AEO: почему ИИ-поиск меняет правила игры и как подготовить сайт к новой реальности

Появился новый тренд — AEO (Ask Engine Optimization). Это оптимизация не под поисковики, а под ИИ-помощников: ChatGPT, Алиса, GigaChat и другие. Люди всё чаще задают вопросы не в строке браузера, а напрямую нейросети. А значит — и ответы получают тоже напрямую.
В чём суть AEO?
Если SEO — это как сделать так, чтобы вас находили в Google или Яндексе,
то AEO — как сделать так, чтобы вас упоминали в ответе ChatGPT или голосового помощника.
Люди уже не спрашивают:
«Купить CRM система Москва»
А пишут:
«Какая CRM подойдёт для небольшого оптового бизнеса?»
И если ИИ не знает о вашем бизнесе — он не посоветует вас. Даже если сайт у вас хороший.
Почему это важно для предпринимателя?
Часть клиентов уходит в новый формат поиска — через ассистентов.
ИИ-ответы часто формируют мнение о бренде, даже до первого визита на сайт.
Если вас не видит ИИ — вы не участвуете в конкуренции за клиента.
Как это работает на практике
Пример 1:
Предприниматель спрашивает нейросеть:
«Кто помогает с выходом на маркетплейсы производителям?»
ИИ называет несколько компаний.
Если вы там есть — получите заявку. Если нет — мимо.
Пример 2:
Человек ищет, где купить автозапчасти в регионе, и спрашивает Алису.
Если сайт не структурирован и не «читаем» для ИИ — помощник даст чужой вариант.
Что нужно сделать?
Чтобы ваш бизнес попадал в ИИ-ответы, нужно немного адаптироваться:
Раздел “Вопрос-ответ” (FAQ) — помогает ИИ брать оттуда цитаты
Страницы с понятными заголовками и формулировками
Чёткое описание услуг / цен / географии
Публикации на авторитетных платформах (Клерк, VC, Spark, Хабр)
Упоминание бренда в естественном контексте — как в Википедии
Проверка: вас уже рекомендуют?
Зайдите в ChatGPT, GigaChat или Алису и спросите:
«Какое агентство делает аутрич для B2B в России?»
«Кто помогает настраивать BI-аналитику для оптовиков?»
«Кто производит химические добавки для полиуретанов?»
Если вашего названия там нет — пора заниматься AEO.
Вывод
SEO больше не главный канал привлечения.
Люди всё чаще спрашивают не Google, а ИИ.
А значит, ключевая задача — сделать так, чтобы ИИ рекомендовал именно вас.
Это новый вызов для малого бизнеса, маркетологов и всех, кто строит воронку продаж через интернет.
Уже проверяли, что говорят нейросети про вашу нишу?
Если да — поделитесь в комментариях. Если нет — самое время начать.
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Евгений Костров - эксперт по Digital-маркетингу для компаний с B2B-рынками – более 500 постов в телеграм-канале – Костров B2B в ТГ
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