Безопасная доля вычетов по НДС: как избежать комиссии от налоговой

Что такое безопасная доля вычетов по НДС

Если поделить сумму вычетов на сумму начислений и умножить на 100, получим долю вычетов :

В третьем разделе декларации по НДС есть два ключевых значения:

📌 Пример расчёта

Компания в декларации указала:

по строке 118 — 1 000 000 рублей ,

по строке 190 — 800 000 рублей.

Это значит, что к уплате в бюджет — 200 000 рублей, а доля вычетов составляет:

800 000 / 1 000 000 × 100 = 80%.

Для самого налогоплательщика эта цифра может ничего не значить, но для ФНС — это триггер. Инспекция использует её для первичной оценки налогового поведения компаний и сравнивает с безопасными значениями, которые публикуются ежеквартально.