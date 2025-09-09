ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2025: новые правила учета и налогообложения →
Налоговая Правда
НДФЛ

Получил подарок? Плати налог

В России подарок — это не только приятный жест, но и потенциальный налоговый риск. И особенно важно понимать, в каких случаях за презенты придётся платить НДФЛ, а когда — нет. Ниже разбираем, в каких случаях подарок становится налогооблагаемым доходом, кто и когда должен платить, а кто может ничего не декларировать.

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы упустить важное.

Какие подарки облагаются НДФЛ

Налог на доходы физических лиц применяется в зависимости от того, кто вам подарил имущество, что именно подарено и на каком основании.

Если вы получили в дар:

  • недвижимость,

  • транспортное средство,

  • акции, доли, паи,

  • цифровые финансовые активы (ЦФА),

  • определённые цифровые права,

и всё это — от физлица, не являющегося вашим близким родственником, вы обязаны самостоятельно уплатить НДФЛ. Исключение — если налог придёт к вам через налоговое уведомление.

Подарки от работодателя: лимит в 4 000 рублей

Если подарок пришёл от организации или индивидуального предпринимателя (включая работодателя), то он не облагается НДФЛ, если его стоимость не превышает 4 000 рублей за налоговый период (год).

Есть и отдельные категории граждан (например, ветераны и инвалиды ВОВ), которым подарки не облагаются налогом независимо от стоимости.

Если же стоимость подарка превышает 4 000 рублей, то налог удерживается только с суммы превышения. Причём работодатель как налоговый агент обязан сам:

  • рассчитать НДФЛ со стоимости подарка,

  • удержать его из доходов,

  • и в случае невозможности удержания — сообщить об этом в ИФНС до 25 февраля следующего года.

В таком случае налогоплательщику не нужно подавать декларацию. Налог будет включён в единое налоговое уведомление, которое пришлёт налоговая.

Подарки от членов семьи — без налога

Если вы получили подарок от близкого родственника или члена семьи, то НДФЛ не возникает вообще. Перечень близких родных для целей налогообложения чётко установлен в п. 18.1 ст. 217 НК РФ:

  • супруги;

  • родители и дети (включая усыновителей и усыновлённых);

  • бабушки, дедушки и внуки;

  • братья и сёстры (в том числе неполнородные — имеющие одного общего родителя).

А если подарок — просто деньги?

Если физлицо, не являющееся вам родственником, подарило деньги — НДФЛ не возникает, поскольку денежный подарок в такой ситуации не входит в перечень облагаемых доходов. То же самое касается подарков в натуральной форме (за исключением перечисленных ранее объектов).

Главное

Если подарок входит в одну из категорий налогооблагаемых — вы получаете доход, а значит, должны платить НДФЛ. Если не входит — налог не нужен. Но граница между этими случаями чётко описана в законодательстве — и незнание может стоить дорого.

Следите, от кого пришёл подарок, что именно подарено, и как оформлены документы. Это поможет избежать споров с налоговой и лишней нагрузки при подаче декларации.

Информации об авторе

Налоговая Правда

Налоговая Правда

18 подписчиков129 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы