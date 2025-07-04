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Безопасная доля вычетов по НДС: как избежать комиссии от налоговой

Безопасная доля вычетов по НДС: как избежать комиссии от налоговой

Разберёмся, что это за показатель, как он рассчитывается, какие значения установлены на I квартал 2025 года и какие меры может предпринять бизнес, чтобы не попасть в зону риска.

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Безопасная доля вычетов по НДС — это ориентир, на который смотрит ФНС при проверке деклараций. Превысили — будьте готовы к вопросам. Не дотянули — с большой вероятностью обойдетесь без вызова на комиссию.

Что такое безопасная доля вычетов по НДС

В третьем разделе декларации по НДС есть два ключевых значения:

  • Начисленный НДС — отражается в строке 118;

  • Вычитаемый НДС — отражается в строке 190.

Если поделить сумму вычетов на сумму начислений и умножить на 100, получим долю вычетов:

Формула:

Доля вычетов = (стр. 190 / стр. 118) × 100%

📌 Пример расчёта

Компания в декларации указала:

  • по строке 118 — 1 000 000 рублей,

  • по строке 190 — 800 000 рублей.

Это значит, что к уплате в бюджет — 200 000 рублей, а доля вычетов составляет:

800 000 / 1 000 000 × 100 = 80%.

Для самого налогоплательщика эта цифра может ничего не значить, но для ФНС — это триггер. Инспекция использует её для первичной оценки налогового поведения компаний и сравнивает с безопасными значениями, которые публикуются ежеквартально.

Как ФНС использует долю вычетов

Дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько вы вписались в установленную норму:

  • Если доля меньше безопасной — с высокой вероятностью вопросов не будет;

  • Если доля превышает безопасный уровень, инспекторы вправе:

    • направить требование о пояснении,

    • или вызвать на комиссию — заслушать ваши аргументы лично.

Это не автоматически означает блокировку вычета или доначисления. Но если объяснений не будет, или они будут формальными, может последовать углублённая проверка.

Безопасные доли вычетов на I квартал 2025 года

Актуальные показатели опубликованы ФНС на основании отчётов по форме № 1-НДС 23 марта 2025 года.

Регион

Безопасная доля вычетов, %

Москва

89,5

Московская область

88,2

Санкт-Петербург

92,8

Ленинградская область

104,9

Сравнение с IV кварталом 2024 года

Для оценки динамики и корректировки подхода внутри компании полезно сравнивать значения с предыдущим периодом.

Регион

IV квартал 2024

I квартал 2025

Москва

90,3%

89,5%

Московская область

87,9%

88,2%

Санкт-Петербург

90,8%

92,8%

Ленинградская область

96,8%

104,9%

Из таблицы видно, что в большинстве регионов допустимые уровни незначительно изменились, однако по Ленобласти произошло заметное увеличение. Это важно учитывать при планировании налоговой нагрузки.

Как не превысить безопасную долю: практический подход

Если ваша компания видит, что планируемый объём вычетов может превысить установленную ФНС долю, есть легальные способы управления ситуацией:

1. Перенос вычетов на более поздний период

Вы вправе заявить вычет не сразу, а в течение следующих трёх лет с момента возникновения права на него. Это даёт гибкость и позволяет не создавать резкие скачки в отчётности.

2. Разделение вычетов на части

Вместо того чтобы заявлять всю сумму в одном квартале, вы можете разбить её на несколько периодов, плавно распределив нагрузку. Это особенно актуально для крупных поставок или ввода в эксплуатацию основного средства.

Выводы

  • Безопасная доля вычетов — это важный ориентир, на который ФНС ориентируется при проверках.

  • Превышение — не всегда проблема, но всегда — повод для внимания со стороны налоговой.

  • Зная актуальные значения и применяя разумную налоговую политику, вы можете избежать лишних вопросов, требований и вызовов на комиссии.

  • Помните: всё, что вызывает вопросы, должно быть заранее обосновано и подготовлено — в документах, цифрах и логике отчётности.

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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