ФНС решила узнать у самозанятых как менять режим налогообложения профессионального дохода

Опрос ведомства появился в приложении «Мой налог», где ФНС предложила самозанятым ответить на ряд вопросов — видимо в рамках работы над изменениями параметров режима.

Без существенных изменений режим НПД предположительно просуществует до 31 декабря 2028 г. – ходя учитывая оперативность – вряд ли он протянет так долго без существенного улучшения экономической обстановки в стране. Причем уже в настоящее время начато обсуждение новой конструкции режима самозанятости: о том, что Минфин рассчитывает представить свои предложения в 2026г. заявил в июне заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Итак, рассмотрим поставленные вопросы и постараемся спрогнозировать к чему клонят вопрошающие:

1) укажите 3 определяющих фактора при выборе в пользу НПД: перечислено множество вариантов ответов, как-то: автоматический расчет налога, отсутствие отчетности, ставка, простота, отсутствие страховых взносов, отсутствие необходимости применения ККТ и проч. – Тут понятно – проведут анализ полученных ответов и сделают вывод о том, что народу больше всего зашло, чем нельзя жертвовать, а чем можно!

Причем необходимо отметить, что вопрос структурирован очень хитро – можно выбрать только 3 варианта, но «рука тянется» выбрать как минимум пять – и уже в процессе этого выбора тестируемому приходится неосознанно «жертвовать» какими-то «плюшками» этого без сомнения удобного в его настоящем виде режима!

2) укажите 3 ключевых параметра, которые необходимо улучшить при применении НПД?

В качестве ответов предусмотрено: уменьшить налоговые ставки, увеличить лимит по доходу, предоставить возможность найма сотрудников, получить социальные и пенсионные гарантии, получить возможность осуществлять перепродажу товаров, учитывать расходы при расчете налога, предоставить возможность оплаты налога заранее, увеличить размер бонуса…

Бывают вопросы с подвохом – здесь же подвох в большей части ответов – остальные ответы просто высосаны из пальца!

Разжевывать не стану – просто взгляните на выделенные жирным вопросы и подумайте какие выводы можно сделать если изначально желание этот весьма льготный режим сделать менее льготным либо отменить!

3) Ну и вишенка на торте – «В случае если условия применения специального налогового режима станут неприемлемыми для Вас, то в таком случае Вы?»

Варианты ответов: уйдете в тень, начнете работать по трудовому договору, прекратите вести деятельность, перейдете на другой режим налогообложения, не задумывался об этом! – сквозь призму это вопроса наиболее очевидна судьба этого налогового режима – просто оцените выделенные ответы!

4) Какой процент от полученных доходов должны составлять налоги, чтобы это было справедливо? Варианты ответов – от 0 до свыше 20!

С учетов того, что режим НПД - максимально щадящий на данный момент (не считая конечно УСН в некоторых регионах) – то ответ на этот вопрос мало интересует вопрошающего – меньше ставка все равно не станет!

Итак, исходя из предложенного вопросника с уверенностью можно уже сейчас сделать предположение о том, что режим НПД через какое-то весьма не продолжительное время (в лучшем случае – 01.01.2029г.) будет сильно модернизирован с ухудшением его существующих в настоящее время параметров! И будет позитивом если эти изменения будут каким-то образом сбалансированы, а не вымарано все то, что сейчас так нравится пользователям, и не добавлена поверх этого дополнительная налоговая нагрузка в виде повышения ставки налога с обязательной уплатой страховых взносов.

Хотелось бы ошибиться - ведь режим максимально удобный и выгодный, но в данном случае все слишком очевидно…

