
90,3%
89,5%
Московская область
87,9%
88,2%
Санкт-Петербург
90,8%
92,8%
Ленинградская область
96,8%
104,9%
Из таблицы видно, что в большинстве регионов допустимые уровни незначительно изменились, однако по Ленобласти произошло заметное увеличение. Это важно учитывать при планировании налоговой нагрузки.
Как не превысить безопасную долю: практический подход
Если ваша компания видит, что планируемый объём вычетов может превысить установленную ФНС долю, есть легальные способы управления ситуацией:
1. Перенос вычетов на более поздний период
Вы вправе заявить вычет не сразу, а в течение следующих трёх лет с момента возникновения права на него. Это даёт гибкость и позволяет не создавать резкие скачки в отчётности.
2. Разделение вычетов на части
Вместо того чтобы заявлять всю сумму в одном квартале, вы можете разбить её на несколько периодов, плавно распределив нагрузку. Это особенно актуально для крупных поставок или ввода в эксплуатацию основного средства.
Выводы
Безопасная доля вычетов — это важный ориентир, на который ФНС ориентируется при проверках.
Превышение — не всегда проблема, но всегда — повод для внимания со стороны налоговой.
Зная актуальные значения и применяя разумную налоговую политику, вы можете избежать лишних вопросов, требований и вызовов на комиссии.
Помните: всё, что вызывает вопросы, должно быть заранее обосновано и подготовлено — в документах, цифрах и логике отчётности.
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