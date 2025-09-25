Изменения из последнего пакета поправок коснулись блока норм, регулирующих процедуру проведения налоговых проверок

Так, в настоящее время в рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки - в соответствии с «проектом изменений» в соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 89 после слов "проведении проверки" проверкой смогут охватить «также налоговые периоды года, в котором вынесено решение о проведении выездной налоговой проверки, завершившиеся до даты вынесения такого решения».

Пункт 1 статьи 90 дополнен положением о том, каким образом Уведомление о вызове для дачи показаний может быть передано физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю) - лично под расписку, направлено по почте заказным письмом, передано в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи

или через личный кабинет налогоплательщика, а также может быть передано физическому лицу в электронной форме через личный кабинет

на едином портале государственных и муниципальных услуг.

А вот дополнения в пункт 6 статьи 100 следующего содержания «работают» в том числе и на предположение о том, что значительная часть выездных проверок будет проводиться по принципу экстерриториальности, удаленно, налоговыми органами, находящимися не по месту администрирования налогоплательщика:

"Письменные возражения с приложением копий документов, подтверждающих обоснованность возражений, могут быть представлены лично, по почте заказным письмом, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика, через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Форма, формат и порядок представления письменных возражений

и подтверждающих обоснованность возражений документов

в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов

и сборов."

Об усилении этой тенденции говорят и изменения, вносимые в статью 101 НК РФ - пункт 2 дополняется абзацем следующего содержания: «Рассмотрение материалов налоговой проверки возможно

с использованием видеоконференц-связи в порядке, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.»;

В том же русле меняется и пункт 6.2 статьи 101 НК РФ дополняется абзацами следующего содержания:

"Письменные возражения с приложением копий документов, подтверждающих обоснованность возражений, могут быть представлены лично, по почте заказным письмом, в электронной форме

по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика, либо через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг. Форма, формат и порядок представления письменных возражений

и подтверждающих обоснованность возражений документов в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов."

Изменения все в том же фарватере коснулись и положений статьи 101.4 НК РФ:

- пункт 5 будет дополнен абзацами следующего содержания:

«Письменные возражения с приложением копий документов, подтверждающих обоснованность возражений, могут быть представлены лично, по почте заказным письмом, в электронной форме

по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика, либо через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг. - пункт 7 дополнится абзацем следующего содержания: «Рассмотрение акта возможно с использованием видеоконференц-связи в порядке, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов

и сборов.»

Подытоживая сказанное, можно сделать вывод о новом системном подходе ФНС России к процедуре проведения камеральных и выездных налоговых проверок, основанном на принципе экстерриториальности, решающем сразу несколько задач в условиях ограниченных трудовых и материальных ресурсов:

✔️ более эффективное распределение задач в рамках всей системы налоговых органов в зависимости от текущей загрузки каждого конкретного звена налоговой системы;

✔️ обеспечение высокого уровня эффективности при выполнении контрольных функций за счет двойного контроля со стороны управлений ФНС того региона в котором находится проверяемый налогоплательщик, и того региона, в котором находится проверяющий орган.

