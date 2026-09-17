Поручился за кредит друга, а он перестал платить. Можно ли списать чужой долг через свое банкротство?

«Меня просто попросили поставить подпись».
С этой фразы начинается немало неприятных историй.
Друг открывает бизнес.
Берет кредит на 5 млн рублей.
Банк просит поручителя.
Он говорит:
«Это просто для банка. Платить всё равно буду я».
Вы подписываете документы.
Деньги получает друг.
Проходит два года.
Бизнес закрывается, платежи прекращаются.
И внезапно банк приходит к вам.
«Но я же этих денег вообще не видел»
Для поручительства это не главный аргумент.
Смысл поручительства как раз в том, что поручитель принимает на себя ответственность перед кредитором за исполнение обязательства другим лицом.
То есть можно не получить от банка ни рубля и при этом столкнуться с требованием на миллионы.
Именно поэтому фраза:
«Я ничего не брал»
сама по себе от требований банка не защищает.
А если сам заемщик тоже банкротится?
Вот здесь еще одно распространенное заблуждение.
Поручитель думает:
«Раз основной должник пошел на банкротство, теперь банк будет разбираться с ним».
Не обязательно.
Банкротство основного заемщика само по себе не означает автоматического исчезновения обязательств поручителя.
И в результате может возникнуть неприятная ситуация:
друг уже проходит банкротство, а кредитор одновременно требует деньги с поручителя.
Может ли поручитель сам пойти на банкротство?
Да, наличие долга из поручительства само по себе не мешает гражданину использовать процедуру банкротства.
Более того, Закон о банкротстве прямо учитывает обязательства по договору поручительства при определении размера задолженности в том числе для внесудебного банкротства.
То есть для закона это вполне реальный долг гражданина, даже если кредит изначально получал другой человек.
Представим ситуацию
Человек получает зарплату 100 тысяч рублей.
У него своя ипотека и потребительский кредит.
Несколько лет назад он поручился за бизнес-кредит друга на 6 млн.
Бизнес друга рушится.
Банк предъявляет требование поручителю.
И его финансовая ситуация меняется буквально за один день.
Вчера собственных долгов было 1,5 млн.
Сегодня потенциальные обязательства — уже 7,5 млн.
Вот почему поручительство иногда становится причиной личного банкротства человека, который сам никогда не набирал огромных кредитов.
А после банкротства поручителя долг исчезнет у заемщика?
Нет.
И здесь важно разделять обязательства разных людей.
Банкротство поручителя решает вопрос с его собственными обязательствами в рамках процедуры и с учетом правил об освобождении от долгов.
Но это не означает автоматического освобождения основного заемщика.
Так же как банкротство основного заемщика не означает автоматического освобождения поручителя.
А если поручителем был супруг?
Тут ситуация может стать еще интереснее.
Потому что придется анализировать не только само поручительство, но и семейное имущество, режим собственности супругов и обстоятельства возникновения обязательства.
Поэтому огромная ошибка — оценивать поручительство как:
«Ну это же чужой кредит».
Для человека, поставившего подпись, последствия могут оказаться вполне своими.
Что делать, если банк уже предъявил требование?
Первым делом поднять договор поручительства.
Не воспоминания о том, что вам говорил друг пять лет назад, а именно документы.
Нужно проверить:
за какое обязательство вы поручились;
в каком объеме;
каков размер требования;
что происходило с основным долгом;
есть ли судебные решения;
каково ваше собственное финансовое положение.
И только потом решать, что рациональнее: спорить с требованием, договариваться с кредитором или рассматривать банкротство.
Главное
Поручительство — это не «подпись для банка».
Это финансовое обязательство, которое способно превратить чужой многомиллионный кредит в вашу личную проблему.
Поэтому если основной заемщик перестал платить, не стоит ждать, пока приставы начнут искать уже ваше имущество.
Чем раньше оценены последствия поручительства, тем больше вариантов остается.
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