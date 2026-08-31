Большая реформа банкротства уже принята. Но есть нюанс: большинство новых правил пока не действует

Закон приняли — значит, новые правила уже работают?

Нет.

Это первое, что сейчас важно понимать должникам, кредиторам и бизнесу.

Основная часть Федерального закона №253-ФЗ вступает в силу через год после официального опубликования. Для отдельных положений предусмотрены еще более поздние сроки.

То есть нельзя открыть новость о реформе и автоматически применять новые правила к банкротству, которое идет сегодня.

Для юриста это очевидно.

Для собственника бизнеса, который прочитал пять заголовков в интернете, — далеко не всегда.