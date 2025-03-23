Формулы расчета НДС

Как посчитать НДС «в том числе»? Как посчитать НДС, если известна итоговая сумма? Почему нельзя просто взять 5% от итоговой суммы и получить сумму НДС?

Итак, для начала минутка занимательной математики:

100 + 5 = 105; 105 - 5 = 100

100 + 5% = 105; 105 - 5% = 99,75

Мы иногда забываем о том, что проценты — это не числа, это расчетные величины, у которых есть база: в примере с процентами первая база = 100, а вторая = 105, и, конечно, процент от 100 не равен проценту от 105. Это важно для расчёта НДС.

НДС считается, так сказать, «снизу вверх», то есть к первоначальной сумме, которая «без НДС», просто прибавляется 5%, и получается цена, включающая НДС, например:

10 000 + 5% = 10 500 или 10 000 х 1,05 = 10 500

Когда мы знаем итоговую сумму и нам, наоборот, нужно вычислить «НДС внутри», то мы не можем просто взять от нее 5% - получим неправильный результат. Здесь нужно итоговую сумму разделить на 105 и умножить на 5, то есть использовать «расчетную» ставку НДС «5/105», например:

10 500 х 5% = 525 10 500 х (5/105) = 500 или 10 500 / 105 х 5 = 500

Когда мы знаем итоговую сумму с НДС, и нам нужно узнать «сумму без НДС», то мы делим итоговую сумму на 1,05, например:

10 500 – 5% = 9 975 10 500 / 1,05 = 10 000

Когда мы знаем только сумму НДС и нужно посчитать, какова сумма, в которой он содержится, т.е. итоговая, нужно разделить на 5 и умножить на 105, например:

500 / 5 х 105 = 10 500

Вышеуказанные примеры были для ставки НДС = 5%, если вы применяете 7% или 20%, то расчет будет соответственно:

- НДС внутри = 7/107; Сумма без НДС = итоговая сумма / 1,07

- НДС внутри = 20/120 (или 1/6, или разделить на 6); Сумма без НДС = итоговая сумма / 1,2

Применение «расчетной» ставки НДС в налоговом кодексе прописано только при получении предоплаты, т.е. для «авансовых» счетов фактур. Пусть вас это не смущает, в учете расчетная ставка применяется всегда, когда нужно посчитать НДС «от обратного», то есть от суммы, уже содержащей в себе НДС.