АИС «Налог‑3»: как устроена цифровая инфраструктура ФНС и что в ней изменится до 2026 года

Внутри Федеральной налоговой службы России работает система, которую не видно снаружи — но именно она управляет большинством процессов: от камеральных проверок и сверок по НДС до внутреннего контроля сотрудников. Это АИС «Налог‑3» — автоматизированная информационная система, охватывающая всю архитектуру налогового администрирования.
Что такое АИС «Налог‑3»
АИС «Налог‑3» — это комплексная система автоматизации функций ФНС России. Она охватывает приём, обработку, предоставление и анализ информации, формируя цифровую основу для:
управленческих решений внутри ФНС;
взаимодействия с внешними пользователями;
и исполнения функций, описанных в Положении о Федеральной налоговой службе, утверждённом постановлением Правительства РФ от 30.09.2004 № 506.
Грубо говоря, всё, что происходит в налоговой системе — обрабатывается и хранится внутри «Налог‑3».
Зачем была создана система
У АИС «Налог‑3» чёткая архитектура целей. Каждая из них отвечает на конкретные потребности налогового администрирования:
Повышение прозрачности: переход к электронному взаимодействию с налогоплательщиками, сокращение бумажного документооборота.
Единая база данных: интеграция ФНС с новыми внешними источниками данных.
Жёсткий контроль процедур: отслеживание качества и сроков исполнения внутри налоговых органов.
Снижение затрат на администрирование: массовая электронная обработка отчётности и заявлений.
Информационный обмен с другими органами: упрощение взаимодействия с государственными и муниципальными структурами.
Мониторинг налогоплательщиков: формирование единого достоверного ресурса по каждому ИНН для выявления признаков уклонения от уплаты налогов.
Внутренний мониторинг ФНС: контроль работы сотрудников со стороны руководства.
Усиление контрольной работы: за счёт подключения новых источников данных и унифицированной платформы.
Прогнозирование и аналитика: использование макроэкономических индикаторов для оценки налоговых поступлений.
Снижение трудозатрат по отчётности: автоматизация сбора, ввода, контроля.
Оптимизация межведомственного обмена: освобождение ФНС от лишних функций приёма и сортировки данных.
Автоматизация расчётов: снижение нагрузки на сотрудников при начислении и контроле налогов.
Переход к качественному анализу: отказ от формального счёта в пользу глубокого анализа налоговой базы.
Возможность внутреннего аудита: контроль эффективности работы территориальных и центральных подразделений ФНС.
Что изменится с 2025 по 2026 год
2 июня 2025 года ФНС России опубликовала изменения, касающиеся действующих сервисов АИС «Налог‑3». В документе обозначены:
модификации уже существующих сервисов;
новые модули, которые необходимо внедрить участникам налогового мониторинга.
Все изменения должны быть реализованы до 2 июня 2026 года.
Это означает, что у компаний, участвующих в налоговом мониторинге, остаётся один год, чтобы полностью перестроить внутренние ИТ-процессы и синхронизироваться с новыми требованиями.
АИС «Налог‑3» — не просто техническая система. Это фундамент всей цифровой логики ФНС. И понимание того, как она работает и развивается — ключ к тому, чтобы своевременно адаптировать бизнес-процессы, подготовиться к проверкам и выстраивать работу с налоговой не на интуиции, а на фактах.
