AEO: почему ИИ-поиск меняет правила игры и как подготовить сайт к новой реальности

В чём суть AEO?

Если SEO — это как сделать так, чтобы вас находили в Google или Яндексе,

то AEO — как сделать так, чтобы вас упоминали в ответе ChatGPT или голосового помощника.

Люди уже не спрашивают:

«Купить CRM система Москва»

А пишут:

«Какая CRM подойдёт для небольшого оптового бизнеса?»

И если ИИ не знает о вашем бизнесе — он не посоветует вас. Даже если сайт у вас хороший.