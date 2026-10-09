Получили налоговое уведомление на Госуслугах и не открыли. Можно ли потом сказать, что ничего не знали

Каждый год человек привык к одной схеме.
Осенью приходит конверт из налоговой.
Внутри — налог на квартиру, автомобиль или землю.
Конверта нет?
Значит, думает человек, платить пока нечего.
В 2026 году полагаться на это уже опасно.
С 1 августа изменился порядок направления налоговых документов через Госуслуги.
Бумажного письма может не быть
Налоговое уведомление может поступить в электронной форме.
Поэтому фраза:
«Мне ничего не приносили в почтовый ящик»
сама по себе уже не означает, что уведомление не направлялось.
Проверять нужно не только обычную почту.
Когда платить имущественные налоги
В 2026 году физлица уплачивают имущественные налоги за 2025 год в установленный срок — не позднее 1 декабря 2026 года.
До этой даты еще есть время.
Именно поэтому октябрь — хороший момент проверить уведомление, а не делать это вечером 30 ноября.
Что входит в уведомление
В зависимости от имущества и обстоятельств в нем могут быть указаны:
транспортный налог;
земельный налог;
налог на имущество физических лиц;
НДФЛ в предусмотренных законом случаях.
Поэтому сумма может отличаться от прошлогодней.
Что делать, если сумма кажется неправильной
Не стоит просто игнорировать уведомление.
Проверьте:
какой объект указан;
за какой период начислен налог;
учтена ли льгота;
верно ли указана налоговая база;
не продано ли имущество раньше периода, за который начислен налог.
Если обнаружена ошибка, вопрос лучше решать до срока уплаты.
А если просто не заплатить
После наступления срока возникает задолженность.
Далее начинают действовать правила ее взыскания.
С ноября 2025 года для бесспорной налоговой задолженности физлиц действует внесудебный механизм взыскания при соблюдении установленной НК РФ процедуры.
Поэтому стратегия:
«Не открою уведомление — значит, долг не возникнет»
не работает.
Особенно внимательно — тем, у кого уже есть долги
Если у человека одновременно имеются:
кредиты;
исполнительные производства;
налоговая задолженность;
удержания из доходов,
новый долг перед бюджетом увеличивает общую нагрузку.
И тогда полезно смотреть не только на конкретный налог, но и на всю финансовую ситуацию.
Что сделать сейчас
Зайдите на Госуслуги и в личный кабинет налогоплательщика.
Проверьте начисления.
Сопоставьте имущество.
Если есть вопрос — выясните его до 1 декабря.
Это займет значительно меньше времени, чем разбирательство уже после возникновения задолженности.
Вывод
В 2026 году ждать только бумажное налоговое уведомление — устаревшая привычка.
Документ может уже находиться в электронном виде.
А срок уплаты от того, открыли вы сообщение или нет, сам по себе не переносится.
Сохраните материал и проверьте налоговые уведомления сейчас — до 1 декабря еще достаточно времени спокойно исправить возможную ошибку.
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