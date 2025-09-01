Буря в стакане воды или УСН скоро отменят?!
Решил выяснить что же послужило причиной кроме всепропальщенских настроений царящих в обществе вцелом и налогово-бухгалтерском сообществе в частности!
А причиной, по крайней мере той, конкретно запечатленной в буквах, стало письмо МинФина № 03-07-11/52811 от 29.05.2025
«О применении НДС с 01.01.2025 налогоплательщиками, применяющими УСН»!
Письмо как письмо - ничего нового, но есть в нем абзац следующего содержания:
«Следует отметить, что данные изменения, внесенные в Кодекс, направлены на плавный и поэтапный переход на общий режим налогообложения налогоплательщиков, применяющих УСН».
🟢 Вывод: новость раздули из ничего - просто поскольку ожидания отмены УСН в обществе крайне сильны - она разлетелась молниеносно, как какой-то вирус! При этом, предположения части сообщества о том, что безналоговый лимит по НДС для УСНщиков из сферы розничной торговли снизят - имеют под собой основания, но конкретики пока все равно никакой нет!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
ну почему же нет оснований, вот уже с января электронно будут только упд. К ним всегда легче счет-фактуру прикрепить, а потом плано и НДС.