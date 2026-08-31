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Альбина Усманова
Банкротство юридических лиц
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Большая реформа банкротства уже принята. Но есть нюанс: большинство новых правил пока не действует

В июле подписан закон №253-ФЗ, который серьезно меняет систему банкротства. В интернете уже обсуждают новые правила как действующие. Разбираемся, почему торопиться рано.

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26 июля 2026 года подписан Федеральный закон №253-ФЗ.

Документ действительно масштабный.

Меняются правила работы арбитражных управляющих, появляется новая процедура реструктуризации долгов юридического лица, вводятся новые механизмы санации и другие серьезные изменения.

По сути, речь идет не о косметической корректировке нескольких статей.

Меняется сама архитектура банкротства.

И здесь возникает ловушка.

Большая реформа банкротства уже принята. Но есть нюанс: большинство новых правил пока не действует

Закон приняли — значит, новые правила уже работают?

Нет.

Это первое, что сейчас важно понимать должникам, кредиторам и бизнесу.

Основная часть Федерального закона №253-ФЗ вступает в силу через год после официального опубликования. Для отдельных положений предусмотрены еще более поздние сроки.

То есть нельзя открыть новость о реформе и автоматически применять новые правила к банкротству, которое идет сегодня.

Для юриста это очевидно.

Для собственника бизнеса, который прочитал пять заголовков в интернете, — далеко не всегда.

Что вообще меняется?

Одно из ключевых направлений реформы — попытка сместить банкротство бизнеса от сценария «продать имущество и ликвидировать компанию» к восстановлению платежеспособности.

Закон вводит процедуру реструктуризации долгов юридического лица.

Ее смысл — попытаться урегулировать задолженность перед кредиторами и восстановить платежеспособность компании по плану реструктуризации.

Появляется и фигура антикризисного управляющего.

Также предусмотрены соглашения о санации, изменения в регулировании деятельности арбитражных управляющих и СРО и целый ряд других нововведений.

Для банкротного рынка это действительно серьезная перестройка.

Почему бизнесу стоит разбираться уже сейчас

Возникает логичный вопрос:

если основные изменения заработают позже, зачем читать про них сегодня?

Потому что банкротство редко возникает внезапно.

Финансовые проблемы компании могут развиваться месяцами и годами.

Если собственник уже видит кассовые разрывы, рост задолженности перед ФНС, банками и поставщиками, то решения, принимаемые сегодня, способны повлиять на ситуацию через год.

Кроме того, реформа показывает направление, в котором государство меняет институт банкротства:

меньше механической ликвидации — больше попыток сохранить жизнеспособный бизнес.

Большая реформа банкротства уже принята. Но есть нюанс: большинство новых правил пока не действует

Для собственников и кредиторов это принципиальный сигнал.

Но есть еще одна причина не спешить

В переходный период особенно опасны статьи и консультации в формате:

«С 2026 года в банкротстве теперь всё по-новому».

Не всё.

У разных положений закона разные сроки вступления в силу. Кроме того, предусмотрены переходные правила для уже возбужденных дел.

Поэтому в конкретном банкротстве нужно сначала ответить на три вопроса:

Когда возбуждено дело? Какая процедура уже введена? Когда вступает в силу конкретная норма, которую вы хотите применить?

И только потом делать выводы.

Что в итоге

№253-ФЗ — одна из самых заметных реформ банкротства последних лет.

Но между словами «закон подписан» и «эта норма уже применяется к вашему делу» огромная разница.

И в ближайший год именно на этой разнице, скорее всего, появится немало ошибок.

Если у компании уже есть признаки финансовых проблем, ждать вступления всей реформы в силу не стоит. Оценивать риски руководителя, сделки, задолженность и возможный сценарий банкротства нужно по правилам, которые применимы именно к вашей ситуации.

Переходите в наш Telegram-канал — там будем разбирать реформу банкротства по частям: что уже действует, что изменится позже и как новые правила повлияют на должников, кредиторов и собственников бизнеса.

Информации об авторе

Альбина Усманова

Альбина Усманова

Юрист

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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