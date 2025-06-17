Взаимосвязь оборотно-сальдовой ведомости с Балансом и Отчетом о финансовых результатах

Сводная (общая) оборотно-сальдовая ведомость (далее ОСВ)
ОСВ — это «витрина» главного бухгалтера: насколько хорошо обстоят дела с бухгалтерским учетом в организации, насколько бухгалтер внимательный, есть ли порядок в программе. При передаче дел новому главбуху или на аутсорсинг в первую очередь обычно открывают общую ОСВ на последний отчетный период. У хорошего бухгалтера остаток по счету 68.90 совпадает с сальдо ЕНС по данным ФНС, сальдо по 68.02 с НДС к уплате по декларации - об этом мы уже говорили, отсутствует красное (т.е. отрицательное) сальдо по счетам (статья про активные и пассивные счета), и, естественно, остатки по счетам 51 и 50.01 совпадают с выпиской банка и остатком наличности в кассе. Также есть перечень контрольных показателей между ОСВ и бухгалтерской отчетностью, их мы рассмотрим ниже. Если в ОСВ бардак, к сожалению, это означает бардак во всем бухучете. Не всегда причина в низкой квалификации бухгалтера, иногда бухучету посвящают время по остаточному принципу, например, фирма на УСН без НДС, и все внимание обращено на налоговый учет. Но, как только организации понадобится продать ОС, или взять кредит, или учредитель соберется на выход из ООО, проблема корректности бухучета встанет в полный рост, и лучше все-таки, чтобы учет отражал действительное положение дел фирмы😊
Ну и, конечно же, ОСВ – это источник формирования Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах (далее ОФР), который раньше назывался Отчет о прибылях и убытках (ОПиУ). Схематично взаимосвязь ОСВ с бухгалтерской отчетностью показана на рисунке: Остатки по счетам формируют Баланс, Обороты по счетам формируют Отчет о финансовых результатах.
Мы помним, что субъекты малого предпринимательства, не подлежащие обязательному аудиту, имеют право представлять упрощенную бухгалтерскую отчетность (ее мы и будем рассматривать в данной статье). В такой отчетности строки баланса объединяются в группы, а код группы проставляется по показателю с наибольшим удельным весом, детализация показателей в самом отчете не приводится. В программе 1С «Бухгалтерия» можно посмотреть, по каким счетам учета собраны показатели строк, по кнопке «Расшифровать» непосредственно из отчета.
Итак, вот мы сформировали в программе 1С Бухгалтерия бухгалтерскую отчетность автоматически по кнопке «Заполнить», что нужно проверить:
Баланс
1. В первую очередь смотрим, «сошелся» баланс или нет, если по итогу баланса есть расхождения на 1 тыс. из-за округления показателей, то правим вручную (обычно наибольшую из строк), чтобы пройти проверку контрольных соотношений.
2. Сравниваем с ОСВ: Сумма дебетовых остатков формирует Актив баланса, сумма кредитовых остатков – Пассив баланса. Помним, что из этого правила есть исключения:
а) основные средства учитываются в активе баланса по остаточной стоимости, то есть строка 1150 «Основные средства» = (дебетовое сальдо счета 01.01) – (кредитовое сальдо счета 02.01).
б) НДС с авансов уменьшает ту задолженность, к которой он относится:
строка 1230 «Дебиторская задолженность» = (сумма дебетовых сальдо по счетам 62.01, 60.02, 68, 69, 70 и т.д.) – (кредитовое сальдо счета 76.ВА);
строка 1520 «Кредиторская задолженность» = (сумма кредитовых сальдо по счетам 62.02, 60.01, 68, 69, 70 и т.д.) – (дебетовое сальдо счета 76.АВ).
в) резерв сомнительной задолженности (кредитовое сальдо счета 63) уменьшает дебиторскую задолженность.
Отчет о финансовых результатах
1. Обороты по счетам 90, 91, 99 отражаются по строкам ОФР следующим образом:
2. Чистая прибыль в ОФР равна кредитовому сальдо по счету 99.01 до реформации баланса или кредитовому обороту счета 84.01 после реформации баланса.
Убыток, соответственно, будет зеркально: дебетовое сальдо 99.01 или дебетовый оборот 84.02.
3. И, конечно, в ОФР сумма чистой прибыли должна сходиться при арифметическом вычислении построчно по уже округленным до тысячи данным.
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