АИС «Налог‑3»: как устроена цифровая инфраструктура ФНС и что в ней изменится до 2026 года

С недавнего времени в систему вносятся масштабные изменения. Разберём, что представляет собой АИС «Налог‑3», какие задачи она решает и какие обновления вступят в силу в ближайший год.

Внутри Федеральной налоговой службы России работает система, которую не видно снаружи — но именно она управляет большинством процессов: от камеральных проверок и сверок по НДС до внутреннего контроля сотрудников. Это АИС «Налог‑3» — автоматизированная информационная система, охватывающая всю архитектуру налогового администрирования.

Что такое АИС «Налог‑3»

АИС «Налог‑3» — это комплексная система автоматизации функций ФНС России. Она охватывает приём, обработку, предоставление и анализ информации, формируя цифровую основу для:

  • управленческих решений внутри ФНС;

  • взаимодействия с внешними пользователями;

  • и исполнения функций, описанных в Положении о Федеральной налоговой службе, утверждённом постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 506.

Грубо говоря, всё, что происходит в налоговой системе — обрабатывается и хранится внутри «Налог‑3».

Зачем была создана система

У АИС «Налог‑3» чёткая архитектура целей. Каждая из них отвечает на конкретные потребности налогового администрирования:

  • Повышение прозрачности: переход к электронному взаимодействию с налогоплательщиками, сокращение бумажного документооборота.

  • Единая база данных: интеграция ФНС с новыми внешними источниками данных.

  • Жёсткий контроль процедур: отслеживание качества и сроков исполнения внутри налоговых органов.

  • Снижение затрат на администрирование: массовая электронная обработка отчётности и заявлений.

  • Информационный обмен с другими органами: упрощение взаимодействия с государственными и муниципальными структурами.

  • Мониторинг налогоплательщиков: формирование единого достоверного ресурса по каждому ИНН для выявления признаков уклонения от уплаты налогов.

  • Внутренний мониторинг ФНС: контроль работы сотрудников со стороны руководства.

  • Усиление контрольной работы: за счёт подключения новых источников данных и унифицированной платформы.

  • Прогнозирование и аналитика: использование макроэкономических индикаторов для оценки налоговых поступлений.

  • Снижение трудозатрат по отчётности: автоматизация сбора, ввода, контроля.

  • Оптимизация межведомственного обмена: освобождение ФНС от лишних функций приёма и сортировки данных.

  • Автоматизация расчётов: снижение нагрузки на сотрудников при начислении и контроле налогов.

  • Переход к качественному анализу: отказ от формального счёта в пользу глубокого анализа налоговой базы.

  • Возможность внутреннего аудита: контроль эффективности работы территориальных и центральных подразделений ФНС.

Что изменится с 2025 по 2026 год

2 июня 2025 года ФНС России опубликовала изменения, касающиеся действующих сервисов АИС «Налог‑3». В документе обозначены:

  • модификации уже существующих сервисов;

  • новые модули, которые необходимо внедрить участникам налогового мониторинга.

Все изменения должны быть реализованы до 2 июня 2026 года.

Это означает, что у компаний, участвующих в налоговом мониторинге, остаётся один год, чтобы полностью перестроить внутренние ИТ-процессы и синхронизироваться с новыми требованиями.

АИС «Налог‑3» — не просто техническая система. Это фундамент всей цифровой логики ФНС. И понимание того, как она работает и развивается — ключ к тому, чтобы своевременно адаптировать бизнес-процессы, подготовиться к проверкам и выстраивать работу с налоговой не на интуиции, а на фактах.

