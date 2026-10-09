Получили налоговое уведомление на Госуслугах и не открыли. Можно ли потом сказать, что ничего не знали

Бумажного письма может не быть

Налоговое уведомление может поступить в электронной форме.

Поэтому фраза:

«Мне ничего не приносили в почтовый ящик»

сама по себе уже не означает, что уведомление не направлялось.

Проверять нужно не только обычную почту.