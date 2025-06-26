PDF сразу в первом письме? Тестируем — делимся результатами

Чего хотим добиться?

Проверяем:

Увеличится ли количество откликов

Снизится ли доставляемость

Как повлияют вложения на спам-фильтры

Мы не только анализируем метрики, но и изучаем поведение аудитории. Если ваша ЦА ждёт PDF — нужно тестировать PDF.

Сейчас мы усиливаем блок обработки откликов: отклик — это не лид, важно работать с ним дальше. А добавление PDF в первое письмо может стать полноценным этапом воронки.

А вы пробовали такой подход? Сработало?