Получил подарок? Плати налог

Зашли в «Налоговую правду»? Переходите и в наш Telegram — там ещё глубже и жёстче: закрытые кейсы, схемы, разборы ФНС. Подписывайтесь, чтобы упустить важное.
Какие подарки облагаются НДФЛ
Налог на доходы физических лиц применяется в зависимости от того, кто вам подарил имущество, что именно подарено и на каком основании.
Если вы получили в дар:
недвижимость,
транспортное средство,
акции, доли, паи,
цифровые финансовые активы (ЦФА),
определённые цифровые права,
и всё это — от физлица, не являющегося вашим близким родственником, вы обязаны самостоятельно уплатить НДФЛ. Исключение — если налог придёт к вам через налоговое уведомление.
Подарки от работодателя: лимит в 4 000 рублей
Если подарок пришёл от организации или индивидуального предпринимателя (включая работодателя), то он не облагается НДФЛ, если его стоимость не превышает 4 000 рублей за налоговый период (год).
Есть и отдельные категории граждан (например, ветераны и инвалиды ВОВ), которым подарки не облагаются налогом независимо от стоимости.
Если же стоимость подарка превышает 4 000 рублей, то налог удерживается только с суммы превышения. Причём работодатель как налоговый агент обязан сам:
рассчитать НДФЛ со стоимости подарка,
удержать его из доходов,
и в случае невозможности удержания — сообщить об этом в ИФНС до 25 февраля следующего года.
В таком случае налогоплательщику не нужно подавать декларацию. Налог будет включён в единое налоговое уведомление, которое пришлёт налоговая.
Подарки от членов семьи — без налога
Если вы получили подарок от близкого родственника или члена семьи, то НДФЛ не возникает вообще. Перечень близких родных для целей налогообложения чётко установлен в п. 18.1 ст. 217 НК РФ:
супруги;
родители и дети (включая усыновителей и усыновлённых);
бабушки, дедушки и внуки;
братья и сёстры (в том числе неполнородные — имеющие одного общего родителя).
А если подарок — просто деньги?
Если физлицо, не являющееся вам родственником, подарило деньги — НДФЛ не возникает, поскольку денежный подарок в такой ситуации не входит в перечень облагаемых доходов. То же самое касается подарков в натуральной форме (за исключением перечисленных ранее объектов).
Главное
Если подарок входит в одну из категорий налогооблагаемых — вы получаете доход, а значит, должны платить НДФЛ. Если не входит — налог не нужен. Но граница между этими случаями чётко описана в законодательстве — и незнание может стоить дорого.
Следите, от кого пришёл подарок, что именно подарено, и как оформлены документы. Это поможет избежать споров с налоговой и лишней нагрузки при подаче декларации.
Начать дискуссию