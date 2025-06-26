PDF сразу в первом письме? Тестируем — делимся результатами

Начали тестировать новую гипотезу: сразу прикладывать PDF-презентацию в первое письмо.
Почему решили попробовать?
В ответах от снабженцев и закупщиков всё чаще звучат фразы:
«Что вы предлагаете?»
«Пришлите сразу КП»
«В PDF, пожалуйста — по ссылкам не переходим»
В производственных компаниях часто действуют по устоявшимся схемам: открыли письмо, сразу посмотрели документ. На сайт переходить не будут, тем более по первой рассылке.
Что за документ?
Это не просто прайс-лист. Мы делаем короткую презентацию:
Описание продукта
УТП и кейсы
Кто мы и какие результаты даём
Контакты, сайт, соцсети
Такой файл можно быстро открыть, переслать руководителю или сохранить в папку «Коммерческие предложения».
Чего хотим добиться?
Проверяем:
Увеличится ли количество откликов
Снизится ли доставляемость
Как повлияют вложения на спам-фильтры
Мы не только анализируем метрики, но и изучаем поведение аудитории. Если ваша ЦА ждёт PDF — нужно тестировать PDF.
Сейчас мы усиливаем блок обработки откликов: отклик — это не лид, важно работать с ним дальше. А добавление PDF в первое письмо может стать полноценным этапом воронки.
А вы пробовали такой подход? Сработало?
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Евгений Костров - эксперт по Digital-маркетингу для компаний с B2B-рынками – более 500 постов в телеграм-канале – Костров B2B в ТГ
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