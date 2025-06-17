Взаимосвязь оборотно-сальдовой ведомости с Балансом и Отчетом о финансовых результатах

Сводная (общая) оборотно-сальдовая ведомость (далее ОСВ)

ОСВ — это «витрина» главного бухгалтера: насколько хорошо обстоят дела с бухгалтерским учетом в организации, насколько бухгалтер внимательный, есть ли порядок в программе. При передаче дел новому главбуху или на аутсорсинг в первую очередь обычно открывают общую ОСВ на последний отчетный период. У хорошего бухгалтера остаток по счету 68.90 совпадает с сальдо ЕНС по данным ФНС, сальдо по 68.02 с НДС к уплате по декларации - об этом мы уже говорили, отсутствует красное (т.е. отрицательное) сальдо по счетам (статья про активные и пассивные счета), и, естественно, остатки по счетам 51 и 50.01 совпадают с выпиской банка и остатком наличности в кассе. Также есть перечень контрольных показателей между ОСВ и бухгалтерской отчетностью, их мы рассмотрим ниже. Если в ОСВ бардак, к сожалению, это означает бардак во всем бухучете. Не всегда причина в низкой квалификации бухгалтера, иногда бухучету посвящают время по остаточному принципу, например, фирма на УСН без НДС, и все внимание обращено на налоговый учет. Но, как только организации понадобится продать ОС, или взять кредит, или учредитель соберется на выход из ООО, проблема корректности бухучета встанет в полный рост, и лучше все-таки, чтобы учет отражал действительное положение дел фирмы😊

Ну и, конечно же, ОСВ – это источник формирования Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах (далее ОФР), который раньше назывался Отчет о прибылях и убытках (ОПиУ). Схематично взаимосвязь ОСВ с бухгалтерской отчетностью показана на рисунке: Остатки по счетам формируют Баланс, Обороты по счетам формируют Отчет о финансовых результатах.

ОСВ в программе 1С Бухгалтерия должна быть сформирована развернуто по субсчетам.

Мы помним, что субъекты малого предпринимательства, не подлежащие обязательному аудиту, имеют право представлять упрощенную бухгалтерскую отчетность (ее мы и будем рассматривать в данной статье). В такой отчетности строки баланса объединяются в группы, а код группы проставляется по показателю с наибольшим удельным весом, детализация показателей в самом отчете не приводится. В программе 1С «Бухгалтерия» можно посмотреть, по каким счетам учета собраны показатели строк, по кнопке «Расшифровать» непосредственно из отчета.

Итак, вот мы сформировали в программе 1С Бухгалтерия бухгалтерскую отчетность автоматически по кнопке «Заполнить», что нужно проверить: