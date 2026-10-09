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Альбина Усманова
Налоговые изменения
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Получили налоговое уведомление на Госуслугах и не открыли. Можно ли потом сказать, что ничего не знали

В 2026 году порядок получения налоговых документов для физлиц изменился: с 1 августа ФНС направляет налоговые уведомления через Госуслуги без отдельного согласия гражданина при наличии необходимых условий. Поэтому привычка ждать бумажное письмо может закончиться просрочкой.

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Каждый год человек привык к одной схеме.

Осенью приходит конверт из налоговой.

Внутри — налог на квартиру, автомобиль или землю.

Конверта нет?

Значит, думает человек, платить пока нечего.

В 2026 году полагаться на это уже опасно.

С 1 августа изменился порядок направления налоговых документов через Госуслуги.

Получили налоговое уведомление на Госуслугах и не открыли. Можно ли потом сказать, что ничего не знали

Бумажного письма может не быть

Налоговое уведомление может поступить в электронной форме.

Поэтому фраза:

«Мне ничего не приносили в почтовый ящик»

сама по себе уже не означает, что уведомление не направлялось.

Проверять нужно не только обычную почту.

Когда платить имущественные налоги

В 2026 году физлица уплачивают имущественные налоги за 2025 год в установленный срок — не позднее 1 декабря 2026 года.

До этой даты еще есть время.

Именно поэтому октябрь — хороший момент проверить уведомление, а не делать это вечером 30 ноября.

Что входит в уведомление

В зависимости от имущества и обстоятельств в нем могут быть указаны:

транспортный налог;

земельный налог;

налог на имущество физических лиц;

НДФЛ в предусмотренных законом случаях.

Поэтому сумма может отличаться от прошлогодней.

Что делать, если сумма кажется неправильной

Не стоит просто игнорировать уведомление.

Проверьте:

какой объект указан;

за какой период начислен налог;

учтена ли льгота;

верно ли указана налоговая база;

не продано ли имущество раньше периода, за который начислен налог.

Если обнаружена ошибка, вопрос лучше решать до срока уплаты.

Получили налоговое уведомление на Госуслугах и не открыли. Можно ли потом сказать, что ничего не знали

А если просто не заплатить

После наступления срока возникает задолженность.

Далее начинают действовать правила ее взыскания.

С ноября 2025 года для бесспорной налоговой задолженности физлиц действует внесудебный механизм взыскания при соблюдении установленной НК РФ процедуры.

Поэтому стратегия:

«Не открою уведомление — значит, долг не возникнет»

не работает.

Особенно внимательно — тем, у кого уже есть долги

Если у человека одновременно имеются:

кредиты;

исполнительные производства;

налоговая задолженность;

удержания из доходов,

новый долг перед бюджетом увеличивает общую нагрузку.

И тогда полезно смотреть не только на конкретный налог, но и на всю финансовую ситуацию.

Что сделать сейчас

Зайдите на Госуслуги и в личный кабинет налогоплательщика.

Проверьте начисления.

Сопоставьте имущество.

Если есть вопрос — выясните его до 1 декабря.

Это займет значительно меньше времени, чем разбирательство уже после возникновения задолженности.

Вывод

В 2026 году ждать только бумажное налоговое уведомление — устаревшая привычка.

Документ может уже находиться в электронном виде.

А срок уплаты от того, открыли вы сообщение или нет, сам по себе не переносится.

Сохраните материал и проверьте налоговые уведомления сейчас — до 1 декабря еще достаточно времени спокойно исправить возможную ошибку.

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Информации об авторе

Альбина Усманова

Альбина Усманова

Юрист

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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