Новая схема: мошенники представляются сотрудниками ФНС и «Финуслуг»

В России активизировалась новая схема обмана под видом Федеральной налоговой службы. На этот раз — с использованием платформы «Финуслуги». И хотя речь идет о кибермошенничестве, пострадать может каждый, кто не распознает подвох вовремя.

Что происходит

Злоумышленники рассылают сообщения от имени «Финуслуг» ФНС. В них — информация о якобы возникшей налоговой задолженности и предложение записаться на приём в отдел «Финуслуг» для заполнения декларации 3‑НДФЛ.

Ключевой элемент схемы — уникальный код, который якобы нужен для записи или подтверждения визита. На деле — это инструмент социальной инженерии. Мошенники получают код, указав номер потенциальной жертвы в финансовом сервисе, а затем отправляют его ей напрямую.

Дальше работает эффект цепной реакции.

Вторая волна атаки: подключаются «силовики»

Если человек передаёт код, в дело вступает второй мошенник. Он звонит уже с «большого» имени — представляется сотрудником МВД, ФСБ или Банка России. Сообщает, что предыдущий звонок был от преступников. Дальше — стандартная история: «ваш счёт скомпрометирован», «идёт операция по спасению средств», «срочно переведите деньги на безопасный счёт».

Если в этот момент не положить трубку — велик риск потерять все деньги.

Что важно знать про настоящие «Финуслуги»

Площадка «Финуслуги» — это маркетплейс Московской биржи. На ней действительно можно зарегистрироваться по номеру телефона. Но:

  • регистрация не даёт возможности размещать вклады, оформлять кредиты или инвестировать;

  • перевод денег на сторонние счета невозможен — только на свой собственный;

  • в ФНС нет отдела "Финуслуг" — это внешняя платформа, никак не связанная с подачей 3‑НДФЛ.

Поэтому любые разговоры о «налоговой задолженности» в контексте «Финуслуг» — прямая ложь.

Что говорит Московская биржа

Сергей Демидов, директор по информационной безопасности Мосбиржи, подчёркивает: мошенники регулярно меняют легенды, но цель всегда одна — украсть персональные данные или деньги.

Реакция должна быть мгновенной: если вас просят продиктовать код, пароль от Госуслуг, подтвердить операцию, подключиться к видеозвонку — сразу завершайте разговор.

Как действовать

  • Никогда не передавайте коды из СМС, даже если они приходят от реальных сервисов.

  • Не вводите коды на сторонних сайтах, если вас к этому просят по телефону.

  • Никогда не участвуйте в видеозвонках с незнакомцами, даже если они называют себя сотрудниками силовых структур.

  • Не переводите деньги «на безопасные счета» — ни в банке, ни в налоговой, ни в «Финуслугах» таких процедур нет.

И главное

Налоговая инспекция никогда не звонит, чтобы записать вас в отдел «Финуслуг» или предложить перевести деньги. Тем более — не шлёт коды для входа в личные кабинеты и не запугивает уголовной ответственностью по телефону.

Налоговая Правда

