Экспертный анализ: Как мебельщикам защититься от потребительских исков? Разбор решения Павлово-Посадского суда

23 июля 2024 года Павлово-Посадский городской суд Московской области отказал потребителю в иске к Индивидуальному предпринимателю Р. (производителю мебели) о взыскании 562 тыс. руб. неустойки, 50 тыс. руб. морального вреда и других требований.

Это решение — важный прецедент для бизнеса, демонстрирующий, как грамотное оформление договора и соблюдение процедур помогают избежать ответственности даже при наличии претензий к качеству товара. Разберем ключевые выводы суда и дадим рекомендации для мебельщиков.

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Ключевые выводы суда

1. Соблюдение договорных процедур — основа защиты

Суд подчеркнул, что истец нарушил п. 4.9 договора, не составив акт с перечнем недостатков при отказе от приемки кухни. Без этого документа претензии к качеству признаны необоснованными.

➔ Для бизнеса: Все замечания клиентов должны фиксироваться в актах. Отсутствие подписанного акта лишает потребителя права ссылаться на нарушения.

2. Недостатки товара ≠ ненадлежащее исполнение

Хотя 30% элементов кухни имели сколы, суд указал, что дефекты не были неустранимыми и могли быть исправлены в рамках гарантии (п. 6.3 договора — до 30 рабочих дней). Истец не дал ответчику возможности устранить недостатки, потребовав замены кухни.

➔ Для бизнеса: Прописывайте в договоре условия гарантийного ремонта и сроки устранения недостатков. Это ограничивает право клиента на немедленный отказ от договора.

3. Согласованное изменение условий — новый срок исполнения

Решение о замене кухни №1 на №2 было принято по соглашению сторон. Суд признал, что это изменение «перезагрузило» сроки исполнения обязательств. Поэтому требование о неустойке за просрочку по первому договору отклонено.

➔ Для бизнеса: Любые изменения условий (даже устные) фиксируйте в допсоглашениях. Это исключит претензии по первоначальным срокам.

4. Неустойка и штраф — только при доказанном нарушении

Суд отказал во взыскании неустойки (0,5% за день просрочки) и 50% штрафа, так как истец самостоятельно прервал исполнение договора, отказавшись от кухни №1. Моральный вред и судебные расходы также не взысканы из-за отсутствия вины ответчика.

➔ Для бизнеса: Если клиент нарушает процедуры (например, отказывается подписывать акт), это становится вашим главным аргументом в суде.

Рекомендации для мебельщиков

- Договор — ваша броня. Детально прописывайте:

— сроки устранения недостатков;

— порядок составления актов при приемке/отказе;

— последствия несогласованных изменений требований клиента.

- Фиксируйте все. Каждая претензия, телефонный разговор, согласие на замену товара должны иметь документальное подтверждение (акты, письма, отметки в CRM).

- Не бойтесь диалога. В данном деле ответчик пошел навстречу клиенту, согласовав замену кухни. Это помогло показать добросовестность и снизить риски.

Итоги:

Решение Павлово-Посадского суда — напоминание, что закон защищает не только потребителей, но и добросовестный бизнес. Ключ к успеху — профессионально составленный договор и дисциплина в документообороте. Мебельщикам стоит инвестировать в юридическую проработку типовых договоров и обучение сотрудников, чтобы даже при наличии претензий клиентов оставаться в правовом поле.

Ниже сам текст решения:

