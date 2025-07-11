ФНС уходит из ЭДО: что изменится с 1 ноября 2025 года

Что говорит ФНС

Служба объясняет решение так:

«Формат направления обращений через операторов ЭДО не соответствует современным стандартам цифровизации. Мы переходим на более актуальные и надёжные каналы связи».

Речь не идёт о полном отказе от ЭДО: налоговая отчётность, декларации, требования, уведомления — всё это продолжит работать по каналам операторов. Изменения касаются только обращений (заявлений, пояснений и т. д.), которые раньше можно было направлять из бухгалтерских программ напрямую в инспекцию.