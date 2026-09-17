Поручился за кредит друга, а он перестал платить. Можно ли списать чужой долг через свое банкротство?

«Но я же этих денег вообще не видел»

Для поручительства это не главный аргумент.

Смысл поручительства как раз в том, что поручитель принимает на себя ответственность перед кредитором за исполнение обязательства другим лицом.

То есть можно не получить от банка ни рубля и при этом столкнуться с требованием на миллионы.

Именно поэтому фраза:

«Я ничего не брал»

сама по себе от требований банка не защищает.