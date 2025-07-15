С ноября долги по налогам начнут взыскивать без суда

С ноября 2025 года в России вводится новый порядок взыскания налоговой задолженности с физических лиц. ФНС получит право взыскивать долги без обращения в суд — если налогоплательщик не оспаривает начисления.

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Эта норма касается тех, кто подаёт декларации самостоятельно и признаёт свои обязательства. Речь идёт о механизме внесудебного взыскания, который уже одобрен правительственной комиссией ко второму чтению.

Как будет работать новый порядок

Механизм предполагает следующий алгоритм:

Налоговая направит уведомление с требованием об уплате задолженности. Если гражданин не подаст возражений и не погасит долг, ФНС сможет вынести решение о взыскании в одностороннем порядке. Деньги будут списаны с банковских счетов налогоплательщика. Если средств окажется недостаточно — в процесс включатся приставы, которые вправе взыскивать долг за счёт имущества.

Уведомление о долге можно будет получить:

– через личный кабинет на сайте ФНС,

– через портал “Госуслуги”,

– либо по почте заказным письмом.

Если налогоплательщик подаёт возражение, взыскание становится невозможным без судебного решения. В этом случае ФНС обязана обратиться в суд. Срок на подачу возражения — 30 календарных дней.

Что говорят в ФНС

По информации службы, ежегодно ФНС рассматривает около 4,5 млн дел по налоговой задолженности физических лиц. При этом, по данным ведомства, 99,9% этих требований признаются обоснованными. Сотрудники ФНС считают, что введение внесудебного порядка существенно упростит и ускорит процесс взыскания, сократит нагрузку на суды и снизит операционные расходы.

А если должник — не по налогам?

С 1 июля 2025 года в России также стартовал эксперимент по онлайн-взысканию долгов за услуги ЖКХ. Он продлится до 30 июня 2026 года, и в нём примут участие только те регионы, которые утвердит Минстрой в течение 14 дней после начала проекта.

Механизм будет аналогичным: уведомление, срок на оплату или подачу возражения, автоматическое взыскание при отсутствии спора. Техническое исполнение проекта возложено на органы исполнительной власти.

Важно: если вы подаёте декларации, указываете доходы и признаёте налоговую обязанность, но не оплачиваете начисления — готовьтесь к автоматическим списаниям. Новый механизм упрощает ФНС задачу. А значит, риски для налогоплательщика возрастают.