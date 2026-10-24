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Ларри Берд
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Домашняя бухгалтерия, которая пережила дефолт: запускаю «1С:Деньги 2.5» 1999 года

В феврале 1999 года фирма «1С» собрала четыре дискеты с домашней бухгалтерией «1С:Деньги 2.5». Программа вышла через полгода после дефолта и через год после деноминации. Оба события остались в ней навсегда: в справочнике курсов, в названиях валют и в суммах с тремя лишними нулями.

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Домашняя бухгалтерия, которая пережила дефолт: запускаю «1С:Деньги 2.5» 1999 года

В феврале 1999 года фирма «1С» собрала четыре дискеты с домашней бухгалтерией «1С:Деньги 2.5». Программа вышла через полгода после дефолта и через год после деноминации. Оба события остались в ней навсегда: в справочнике курсов, в названиях валют и в суммах с тремя лишними нулями.

Я нашёл дистрибутив, установил его на Windows 98, чтобы посмотеть как события России 1998 года отразились на это программе. Расскажу, как вели личные финансы почти 30 лет назад и как выглядит кризис глазами домашней бухгалтерии.

Кстати! «1С:Деньги», недавно закрыли: поддержка приложения завершилась 1 сенятября 2026 года, вот официальное сообщение от разработчика. Но это история сегодняшних дней, давайте вернемся в 98 год.

Рисунок 1. окно «О программе» в виде купюры
Рисунок 1. окно «О программе» в виде купюры

Что это за программа

«1С:Деньги» появились в марте 1997 года и стоила $18(примерно 12 400 рублей сегодня) - так написано в официальном пресс-релизе. Там же её назвали одной из самых продаваемых программ фирмы, с девизом «Простота для неспециалиста». Версия 2.5 - последняя до перехода на платформу «1С:Предприятие 7.7». Мы будем разбирать прилождение с датой сборки 26 февраля 1999 года.

Требования по странице продукта скромные даже для тех лет:

  • Windows 3.1, 95 или NT, 16-битная программа;

  • процессор 386SX и 4 МБ памяти;

  • 5 МБ на диске, дистрибутив - четыре дискеты, 3 МБ.

В коробке были дискеты, подробное руководство, регистрационная анкета с маркированным конвертом и «розовые» бланки налоговой декларации. Адресат - обычная семья с компьютером: учёт зарплаты, расходов, долгов и валютных сбережений, а ещё бюджет, финансовые калькуляторы и печать квитанций.

Как в ней вести деньги

В основе - счета и операции между ними, как в настоящей бухгалтерии, только без плана счетов и проводок. Счета бывают восьми типов: наличные, банковский, кредитная карта, накопительный, кредит («я должен»), долг («мне должны»), товары и ценные бумаги, имущество. У банковского счёта можно указать процент и срок вклада, а валюту счёта после создания поменять нельзя.

Рисунок 2. создание банковского счёта
Рисунок 2. создание банковского счёта

Каждую операцию вводят через мастер из трёх шагов. Внизу сидит рожица: она хмурится, пока сумма нулевая («Регистрируем поступление на сумму 0 РУБ? Впрочем, данные вполне корректны…»), и улыбается, когда всё верно: «Прекрасно - регистрируем поступление… Я понял Вас правильно?». На третьем шаге программа пересказывает операцию словами и просит нажать «Утверждаю».

Рисунок 3. первый шаг мастера с деревом статей и рожицей
Рисунок 3. первый шаг мастера с деревом статей и рожицей
Рисунок 4. третий шаг, операция словами
Рисунок 4. третий шаг, операция словами

Статьи расходов и доходов уже заполнены - 156 штук. Их список сам по себе портрет конца 1990-х. В расходах есть «Сигареты», «Алименты», «Помощь близким», видео- и аудиокассеты, дискотека, новая группа «Затраты на компьютер» с отдельной статьёй «Коврик» для мыши. В доходах - «Зарплата 1», «Зарплата 2», «Аванс 1», «Аванс 2», «Приработок» и «Наследство».

Все операции собираются в главном окне «Учет расходов и поступлений» с итогами за период. Отчёты строятся как таблицей, так и объёмными диаграммами в духе раннего Excel.

Рисунок 5. журнал операций за февраль 1999 года
Рисунок 5. журнал операций за февраль 1999 года
Рисунок 6. отчёт «Структура расходов»
Рисунок 6. отчёт «Структура расходов»

Деноминация: три лишних нуля навсегда

С 1 января 1998 года рубль подешевел в 1000 раз на бумаге. Переделывать базу данных в «1С» не стали - просто переименовали базовую валюту. В версии 2.5 она называется «Базовая валюта (СТР)», то есть старые рубли. Настоящие рубли (РУБ) стали обычной валютой с курсом 1000 СТР за 1 РУБ.

Поэтому в строке состояния всегда видны три лишних нуля. Семья, у которой всего около 13 тысяч рублей, видит внизу экрана «Всего: 12,968,000.00 СТР». А в списке счетов у каждой суммы две строки: в валюте счёта и в старых рублях.

Рисунок 7. список счетов с суммами в СТР
Рисунок 7. список счетов с суммами в СТР

В описании программы (README) версии 1.2, которая вышла в ноябре 1997 года, за сорок дней до деноминации, есть отдельный раздел «О деноминации». Он советует завести валюту «Новый рубль», поставить ей курс 1000 с 1 января 1998 года и вести «старые» и «новые» деньги на разных счетах, пока старые купюры ещё в ходу.

