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Альбина Усманова
Банкротство
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Поручился за кредит друга, а он перестал платить. Можно ли списать чужой долг через свое банкротство?

Деньги вы не получали и не тратили, но банк требует с вас несколько миллионов. Поручительство часто воспринимают как формальность — ровно до первого требования кредитора.

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«Меня просто попросили поставить подпись».

С этой фразы начинается немало неприятных историй.

Друг открывает бизнес.

Берет кредит на 5 млн рублей.

Банк просит поручителя.

Он говорит:

«Это просто для банка. Платить всё равно буду я».

Вы подписываете документы.

Деньги получает друг.

Проходит два года.

Бизнес закрывается, платежи прекращаются.

И внезапно банк приходит к вам.

Поручился за кредит друга, а он перестал платить. Можно ли списать чужой долг через свое банкротство?

«Но я же этих денег вообще не видел»

Для поручительства это не главный аргумент.

Смысл поручительства как раз в том, что поручитель принимает на себя ответственность перед кредитором за исполнение обязательства другим лицом.

То есть можно не получить от банка ни рубля и при этом столкнуться с требованием на миллионы.

Именно поэтому фраза:

«Я ничего не брал»

сама по себе от требований банка не защищает.

А если сам заемщик тоже банкротится?

Вот здесь еще одно распространенное заблуждение.

Поручитель думает:

«Раз основной должник пошел на банкротство, теперь банк будет разбираться с ним».

Не обязательно.

Банкротство основного заемщика само по себе не означает автоматического исчезновения обязательств поручителя.

И в результате может возникнуть неприятная ситуация:

друг уже проходит банкротство, а кредитор одновременно требует деньги с поручителя.

Может ли поручитель сам пойти на банкротство?

Да, наличие долга из поручительства само по себе не мешает гражданину использовать процедуру банкротства.

Более того, Закон о банкротстве прямо учитывает обязательства по договору поручительства при определении размера задолженности в том числе для внесудебного банкротства.

То есть для закона это вполне реальный долг гражданина, даже если кредит изначально получал другой человек.

Представим ситуацию

Человек получает зарплату 100 тысяч рублей.

У него своя ипотека и потребительский кредит.

Несколько лет назад он поручился за бизнес-кредит друга на 6 млн.

Бизнес друга рушится.

Банк предъявляет требование поручителю.

И его финансовая ситуация меняется буквально за один день.

Вчера собственных долгов было 1,5 млн.

Сегодня потенциальные обязательства — уже 7,5 млн.

Вот почему поручительство иногда становится причиной личного банкротства человека, который сам никогда не набирал огромных кредитов.

А после банкротства поручителя долг исчезнет у заемщика?

Нет.

И здесь важно разделять обязательства разных людей.

Банкротство поручителя решает вопрос с его собственными обязательствами в рамках процедуры и с учетом правил об освобождении от долгов.

Но это не означает автоматического освобождения основного заемщика.

Так же как банкротство основного заемщика не означает автоматического освобождения поручителя.

А если поручителем был супруг?

Тут ситуация может стать еще интереснее.

Потому что придется анализировать не только само поручительство, но и семейное имущество, режим собственности супругов и обстоятельства возникновения обязательства.

Поэтому огромная ошибка — оценивать поручительство как:

«Ну это же чужой кредит».

Для человека, поставившего подпись, последствия могут оказаться вполне своими.

Что делать, если банк уже предъявил требование?

Первым делом поднять договор поручительства.

Не воспоминания о том, что вам говорил друг пять лет назад, а именно документы.

Нужно проверить:

за какое обязательство вы поручились;

в каком объеме;

каков размер требования;

что происходило с основным долгом;

есть ли судебные решения;

каково ваше собственное финансовое положение.

Поручился за кредит друга, а он перестал платить. Можно ли списать чужой долг через свое банкротство?

И только потом решать, что рациональнее: спорить с требованием, договариваться с кредитором или рассматривать банкротство.

Главное

Поручительство — это не «подпись для банка».

Это финансовое обязательство, которое способно превратить чужой многомиллионный кредит в вашу личную проблему.

Поэтому если основной заемщик перестал платить, не стоит ждать, пока приставы начнут искать уже ваше имущество.

Чем раньше оценены последствия поручительства, тем больше вариантов остается.

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Информации об авторе

Альбина Усманова

Альбина Усманова

Юрист

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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