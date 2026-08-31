Большая реформа банкротства уже принята. Но есть нюанс: большинство новых правил пока не действует

26 июля 2026 года подписан Федеральный закон №253-ФЗ.
Документ действительно масштабный.
Меняются правила работы арбитражных управляющих, появляется новая процедура реструктуризации долгов юридического лица, вводятся новые механизмы санации и другие серьезные изменения.
По сути, речь идет не о косметической корректировке нескольких статей.
Меняется сама архитектура банкротства.
И здесь возникает ловушка.
Закон приняли — значит, новые правила уже работают?
Нет.
Это первое, что сейчас важно понимать должникам, кредиторам и бизнесу.
Основная часть Федерального закона №253-ФЗ вступает в силу через год после официального опубликования. Для отдельных положений предусмотрены еще более поздние сроки.
То есть нельзя открыть новость о реформе и автоматически применять новые правила к банкротству, которое идет сегодня.
Для юриста это очевидно.
Для собственника бизнеса, который прочитал пять заголовков в интернете, — далеко не всегда.
Что вообще меняется?
Одно из ключевых направлений реформы — попытка сместить банкротство бизнеса от сценария «продать имущество и ликвидировать компанию» к восстановлению платежеспособности.
Закон вводит процедуру реструктуризации долгов юридического лица.
Ее смысл — попытаться урегулировать задолженность перед кредиторами и восстановить платежеспособность компании по плану реструктуризации.
Появляется и фигура антикризисного управляющего.
Также предусмотрены соглашения о санации, изменения в регулировании деятельности арбитражных управляющих и СРО и целый ряд других нововведений.
Для банкротного рынка это действительно серьезная перестройка.
Почему бизнесу стоит разбираться уже сейчас
Возникает логичный вопрос:
если основные изменения заработают позже, зачем читать про них сегодня?
Потому что банкротство редко возникает внезапно.
Финансовые проблемы компании могут развиваться месяцами и годами.
Если собственник уже видит кассовые разрывы, рост задолженности перед ФНС, банками и поставщиками, то решения, принимаемые сегодня, способны повлиять на ситуацию через год.
Кроме того, реформа показывает направление, в котором государство меняет институт банкротства:
меньше механической ликвидации — больше попыток сохранить жизнеспособный бизнес.
Для собственников и кредиторов это принципиальный сигнал.
Но есть еще одна причина не спешить
В переходный период особенно опасны статьи и консультации в формате:
«С 2026 года в банкротстве теперь всё по-новому».
Не всё.
У разных положений закона разные сроки вступления в силу. Кроме того, предусмотрены переходные правила для уже возбужденных дел.
Поэтому в конкретном банкротстве нужно сначала ответить на три вопроса:
Когда возбуждено дело? Какая процедура уже введена? Когда вступает в силу конкретная норма, которую вы хотите применить?
И только потом делать выводы.
Что в итоге
№253-ФЗ — одна из самых заметных реформ банкротства последних лет.
Но между словами «закон подписан» и «эта норма уже применяется к вашему делу» огромная разница.
И в ближайший год именно на этой разнице, скорее всего, появится немало ошибок.
Если у компании уже есть признаки финансовых проблем, ждать вступления всей реформы в силу не стоит. Оценивать риски руководителя, сделки, задолженность и возможный сценарий банкротства нужно по правилам, которые применимы именно к вашей ситуации.
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