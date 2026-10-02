У должника есть 50% в ООО. Что произойдет с долей, если начнется личная финансовая процедура?

Долю могут включить в конкурсную массу

По общему правилу имущество гражданина, имеющееся на дату признания его банкротом, входит в конкурсную массу, если закон не предусматривает исключение.

Доля в ООО не становится неприкосновенной только потому, что компания продолжает работать.

При определенных условиях она может быть реализована в рамках процедуры.

И вот здесь для бизнеса появляется реальный риск смены состава участников.