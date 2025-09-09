Получил подарок? Плати налог

Какие подарки облагаются НДФЛ

Налог на доходы физических лиц применяется в зависимости от того, кто вам подарил имущество, что именно подарено и на каком основании.

Если вы получили в дар:

недвижимость ,

транспортное средство ,

акции, доли, паи ,

цифровые финансовые активы (ЦФА) ,

определённые цифровые права,

и всё это — от физлица, не являющегося вашим близким родственником, вы обязаны самостоятельно уплатить НДФЛ. Исключение — если налог придёт к вам через налоговое уведомление.