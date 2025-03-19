Нейросети для ИП и малого бизнеса: как сэкономить время и деньги на рутине

Нейросети — не магия, а инструмент. ИП и малый бизнес могут с их помощью убрать рутину, сократить расходы и ускорить процессы. Тебе не нужен отдел из 10 человек — достаточно пары нейросетей и твоей головы.

Пусть ИИ работает, а ты фокусируйся на главном — развитии и прибыли.