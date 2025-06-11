Email-аутрич без стратегии — как игра в рулетку

Email-аутрич давно стал проверенным инструментом в B2B-продажах. Но многие компании всё ещё сомневаются: «А у нас это вообще сработает?»

Эти сомнения особенно понятны, если:

Вы работаете на узком B2B-рынке, где всего несколько сотен компаний

Цикл сделки долгий, а ЛПР — труднодоступный

Любая ошибка = “сожжённая” база

От вас требуют не тестов, а конкретных продаж

Чтобы снизить риски и выжать максимум из аутрича, мы создали отдельный продукт — стратегия email-аутрич.

Это не шаблон, не вордовский файл на полстраницы. Это документ, который отвечает на ключевые вопросы:

Где взять релевантную базу

Кому именно писать

С какими формулировками и предложениями

Какие результаты можно ожидать и в какие сроки

Что вы получите

1. Разбор бизнеса

Погружаемся в ваш продукт, клиента, воронку и цикл сделки. Никаких универсальных формул — только под ваш кейс.

2. Источники базы

Подбираем каналы, подходящие вашей нише: отраслевые каталоги, тендерные площадки, Telegram, HH, профессиональные форумы. Для клиента из химии, например, мы использовали “РусХимМаркет”, госзакупки и списки конференций.

3. Подходы к письму

Разрабатываем гипотезы и триггеры: кому, как, на что давить.

Пример: для SaaS-продукта сделали 3 цепочки — для руководителя продаж, маркетинга и интеграторов.

Сколько стоит

Подготовка: 5 рабочих дней

Цена: 35 000 ₽

Формат: документ + Zoom-созвон (30 минут)

Бонус: если запускаетесь у нас — стратегия становится бесплатной, сумма зачтётся в основной тариф

Для кого подойдёт

B2B-компании, которые только пробуют аутрич

Агентства, которым нужно обосновать идею клиенту

Предприниматели, которым важно всё выстроить своими руками

Те, у кого уже был запуск, но не сработало

Почему это важно

Аутрич — это не про массовую рассылку. Это точечная работа с холодной аудиторией. Если начать без стратегии, риски большие:

Потратите время и деньги на нерелевантные базы

Не получите откликов

Потеряете репутацию среди своих потенциальных клиентов

Хотите понять, подойдёт ли аутрич для вашей ниши?

Оставьте заявку — вышлем пример стратегии и расскажем, с чего лучше начать.

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