Новая схема: мошенники представляются сотрудниками ФНС и «Финуслуг»

Что происходит

Злоумышленники рассылают сообщения от имени «Финуслуг» ФНС. В них — информация о якобы возникшей налоговой задолженности и предложение записаться на приём в отдел «Финуслуг» для заполнения декларации 3‑НДФЛ.

Ключевой элемент схемы — уникальный код, который якобы нужен для записи или подтверждения визита. На деле — это инструмент социальной инженерии. Мошенники получают код, указав номер потенциальной жертвы в финансовом сервисе, а затем отправляют его ей напрямую.

Дальше работает эффект цепной реакции.