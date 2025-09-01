Буря в стакане воды или УСН скоро отменят?!

Как вы наверняка заметили (или нет) телеграмм каналы и прочие интернет ресурсы недавно разразились целым ворохом публикаций о том, что все, конец вольнице, гайки закручивают, все пропало — гипс снимают, клиент уезжает… ну вы поняли 🤣🤣

Решил выяснить что же послужило причиной кроме всепропальщенских настроений царящих в обществе вцелом и налогово-бухгалтерском сообществе в частности!

А причиной, по крайней мере той, конкретно запечатленной в буквах, стало письмо МинФина № 03-07-11/52811 от 29.05.2025

«О применении НДС с 01.01.2025 налогоплательщиками, применяющими УСН»!

Письмо как письмо - ничего нового, но есть в нем абзац следующего содержания:

«Следует отметить, что данные изменения, внесенные в Кодекс, направлены на плавный и поэтапный переход на общий режим налогообложения налогоплательщиков, применяющих УСН».

🟢 Вывод: новость раздули из ничего - просто поскольку ожидания отмены УСН в обществе крайне сильны - она разлетелась молниеносно, как какой-то вирус! При этом, предположения части сообщества о том, что безналоговый лимит по НДС для УСНщиков из сферы розничной торговли снизят - имеют под собой основания, но конкретики пока все равно никакой нет!