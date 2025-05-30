ЦОК ОК Защита ПД 23.05 Мобильный (1)
Фабер Лекс
Обзоры новостей

Дайджест интересных новостей недели из мира финансов, налогов и права

Краткий обзор главных новостей.

ФИНАНСЫ И НАЛОГИ

🔹 Лимит переводов без счёта

🔹 Курс доллара ниже 79 ₽

ПРАВО

🔹 Биометрическая защита сделок с недвижимостью

🔹 Новые штрафы за нарушение защиты данных

🔹 Упрощение уведомлений о начале деятельности

АКТИВЫ

🔹 Скидка на госпошлину при дарении жилья родственникам

🔹 Рост ипотечных выдач на 0,4%

Информации об авторе

Фабер Лекс

Фабер Лекс

ООО

2 подписчика 7 постов

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