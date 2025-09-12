Новая схема: мошенники представляются сотрудниками ФНС и «Финуслуг»

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы упустить важное.
Что происходит
Злоумышленники рассылают сообщения от имени «Финуслуг» ФНС. В них — информация о якобы возникшей налоговой задолженности и предложение записаться на приём в отдел «Финуслуг» для заполнения декларации 3‑НДФЛ.
Ключевой элемент схемы — уникальный код, который якобы нужен для записи или подтверждения визита. На деле — это инструмент социальной инженерии. Мошенники получают код, указав номер потенциальной жертвы в финансовом сервисе, а затем отправляют его ей напрямую.
Дальше работает эффект цепной реакции.
Вторая волна атаки: подключаются «силовики»
Если человек передаёт код, в дело вступает второй мошенник. Он звонит уже с «большого» имени — представляется сотрудником МВД, ФСБ или Банка России. Сообщает, что предыдущий звонок был от преступников. Дальше — стандартная история: «ваш счёт скомпрометирован», «идёт операция по спасению средств», «срочно переведите деньги на безопасный счёт».
Если в этот момент не положить трубку — велик риск потерять все деньги.
Что важно знать про настоящие «Финуслуги»
Площадка «Финуслуги» — это маркетплейс Московской биржи. На ней действительно можно зарегистрироваться по номеру телефона. Но:
регистрация не даёт возможности размещать вклады, оформлять кредиты или инвестировать;
перевод денег на сторонние счета невозможен — только на свой собственный;
в ФНС нет отдела "Финуслуг" — это внешняя платформа, никак не связанная с подачей 3‑НДФЛ.
Поэтому любые разговоры о «налоговой задолженности» в контексте «Финуслуг» — прямая ложь.
Что говорит Московская биржа
Сергей Демидов, директор по информационной безопасности Мосбиржи, подчёркивает: мошенники регулярно меняют легенды, но цель всегда одна — украсть персональные данные или деньги.
Реакция должна быть мгновенной: если вас просят продиктовать код, пароль от Госуслуг, подтвердить операцию, подключиться к видеозвонку — сразу завершайте разговор.
Как действовать
Никогда не передавайте коды из СМС, даже если они приходят от реальных сервисов.
Не вводите коды на сторонних сайтах, если вас к этому просят по телефону.
Никогда не участвуйте в видеозвонках с незнакомцами, даже если они называют себя сотрудниками силовых структур.
Не переводите деньги «на безопасные счета» — ни в банке, ни в налоговой, ни в «Финуслугах» таких процедур нет.
И главное
Налоговая инспекция никогда не звонит, чтобы записать вас в отдел «Финуслуг» или предложить перевести деньги. Тем более — не шлёт коды для входа в личные кабинеты и не запугивает уголовной ответственностью по телефону.
