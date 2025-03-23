ЦОК Премиум 6000 20.03 (2) Мобильный
Инна Анисова
НДС

Формулы расчета НДС

Как посчитать НДС «в том числе»?

Как посчитать НДС «в том числе»? Как посчитать НДС, если известна итоговая сумма? Почему нельзя просто взять 5% от итоговой суммы и получить сумму НДС?

Итак, для начала минутка занимательной математики:

100 + 5 = 105; 105 - 5 = 100

100 + 5% = 105; 105 - 5% = 99,75

Мы иногда забываем о том, что проценты — это не числа, это расчетные величины, у которых есть база: в примере с процентами первая база = 100, а вторая = 105, и, конечно, процент от 100 не равен проценту от 105. Это важно для расчёта НДС.

НДС считается, так сказать, «снизу вверх», то есть к первоначальной сумме, которая «без НДС», просто прибавляется 5%, и получается цена, включающая НДС, например:

10 000 + 5% = 10 500    или    10 000 х 1,05 = 10 500

Когда мы знаем итоговую сумму и нам, наоборот, нужно вычислить «НДС внутри», то мы не можем просто взять от нее 5% - получим неправильный результат. Здесь нужно итоговую сумму разделить на 105 и умножить на 5, то есть использовать «расчетную» ставку НДС «5/105», например:

10 500 х 5% = 525    10 500 х (5/105) = 500  или  10 500 / 105 х 5 = 500  

Когда мы знаем итоговую сумму с НДС, и нам нужно узнать «сумму без НДС», то мы делим итоговую сумму на 1,05, например:

10 500 – 5% = 9 975     10 500 / 1,05 = 10 000

Когда мы знаем только сумму НДС и нужно посчитать, какова сумма, в которой он содержится, т.е. итоговая, нужно разделить на 5 и умножить на 105, например:

500 / 5 х 105 = 10 500

Вышеуказанные примеры были для ставки НДС = 5%, если вы применяете 7% или 20%, то расчет будет соответственно:

- НДС внутри = 7/107; Сумма без НДС = итоговая сумма / 1,07

- НДС внутри = 20/120 (или 1/6, или разделить на 6); Сумма без НДС = итоговая сумма / 1,2

Применение «расчетной» ставки НДС в налоговом кодексе прописано только при получении предоплаты, т.е. для «авансовых» счетов фактур. Пусть вас это не смущает, в учете расчетная ставка применяется всегда, когда нужно посчитать НДС «от обратного», то есть от суммы, уже содержащей в себе НДС.

Информации об авторе

Инна Анисова

Инна Анисова

Главный бухгалтер в ООО

3 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию