ФНС уходит из ЭДО: что изменится с 1 ноября 2025 года

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Почему это важно
До сих пор многие налогоплательщики использовали операторов электронного документооборота (ЭДО), чтобы направлять в инспекцию обращения, запросы, пояснения и другие документы. Это было удобно: вся работа шла из бухгалтерских систем. Но в последние годы ФНС всё чаще делает ставку на собственные цифровые платформы — личные кабинеты, ЕПГУ, сервисы на nalog.gov.ru. И теперь переход становится обязательным.
Что говорит ФНС
Служба объясняет решение так:
«Формат направления обращений через операторов ЭДО не соответствует современным стандартам цифровизации. Мы переходим на более актуальные и надёжные каналы связи».
Речь не идёт о полном отказе от ЭДО: налоговая отчётность, декларации, требования, уведомления — всё это продолжит работать по каналам операторов. Изменения касаются только обращений (заявлений, пояснений и т. д.), которые раньше можно было направлять из бухгалтерских программ напрямую в инспекцию.
Как будет проходить переход
ФНС предусмотрела трёхэтапный отказ от использования ЭДО для обращений:
С 1 июля 2025 года — сокращение допустимого размера прикладываемых файлов с 5 МБ до 1 МБ.
С 1 октября 2025 года — прекращение поддержки специализированных приложений для обращений.
С 1 ноября 2025 года — полное отключение возможности отправлять обращения через операторов ЭДО.
После этой даты налоговая больше не примет ни одного обращения по старым каналам.
Чем заменить ЭДО
ФНС предлагает использовать альтернативные каналы, которые уже доступны:
Личный кабинет налогоплательщика (для физлиц, ИП и организаций);
Платформа обратной связи на ЕПГУ (госуслуги.ру);
Специализированные сервисы на сайте ФНС России.
Все обращения, пояснения, заявления теперь нужно будет оформлять и направлять через эти каналы. Для бухгалтера и руководителя это означает переход на новые регламенты работы: документооборот внутри компании не меняется, но финальный этап (отправка в ИФНС) должен быть перенастроен.
Что сохраняется
Важно подчеркнуть: остальные функции ЭДО не отключаются. Вы по-прежнему сможете:
— сдавать отчётность и декларации;
— получать требования, уведомления, акты проверок;
— обмениваться первичными документами с контрагентами;
— участвовать в документообороте с госорганами, кроме обращений.
Это решение не отменяет ЭДО, а перераспределяет зоны ответственности: обращения — в ЛК и ЕПГУ, а весь остальной налоговый документооборот остаётся в ЭДО.
Зачем это сделано
ФНС поясняет, что изменения направлены на:
Повышение качества обслуживания налогоплательщиков
Централизацию каналов связи
Снижение рисков сбоев и дублирования документов
Соблюдение стандартов цифровой трансформации
На практике это должно упростить взаимодействие: меньше каналов — выше прозрачность.
Что делать сейчас
Проверьте, используются ли в вашей компании обращения через операторов ЭДО.
Настройте отправку обращений через ЛК или Госуслуги.
Информируйте команду: особенно тех, кто отвечает за пояснения и оперативную работу с ИФНС.
Оцените процессы: где понадобится обновление регламентов и инструкций.
Переход не будет мягким. С 1 ноября — ни одного обращения через ЭДО. К этому нужно быть готовыми. Потому что «не знал» — налоговая не примет как аргумент.
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