АИС «Налог‑3»: как устроена цифровая инфраструктура ФНС и что в ней изменится до 2026 года

Что изменится с 2025 по 2026 год

2 июня 2025 года ФНС России опубликовала изменения, касающиеся действующих сервисов АИС «Налог‑3». В документе обозначены:

модификации уже существующих сервисов ;

новые модули, которые необходимо внедрить участникам налогового мониторинга.

Все изменения должны быть реализованы до 2 июня 2026 года.

Это означает, что у компаний, участвующих в налоговом мониторинге, остаётся один год, чтобы полностью перестроить внутренние ИТ-процессы и синхронизироваться с новыми требованиями.

АИС «Налог‑3» — не просто техническая система. Это фундамент всей цифровой логики ФНС. И понимание того, как она работает и развивается — ключ к тому, чтобы своевременно адаптировать бизнес-процессы, подготовиться к проверкам и выстраивать работу с налоговой не на интуиции, а на фактах.

Подписывайтесь на «Налоговую правду», чтобы разбираться в закулисье налогового администрирования — на языке, понятном профессионалам.