Клиент заплатил на личную карту ИП: когда это становится налоговой проблемой

Ситуация № 3. Клиенты платят на карту постоянно

А вот здесь риски уже заметнее.

Допустим, предприниматель ежемесячно получает десятки переводов:

15 000 рублей;

23 000 рублей;

41 000 рублей;

18 500 рублей.

Переводы приходят от разных людей и фактически являются оплатой товаров или услуг.

При этом предприниматель считает их «обычными переводами физлиц» и не отражает как выручку.

Вот это уже совсем другая ситуация.

Проблема возникает не из-за самой карты, а из-за расхождения между реальной деятельностью и учетом доходов.