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Евгений Костров
Маркетинг

PDF сразу в первом письме? Тестируем — делимся результатами

В email-рассылках для B2B важно учитывать не только доставляемость и открываемость писем, но и привычки получателей. Особенно — в производственных компаниях.

Начали тестировать новую гипотезу: сразу прикладывать PDF-презентацию в первое письмо.

Почему решили попробовать?

В ответах от снабженцев и закупщиков всё чаще звучат фразы:

  • «Что вы предлагаете?»

  • «Пришлите сразу КП»

  • «В PDF, пожалуйста — по ссылкам не переходим»

В производственных компаниях часто действуют по устоявшимся схемам: открыли письмо, сразу посмотрели документ. На сайт переходить не будут, тем более по первой рассылке.

Что за документ?

Это не просто прайс-лист. Мы делаем короткую презентацию:

  • Описание продукта

  • УТП и кейсы

  • Кто мы и какие результаты даём

  • Контакты, сайт, соцсети

Такой файл можно быстро открыть, переслать руководителю или сохранить в папку «Коммерческие предложения».

Чего хотим добиться?

Проверяем:

  • Увеличится ли количество откликов

  • Снизится ли доставляемость

  • Как повлияют вложения на спам-фильтры

Мы не только анализируем метрики, но и изучаем поведение аудитории. Если ваша ЦА ждёт PDF — нужно тестировать PDF.

Сейчас мы усиливаем блок обработки откликов: отклик — это не лид, важно работать с ним дальше. А добавление PDF в первое письмо может стать полноценным этапом воронки.

А вы пробовали такой подход? Сработало?

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  • Евгений Костров - эксперт по Digital-маркетингу для компаний с B2B-рынками – более 500 постов в телеграм-канале – Костров B2B в ТГ

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Евгений Костров

Евгений Костров

Руководитель в ИП

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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