Дефолт в справочнике курсов

Программа поставлялась со справочником курсов ЦБ: почти 20 тысяч записей по 142 валютам, последняя - на 18 февраля 1999 года. Он нужен был для пересчёта валютных счетов и для декларации о доходах. А в итоге сохранил подробную хронику осени 1998-го. Я вынул из него курс доллара за вторую половину года:

Рисунок 8. курс доллара из справочника программы, июль–декабрь 1998
Рисунок 8. курс доллара из справочника программы, июль–декабрь 1998

До 14 августа доллар стоил 6,31 рубля. 17 августа объявили дефолт, и к 9 сентября курс вырос до 20,82 - в 3,3 раза. Затем за неделю откатился до 8,67, а к концу года снова дошёл до 20,99. За 26-31 августа в справочнике курсов нет вовсе.

Эксперимент: семья в августе 1998-го

Чтобы увидеть кризис глазами программы, я завёл в ней обычную “семью” на 1 июля 1998 года и провёл её через четыре месяца:

Что

Сумма

Кошелёк

1 000 руб.

Счёт в Сбербанке

6 000 руб.

Заначка

$500

Зарплата, 5-го числа

1 500 руб. в месяц

Еда

600 руб. в июле и августе, 950 в сентябре, 1 100 в октябре

Коммунальные услуги

150 руб. в месяц, в октябре 180

25 августа, паника

купили $100 за 786 руб.

Рисунок 9. «обменный пункт» программы 25 августа
Рисунок 9. «обменный пункт» программы 25 августа
Рисунок 10. все операции семьи за июль–октябрь
Рисунок 10. все операции семьи за июль–октябрь

Дальше я построил один и тот же отчёт «Динамика благосостояния» за 25 августа - 13 сентября в двух валютах.

В долларах все сбережения семьи стоят около $1 580, а 9 сентября - уже около $1 000, хотя между этими датами пришла зарплата. Рублёвая часть, 8 264 руб., на пике курса стоила всего $397.

Рисунок 11. «Динамика благосостояния» в долларах
Рисунок 11. «Динамика благосостояния» в долларах

В рублях картина обратная: семья «разбогатела» с 12 400 до 20 700 руб. Это заначка в $600 стала стоить 12 495 руб., а по курсу 14 августа она стоила бы 3 786. Только и цены не стояли на месте: в моём примере расход на еду вырос с 600 до 1 100 рублей.

Рисунок 12. тот же отчёт в рублях
Рисунок 12. тот же отчёт в рублях

История про то, как держать сбережения, оказалась прошита прямо в домашней бухгалтерии. И программа где надо честно считает оба варианта: валюту пересчёта выбирает пользователь.

Декларация и другие приметы эпохи

Декларация о доходах - главная новинка версии 2.5. Мастер сам подбирает листы формы по тому, какие доходы и вычеты у вас есть. Дальше идут сведения о декларанте, реестр справок о доходах с работы и лист доходов от предпринимательства. Готовую декларацию можно было напечатать прямо на «розовые» бланки из коробки. Для этого есть тестовая печать с двумя квадратами и настройка сдвига с точностью до десятой миллиметра. А можно было записать её в файл для налоговой — на «магнитный носитель», то есть на дискету. Для листа о валютных доходах в комплект положили курсы 33 «обязательных» валют за 1998 год и ещё 96 валют - от азербайджанского маната до экю.

Рисунок 13. подбор листов декларации
Рисунок 13. подбор листов декларации
Рисунок 14. лист А, сведения о декларанте
Рисунок 14. лист А, сведения о декларанте

Квитанции. В программу встроено 13 готовых бланков: оплата газа, квартиры, телефона и электричества, штраф в ГАИ, платёж в Пенсионный фонд, подписка на газеты, платёжное поручение. Образцы заполнены московскими реквизитами. Штраф ГАИ платит «Иванов П.Б.» с улицы «30-ти лет. фирмы "1С"» через Коммерческий «МОСТ-БАНК», квартплата идёт через МКБ «Контакт», газ - в «МосГаз».

Рисунок 15. список стандартных бланков
Рисунок 15. список стандартных бланков

Интернет. В окне «О программе» уже есть адрес сайта https://www.1c.ru и почта admin1c@1c.ru - на фоне купюры с портретом.

«Программа выполнила недопустимую операцию». Я нашел баг в программе, пока с ней возился: график отчёта вмещает 20 столбиков. Когда я попробовал пролистать его клавишей PgDn, программа упала с тем самым окном, которое помнят все пользователи Windows 98. Данные при этом уцелели.

Рисунок 16. «Программа выполнила недопустимую операцию»
Рисунок 16. «Программа выполнила недопустимую операцию»

Как я её запустил

На Windows 10 и 11 программа не запустится: 64-битная Windows не умеет выполнять 16-битный код. Я поставил бесплатный эмулятор 86Box, в нём - компьютер с Pentium 200 MMX и 64 МБ памяти, а на него русскую Windows 98. Система нужна именно русская: на английской программа предупреждает о «некорректной русификации», и справочники показываются кракозябрами.

Продолжение

У меня есть и более ранняя версия - «1С:Деньги 1.2», собранная 18 ноября 1997 года, за сорок дней до деноминации. Это самая старая версия, которую мне удалось найти. В ней ещё нет евро, а в справочнике статей случайно остались тестовые записи разработчиков. Думаю сравнить версии 1.2 и 2.5 - оставте комментарий, если вам это интересно!

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Ларри Берд

Ларри Берд

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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