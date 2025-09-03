Об обмене налоговой информацией между налоговыми службами стран СНГ

Последнее время в информационном поле присутствует мнение о том, что обмен налоговой информацией с нашей страной полностью приостановлен — дескать максимум Белоруссия вашим налоговым органам какую-то информацию представляет — а все остальные — давно ничего не дают!

Возможно количество стран такую информацию предоставляющих действительно сократилось - однако это направление контроля вовсе не на стопе.

Так, совсем недавно в Казани состоялось очередное заседание Рабочей группы по международному сотрудничеству и обмену информацией - в нем приняли участие представители налоговых органов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного Комитета СНГ.

Участники обсудили итоги тестового обмена информацией по новым форматам, а также согласовали итоговую редакцию проекта изменений в Протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами – участниками СНГ от 2 ноября 2018 года.

Вскоре налоговые органы стран начнут обмениваться информацией об участии физических и юридических лиц одного государства-участника в уставном фонде (капитале) юридического лица другого.

Для обеспечения международной сопоставимости доходов, полученных гражданами одного государства в другом участнике обмена, стороны разработали и согласовали проект сквозного справочника кодов видов доходов - позволит использовать единый понятийный аппарат и подход при определении вида дохода, полученного физическим или юридическим лицом, правильно классифицировать их для корректного применения ставок в рамках Соглашения об избежании двойного налогообложения.

Его применение значительно упростит автоматизированную обработку и сопряжение информационных ресурсов при обмене информацией между налоговыми службами СНГ.

В общем работа если не кипит - то закипает - а автоматизация процессов совершенствуется и на межгосударственном уровне налогового администрирования!