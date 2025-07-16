Камеральная проверка в 2025 году: что нужно знать и как подготовиться
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Камеральная проверка — это не редкость. С ней сталкиваются практически все бизнесы: от микропредприятий до крупных холдингов. Для налоговиков — это рутина. А вот для предпринимателя — проверка может обернуться серьезными последствиями. Ошибки, недочёты, неправильно оформленные декларации — всё это может стать основанием для доначислений, штрафов или даже выездной проверки.
Что такое камеральная проверка
Камеральная налоговая проверка — это одна из форм налогового контроля, при которой инспекторы ФНС проверяют все декларации и расчеты, поступающие от налогоплательщиков. Это обязательная проверка: её проходят все без исключения.
Основания и правила проведения закреплены в статье 88 НК РФ, а также в письмах ФНС от 27.07.2018 № ММВ-20-15/85@ и от 21.11.2012 № АС-4-2/19576.
Главная цель — убедиться, что:
декларация составлена корректно,
налог рассчитан верно,
ошибок и нарушений нет.
На первый взгляд — ничего страшного. Но если декларация вызовет подозрения, последствия могут быть серьёзными.
Как проходит камеральная проверка
Процесс делится на два этапа:
1. Автоматизированная проверка
Сразу после поступления декларации в ФНС, она проходит автоматическую обработку в системе АИС «Налог-3». Система проверяет:
своевременность подачи;
корректность заполнения;
контрольные соотношения;
сопоставление с предыдущими периодами;
обоснованность применения льгот и ставок;
в случае с НДС — наличие разрывов в цепочках.
Если система не нашла нарушений, проверка считается завершённой. Но если выявлены несостыковки — декларация отправляется на углублённую проверку.
2. Углубленная проверка
Поводом может быть:
подозрения в нарушениях;
несоответствие данным из других источников (например, от контрагентов);
декларация на возмещение НДС;
отражён убыток;
использование налоговых льгот;
отчётность по природным ресурсам;
участие в инвестиционном товариществе;
подана уточнённая декларация с уменьшением суммы налога;
есть суммы, не облагаемые взносами.
Полномочия налоговой при углублённой проверке
ФНС может:
Направить требование пояснений и документов — обычно на это дают 10 рабочих дней. За несвоевременный ответ — штраф 200 ₽ за каждый документ.
Провести встречную проверку контрагентов.
Запросить у банка: информацию о счетах, движении средств, остатках.
Допросить сотрудников компании.
Назначить экспертизу.
Провести выемку документов.
Осмотреть помещение, где ведётся бизнес.
Инспекторы не могут требовать документы, не относящиеся к проверяемому налогу — это важно помнить.
После анализа собранных данных ФНС принимает решение:
либо ошибок нет, и проверка закрывается;
либо выявлены нарушения — и тогда налогоплательщику придётся:
исправить декларацию,
уплатить доначисленный налог.
Что будет, если не ответить на требования
Игнорирование требований налоговой — риск попасть в план выездных проверок.
Даже если требование ошибочно, ответить на него нужно. Лучше пояснить, почему ФНС ошибается, чем вовсе проигнорировать запрос.
Как подготовиться к камеральной проверке
Сформировать правильную позицию задним числом сложно. Поэтому подготовку лучше начинать заранее:
Поддерживайте порядок в документах. Каждая операция должна быть подтверждена.
Проверяйте и устраняйте ошибки в первичке: актах, накладных, счетах-фактурах.
Следите за изменениями в законодательстве и учёте.
Используйте законные способы оптимизации, не нарушая букву закона.
Вывод
Камеральная проверка — это не всегда угроза. Но только если у вас в порядке документы, понимание своей налоговой позиции и чёткая система внутреннего контроля.
Работайте на опережение. И даже если проверка станет более глубокой — вы будете готовы.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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