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ от 23 июля 2024 года резолютивная часть объявлена 23.07.2024 мотивированное решение составлено 26.07.2024 Павлово-Посадский городской суд Московской области в составе: председательствующего судьи Соколова И.А., при секретаре судебного заседания Н., с участием: истца Х. и его представителя Агабекян Н.Б., ответчика - ИП Р. и его представителя К., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело N N по исковому заявлению Х. к ИП Р. о защите прав потребителей, установил: Х. обратилась в суд с иском к ИП Р., в котором просила (с учетом уточненного искового заявления) взыскать с него в свою пользу: - неустойку в размере 562 146 руб. 30 коп.; - компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб. 00 коп.; - судебные расходы в размере 70 000 руб.; - штраф в размере 50% от присужденной суммы. Свои требования истец обосновывает ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по поставке кухонной мебели. Истец Х. и ее представитель Агабекян Н.Б. в судебном заседании поддержали исковые требования и просили их удовлетворить в полном объеме. Ответчик ИП Р. и его представитель К. в судебном заседании возражали против удовлетворения исковых требований. Проверив материалы дела, выслушав участников процесса, суд находит, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям. Исходя из ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Статьей 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. В силу ч. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. В силу ч. 1 ст. 454 ГК РФ, по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Согласно ст. 4 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N N "О защите прав потребителей" (далее-Закон) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. Статьей 27 Закона предусмотрено, что исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами (ч. 1). Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги) (ч. 2). В силу ч. 1 ст. 13 Закона за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором. В соответствии со ст. 23.1 Закона в случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать: - передачи оплаченного товара в установленный им новый срок; - возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом (ч. 2). В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара. Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты товара (ч. 3). В силу ст. 475 ГК РФ если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца: - соразмерного уменьшения покупной цены; - безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; - возмещения своих расходов на устранение недостатков товара (ч. 1). В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору: - отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; - потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору (ч. 2). Согласно ч. 1 ст. 18 Закона потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе: потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками. При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя. В ходе рассмотрения дела судом установлено, что между Х. и ИП Р. был заключен договор N от ДД.ММ.ГГГГ (далее - Договор) на поставку и монтаж кухонной мебели (далее - Кухня N 1). Согласно п. 5.1 Договора срок выполнения услуг по Договору составляет 30 рабочих дней, начиная с даты внесения предоплаты по Договору. ДД.ММ.ГГГГ Х. была осуществлена предоплата в размере 267 500 рублей. Таким образом, согласно Договору поставка и монтаж Кухни N 1 должны были быть осуществлены до ДД.ММ.ГГГГ включительно. В ходе рассмотрения дела, в том числе из пояснений сторон и показаний свидетелей ФИО13. и ФИО13. следует, что Кухня N 1 была доставлена в адрес истца ДД.ММ.ГГГГ, а монтаж ее начался ДД.ММ.ГГГГ и частично Кухня N 1 была собрана. Из показаний свидетеля ФИО13 следует, что монтаж Кухни N 1 должен был занять 2-3 дня. Таким образом, к сроку определенному Договором, заказанная и поставленная ответчиком истцу Кухня N 1 была бы смонтирована, то есть ответчиком бы были выполнены его обязательства по договору в части сроков поставки и монтажа Кухни N 1. Однако ДД.ММ.ГГГГ истцом по согласованию с ответчиком было принято решение заменить Кухню N 1, на другую кухню (далее- Кухня N 2). Данное решение было обусловлено наличием претензий со стороны истца к качеству Кухни N 1 (сколы на кромках элементов). Данное обстоятельство ответчиком не отрицалось. Из пояснений, данных ответчиком, следует, что количество элементов Кухни N 1 с подобными дефектами составляло порядка 30%, в связи с чем замена каждого элемента представлялась нецелесообразной, и было принято совместное решение истцом и ответчиком о демонтаже в определенной степени собранной Кухни N 1, вывозе ее и поставке Кухни N 2. Согласно п. 6.3 Договора недостатки изготовленных изделий устраняются в технически возможный минимальный срок, но не более 30 рабочих дней с момента приема заявки гарантийным отделом. В соответствии с п. 4.9 Договора в случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, стороны составляют акт с перечнем замечаний и сроков их устранения, чего сделано не было. При таких обстоятельствах суд считает недоказанным факт поставки ответчиком истцу товара ненадлежащего качества. Выявленные недостатки поставленной Кухни N 1 могли быть устранены в порядке, предусмотренном п. 6.3 Договора, после ее монтажа, который мог быть осуществлен в сроки, предусмотренные Договором, если бы не был остановлен истцом. Поскольку в рамках п. 4.9 Договора акт с перечнем замечаний по Кухне N 1 не составлялся, отказ истца от приемки Кухни N 1 нельзя признать обоснованным и соответствующим условиям Договора, как и исковые требования о взыскании неустойки за несвоевременную поставку и монтаж Кухни N 1, от приемки которой истец сам отказался. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об отсутствии факта нарушения ответчиком прав истца, как потребителя, и считает необходимым отказать в удовлетворении уточненных исковых требований в полном объеме. На основании изложенного, и руководствуясь ст. 194 - 198 ГПК РФ, суд решил: В удовлетворении исковых требований Х. к индивидуальному предпринимателю Р. о взыскании: неустойки в размере 562 146 руб. 30 коп.; компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей; судебных расходов в размере 70 000 рублей; штрафа в размере 50% от присужденной суммы - отказать. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. Председательствующий И.А. СОКОЛОВ

Автор: Инна Чернева, юрист по защите бизнеса в сфере потребительских споров.