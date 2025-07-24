Письма «счастья» от ФНС: когда паника играет на руку налоговикам

Как бизнесу реагировать на информационные письма о вычетах по НДС — разбор на примере ООО «НЗМ».

Зашли в «Налоговую правду»? Подпишитесь на наш Telegram — там то, что никогда не напишут публично: схемы, допросы, предписания, живые кейсы.

Если в вашем ящике оказалось письмо из налоговой с формулировками вроде «установлены признаки технической организации» или «необоснованное применение вычетов по НДС» — не спешите сдаваться. Такие извещения далеко не всегда означают реальную претензию. Иногда — это приглашение на «самостоятельное доначисление». Главное — не попасться на уловку.

Разберём ситуацию на конкретном примере и дадим рекомендации, что делать, если вы получили подобное письмо.

Прецедент: письмо для ООО «НЗМ»

Организация получила информационное письмо от УФНС по итогам «контрольной и аналитической работы» в отношении декларации по НДС за 3 квартал 2024 года. При этом:

камеральная проверка по этому периоду уже завершена ,

формальных оснований для проведения выездной или повторной проверки нет.

Но в письме говорится:

«Выявлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии несформированного источника для применения налоговых вычетов по НДС по взаимоотношениям с контрагентом – ООО „ЮРУС“».

Далее — стандартный набор штампов: у контрагента нет активов, транспорта, персонала, что «может свидетельствовать» о его техническом характере. В конце — рекомендация подать уточнённую декларацию и самостоятельно доплатить НДС.

Что сделала компания — и чего делать не стоит

Реакция ООО «НЗМ» была быстрой: руководство тут же решило подать уточнёнку и исключить вычеты по сделке с ООО «ЮРУС», чтобы «закрыть вопрос».

Это действие — и было основной ошибкой. Тем самым компания своими руками открыла ФНС законную возможность провести камеральную проверку уточненной декларации, найти все лазейки, доначислить налог, пени, и, возможно, привлечь к ответственности. Формально налоговая ничего не требовала — но действия налогоплательщика создали почву для претензий.

Что нужно понимать про такие письма

Это не требование и не официальное уведомление.

Информационные письма не имеют процессуального статуса. Их цель — подтолкнуть налогоплательщика к действиям (чаще всего — к подаче уточнённой декларации). Они не требуют обязательного ответа.

Вы вправе не реагировать. Но если решите ответить — делайте это грамотно: с опровержениями, с обоснованиями, с документами, а не с «покаянной уточнёнкой». Налоговая нередко использует шаблонные формулировки.

Информация о «технических» признаках контрагента зачастую носит общий, не доказательный характер. ФНС использует одни и те же аргументы в десятках писем. Проверяйте каждый пункт — особенно если уверены в благонадёжности партнёра.

Что делать, если пришло письмо «счастья»

Сохраняйте спокойствие. Не каждое письмо требует немедленных действий.

Изучите формулировки. Есть ли ссылки на конкретные нормы НК РФ? Есть ли реальные основания? Или только обтекаемые «признаки»?

Проверьте контрагента. Есть ли действительно основания считать его технической компанией? Были ли реальные поставки, расчёты, документы?

Не торопитесь с уточнёнкой. Подав её, вы фактически признаёте, что вычет был заявлен ошибочно. Это развязывает налоговой руки для новых проверок.

При необходимости — составьте ответ. Вы можете направить в ИФНС письмо, в котором:

— укажете, что не согласны с доводами,

— подтвердите реальность сделки,

— продемонстрируете, как проявляли должную осмотрительность при выборе контрагента,

— предоставите документы, подтверждающие исполнение обязательств с обеих сторон.

Вывод

Информационное письмо — не приговор. Это инструмент давления, а не доказательство. Если ваш контрагент добросовестный, сделка подтверждена документально, вы проявили осмотрительность — нет оснований для отказа в вычетах.

Но главное — не идти на поводу у давления. Паническая подача уточнённой декларации в ответ на «шаблонку» из налоговой — это и есть цель таких писем.

Если сомневаетесь, консультируйтесь, анализируйте, запрашивайте у партнёра документы — но не открывайте дверь доначислениям своими руками.

Подписывайтесь на «Налоговую правду» — там регулярно разбираем реальные кейсы, показываем механику действий ФНС и публикуем готовые шаблоны ответов.