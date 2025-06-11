Email-аутрич без стратегии — как игра в рулетку
Эти сомнения особенно понятны, если:
Вы работаете на узком B2B-рынке, где всего несколько сотен компаний
Цикл сделки долгий, а ЛПР — труднодоступный
Любая ошибка = “сожжённая” база
От вас требуют не тестов, а конкретных продаж
Чтобы снизить риски и выжать максимум из аутрича, мы создали отдельный продукт — стратегия email-аутрич.
Это не шаблон, не вордовский файл на полстраницы. Это документ, который отвечает на ключевые вопросы:
Где взять релевантную базу
Кому именно писать
С какими формулировками и предложениями
Какие результаты можно ожидать и в какие сроки
Что вы получите
1. Разбор бизнеса
Погружаемся в ваш продукт, клиента, воронку и цикл сделки. Никаких универсальных формул — только под ваш кейс.
2. Источники базы
Подбираем каналы, подходящие вашей нише: отраслевые каталоги, тендерные площадки, Telegram, HH, профессиональные форумы. Для клиента из химии, например, мы использовали “РусХимМаркет”, госзакупки и списки конференций.
3. Подходы к письму
Разрабатываем гипотезы и триггеры: кому, как, на что давить.
Пример: для SaaS-продукта сделали 3 цепочки — для руководителя продаж, маркетинга и интеграторов.
Сколько стоит
Подготовка: 5 рабочих дней
Цена: 35 000 ₽
Формат: документ + Zoom-созвон (30 минут)
Бонус: если запускаетесь у нас — стратегия становится бесплатной, сумма зачтётся в основной тариф
Для кого подойдёт
B2B-компании, которые только пробуют аутрич
Агентства, которым нужно обосновать идею клиенту
Предприниматели, которым важно всё выстроить своими руками
Те, у кого уже был запуск, но не сработало
Почему это важно
Аутрич — это не про массовую рассылку. Это точечная работа с холодной аудиторией. Если начать без стратегии, риски большие:
Потратите время и деньги на нерелевантные базы
Не получите откликов
Потеряете репутацию среди своих потенциальных клиентов
Хотите понять, подойдёт ли аутрич для вашей ниши?
Оставьте заявку — вышлем пример стратегии и расскажем, с чего лучше начать.
Написать:
Евгений Костров - эксперт по Digital-маркетингу для компаний с B2B-рынками – более 500 постов в телеграм-канале – Костров B2B в ТГ
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
А email-аутрич - как переводится?