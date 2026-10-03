Новый долг появился уже после обращения в суд. Его тоже можно считать «старым»?

Есть опасное заблуждение:
«Раз судебная процедура уже началась, теперь все мои долги попадут туда».
Не все.
Представим ситуацию.
Заявление о признании гражданина банкротом принято судом.
После этого человек продолжает жить в квартире.
Пользуется коммунальными услугами.
Ведет деятельность как ИП.
У него возникают новые обязательства.
И через несколько месяцев он рассуждает:
«Ну ничего. Дело же уже идет — потом всё закончится».
Вот здесь может ждать неприятный сюрприз.
В банкротстве есть понятие текущих платежей
Если говорить упрощенно, это денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, если закон не устанавливает иное.
И для них действует специальный режим.
Это принципиально важно.
Потому что старый банковский кредит и новый долг, возникший уже после начала дела, могут иметь совершенно разную юридическую судьбу.
Например, коммунальные платежи
Допустим, у человека до суда накопилось 300 тысяч рублей задолженности за ЖКУ.
А после принятия заявления он продолжает жить в квартире и еще полгода вообще ничего не платит.
Нельзя автоматически воспринимать всю сумму как один старый долг.
Новые обязательства, возникающие в период дела, требуют отдельной квалификации.
И именно поэтому стратегия:
«Раз уж началось банкротство, теперь можно вообще ничего не платить»
крайне опасна.
То же самое касается предпринимателей
Особенно важно это для аудитории «Клерка».
ИП продолжает деятельность.
Возникают новые обязательства.
Налоги.
Аренда.
Расчеты по текущей деятельности.
Сам факт уже начавшегося банкротства не означает, что любое новое обязательство растворится вместе со старыми долгами.
Более того, требования кредиторов по текущим платежам относятся к тем требованиям, которые в непогашенной части сохраняют силу и после окончания производства по делу.
То есть после суда может остаться новый долг?
Да.
И это одна из причин, почему я не люблю формулировку:
«После процедуры у вас будет ноль долгов».
Правильнее анализировать состав обязательств.
Когда они возникли?
Что это за платеж?
Относится ли он к реестровым требованиям или к текущим?
Есть ли специальные исключения?
Без этих вопросов одна общая цифра задолженности мало что говорит юристу.
А новый кредит во время процедуры?
Здесь ситуация еще сложнее.
После введения соответствующих процедур закон ограничивает возможности гражданина по совершению ряда действий и устанавливает специальные правила.
Поэтому брать новые обязательства в период дела без понимания последствий — крайне плохая идея.
Само наличие уже идущего банкротства не превращает новые деньги в «бесплатный кредит».
Что нужно делать во время процедуры?
Продолжать контролировать новые обязательства.
Оплачивать текущие расходы в предусмотренном порядке.
Не считать, что суд автоматически «накроет» любые долги, которые появятся до даты завершения дела.
И обязательно сообщать юристу о новых существенных обязательствах.
Потому что финансовая ситуация человека продолжает меняться даже после начала судебного процесса.
Главное
Банкротство разделяет финансовую историю человека не только на «до» и «после завершения».
Огромное значение имеет момент возникновения конкретного обязательства.
Именно поэтому два одинаковых по сумме долга перед одной организацией могут регулироваться совершенно по-разному.
Так что после начала судебной процедуры правило должно быть простым:
не создавать новые долги в расчете на то, что они автоматически исчезнут вместе со старыми.
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