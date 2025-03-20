Прокачай себя: какие навыки бухгалтеру и финансисту нужно развивать, чтобы не проиграть ИИ

ИИ не конкурент, а инструмент. Побеждает не тот, кто сопротивляется технологиям, а тот, кто умеет ими управлять. Бухгалтер и финансист будущего — это эксперт, стратег, аналитик и коммуникатор в одном лице.

Прокачай себя сейчас — и нейросеть станет твоим помощником, а не угрозой.