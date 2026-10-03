Новый долг появился уже после обращения в суд. Его тоже можно считать «старым»?

В банкротстве есть понятие текущих платежей

Если говорить упрощенно, это денежные обязательства и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, если закон не устанавливает иное.

И для них действует специальный режим.

Это принципиально важно.

Потому что старый банковский кредит и новый долг, возникший уже после начала дела, могут иметь совершенно разную юридическую судьбу.