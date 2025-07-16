Камеральная проверка в 2025 году: что нужно знать и как подготовиться

Разбираем подробно, как работает камеральная проверка в 2025 году, какие этапы включает, что может заинтересовать инспекторов, и как себя обезопасить.

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Камеральная проверка — это не редкость. С ней сталкиваются практически все бизнесы: от микропредприятий до крупных холдингов. Для налоговиков — это рутина. А вот для предпринимателя — проверка может обернуться серьезными последствиями. Ошибки, недочёты, неправильно оформленные декларации — всё это может стать основанием для доначислений, штрафов или даже выездной проверки.

Что такое камеральная проверка

Камеральная налоговая проверка — это одна из форм налогового контроля, при которой инспекторы ФНС проверяют все декларации и расчеты, поступающие от налогоплательщиков. Это обязательная проверка: её проходят все без исключения.

Основания и правила проведения закреплены в статье 88 НК РФ, а также в письмах ФНС от 27.07.2018 № ММВ-20-15/85@ и от 21.11.2012 № АС-4-2/19576.

Главная цель — убедиться, что:

декларация составлена корректно,

налог рассчитан верно,

ошибок и нарушений нет.

На первый взгляд — ничего страшного. Но если декларация вызовет подозрения, последствия могут быть серьёзными.

Как проходит камеральная проверка

Процесс делится на два этапа:

1. Автоматизированная проверка

Сразу после поступления декларации в ФНС, она проходит автоматическую обработку в системе АИС «Налог-3». Система проверяет:

своевременность подачи;

корректность заполнения;

контрольные соотношения;

сопоставление с предыдущими периодами;

обоснованность применения льгот и ставок;

в случае с НДС — наличие разрывов в цепочках.

Если система не нашла нарушений, проверка считается завершённой. Но если выявлены несостыковки — декларация отправляется на углублённую проверку.

2. Углубленная проверка

Поводом может быть:

подозрения в нарушениях;

несоответствие данным из других источников (например, от контрагентов);

декларация на возмещение НДС ;

отражён убыток ;

использование налоговых льгот ;

отчётность по природным ресурсам;

участие в инвестиционном товариществе ;

подана уточнённая декларация с уменьшением суммы налога ;

есть суммы, не облагаемые взносами.

Полномочия налоговой при углублённой проверке

ФНС может:

Направить требование пояснений и документов — обычно на это дают 10 рабочих дней . За несвоевременный ответ — штраф 200 ₽ за каждый документ .

Провести встречную проверку контрагентов .

Запросить у банка: информацию о счетах, движении средств, остатках.

Допросить сотрудников компании.

Назначить экспертизу .

Провести выемку документов .

Осмотреть помещение, где ведётся бизнес.

Инспекторы не могут требовать документы, не относящиеся к проверяемому налогу — это важно помнить.

После анализа собранных данных ФНС принимает решение:

либо ошибок нет, и проверка закрывается;

либо выявлены нарушения — и тогда налогоплательщику придётся: исправить декларацию , уплатить доначисленный налог .



Что будет, если не ответить на требования

Игнорирование требований налоговой — риск попасть в план выездных проверок.

Даже если требование ошибочно, ответить на него нужно. Лучше пояснить, почему ФНС ошибается, чем вовсе проигнорировать запрос.

Как подготовиться к камеральной проверке

Сформировать правильную позицию задним числом сложно. Поэтому подготовку лучше начинать заранее:

Поддерживайте порядок в документах. Каждая операция должна быть подтверждена.

Проверяйте и устраняйте ошибки в первичке: актах, накладных, счетах-фактурах.

Следите за изменениями в законодательстве и учёте.

Используйте законные способы оптимизации, не нарушая букву закона.

Вывод

Камеральная проверка — это не всегда угроза. Но только если у вас в порядке документы, понимание своей налоговой позиции и чёткая система внутреннего контроля.

Работайте на опережение. И даже если проверка станет более глубокой — вы будете готовы.