Выездную налоговую проверку может проводить не только налоговый орган по месту администрирования?

Многие еще не в курсе, но в 2019 г. в статью 89 «Выездная налоговая проверка» НК РФ внесены дополнения о том, что проведение ВНП может осуществлять не только тот налоговый орган где налогоплательщик стоит на учете, но и иной, уполномоченный ФНС России проводить проверки плательщиков, расположенных на определенной территории.

В апреле 2021 г. ФНС России закрепила территории за контролирующими налоговыми органами. Определили конкретные инспекции и управления, которые могут проверять налогоплательщиков, зарегистрированных в ряде других регионов.

В конце декабря 2022 г. выделено девять инспекций и управлений, обладающих правом контролировать налогоплательщиков, расположенных во всех субъектах РФ.

Исходя из принципов построения налоговой системы ясно, что такие контрольные центры не могут самостоятельно выбирать объект проверки, расположенный не на своей территории - они действуют строго в рамках указаний ФНС России – что вписывается в логику «отработки» налогоплательщиков, включенных в ФРПВ.

Напомню, что ФРПВ – это Федеральный ресурс предполагаемых выгодоприобретателей, являющийся в настоящее время основой для формирования плана выездных налоговых проверок - более 95% плана формируется из кандидатов, попавших в этот ресурс! Заполняется этот ресурс в результате планомерной деятельности отделов камерального контроля по отработке установленных в ходе налоговых проверок представленных налогоплательщиками налоговых деклараций по НДС «разрывов» - то есть в ФРПВ попадает уже достаточно хорошо проработанный материал – который необходимо лишь «довести до ума» в ходе проведения выездной налоговой проверки.

Идея повсеместной передачи полномочий по проведению выездных налоговых проверок от отделов выездных проверок территориальных налоговых органов к неким надиспекционным конструкциям, контрольным центрам витает последние лет 10!

До конкретного воплощения добрались лишь в 2021г. с принятием Распоряжения ФНС России от 23.04.2021 г. № 96@ (в 2022 году Распоряжением ФНС России от 23.12.2022 г. № 403@ ФНС внесены дополнения), содержащего перечень органов, которые могут экстерриториально проверять налогоплательщиков.

Исходя из комментариев руководящих сотрудников налоговых органов эксперимент с созданием такого рода контрольных центров в отдельных регионах нашей Родины признан успешным и со временем будет воплощен на всей территории страны.

Причины такой реформы очевидны – это, во-первых, попытка разделить функции текущего администрирования и выездного контроля налогоплательщиков с целью повысить объективность такого вида налогового контроля, и, во-вторых, оптимизировать количественный состав налоговых органов.

