Может ли ИИ вести бухучет? Кто несет ответственность за ошибки — человек или алгоритм

Если ИИ-сервис сделал ошибку — не ту ставку налога, не так оформил счёт-фактуру, неверно рассчитал взносы — ответственность лежит на пользователе, то есть на предпринимателе или главбухе, который подписал документ.

ФНС и суд не будут разбираться, «что там нейросеть намудрила». Даже если ошибка случилась из-за ИИ, штраф, пеня и блокировка счета — ваш личный геморрой.