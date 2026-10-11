Получил налоговый вычет 260 тысяч рублей во время процедуры. Можно ли потратить эти деньги?

В процедуре важен общий принцип

После признания гражданина банкротом и введения реализации имущества действует специальный режим его имущества и доходов.

По общему правилу в конкурсную массу входит не только то, чем гражданин владел в день решения суда.

Учитывается и имущество, которое выявлено или приобретено после этой даты.

Именно поэтому вопрос нельзя решить только словами:

«ФНС вернула мои деньги».

Сначала нужно определить юридическую природу поступления.