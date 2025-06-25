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Евгений Костров
Маркетинг

AEO: почему ИИ-поиск меняет правила игры и как подготовить сайт к новой реальности

Раньше, чтобы привлечь клиентов из интернета, достаточно было продвинуть сайт по ключевым словам в поисковиках. Сегодня этого уже мало.

Появился новый тренд — AEO (Ask Engine Optimization). Это оптимизация не под поисковики, а под ИИ-помощников: ChatGPT, Алиса, GigaChat и другие. Люди всё чаще задают вопросы не в строке браузера, а напрямую нейросети. А значит — и ответы получают тоже напрямую.

В чём суть AEO?

Если SEO — это как сделать так, чтобы вас находили в Google или Яндексе,
то AEO — как сделать так, чтобы вас упоминали в ответе ChatGPT или голосового помощника.

Люди уже не спрашивают:
«Купить CRM система Москва»
А пишут:
«Какая CRM подойдёт для небольшого оптового бизнеса?»

И если ИИ не знает о вашем бизнесе — он не посоветует вас. Даже если сайт у вас хороший.

Почему это важно для предпринимателя?

  1. Часть клиентов уходит в новый формат поиска — через ассистентов.

  2. ИИ-ответы часто формируют мнение о бренде, даже до первого визита на сайт.

  3. Если вас не видит ИИ — вы не участвуете в конкуренции за клиента.

Как это работает на практике

Пример 1:
Предприниматель спрашивает нейросеть:

«Кто помогает с выходом на маркетплейсы производителям?»
ИИ называет несколько компаний.
Если вы там есть — получите заявку. Если нет — мимо.

Пример 2:
Человек ищет, где купить автозапчасти в регионе, и спрашивает Алису.
Если сайт не структурирован и не «читаем» для ИИ — помощник даст чужой вариант.

Что нужно сделать?

Чтобы ваш бизнес попадал в ИИ-ответы, нужно немного адаптироваться:

  • Раздел “Вопрос-ответ” (FAQ) — помогает ИИ брать оттуда цитаты

  • Страницы с понятными заголовками и формулировками

  • Чёткое описание услуг / цен / географии

  • Публикации на авторитетных платформах (Клерк, VC, Spark, Хабр)

  • Упоминание бренда в естественном контексте — как в Википедии

Проверка: вас уже рекомендуют?

Зайдите в ChatGPT, GigaChat или Алису и спросите:

  • «Какое агентство делает аутрич для B2B в России?»

  • «Кто помогает настраивать BI-аналитику для оптовиков?»

  • «Кто производит химические добавки для полиуретанов?»

Если вашего названия там нет — пора заниматься AEO.

Вывод

SEO больше не главный канал привлечения.
Люди всё чаще спрашивают не Google, а ИИ.
А значит, ключевая задача — сделать так, чтобы ИИ рекомендовал именно вас.

Это новый вызов для малого бизнеса, маркетологов и всех, кто строит воронку продаж через интернет.

Уже проверяли, что говорят нейросети про вашу нишу?
Если да — поделитесь в комментариях. Если нет — самое время начать.

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  • Евгений Костров - эксперт по Digital-маркетингу для компаний с B2B-рынками – более 500 постов в телеграм-канале – Костров B2B в ТГ

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Евгений Костров

Евгений Костров

Руководитель в ИП

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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