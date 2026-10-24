Домашняя бухгалтерия, которая пережила дефолт: запускаю «1С:Деньги 2.5» 1999 года

В феврале 1999 года фирма «1С» собрала четыре дискеты с домашней бухгалтерией «1С:Деньги 2.5». Программа вышла через полгода после дефолта и через год после деноминации. Оба события остались в ней навсегда: в справочнике курсов, в названиях валют и в суммах с тремя лишними нулями.

В феврале 1999 года фирма «1С» собрала четыре дискеты с домашней бухгалтерией «1С:Деньги 2.5». Программа вышла через полгода после дефолта и через год после деноминации. Оба события остались в ней навсегда: в справочнике курсов, в названиях валют и в суммах с тремя лишними нулями.

Я нашёл дистрибутив, установил его на Windows 98, чтобы посмотеть как события России 1998 года отразились на это программе. Расскажу, как вели личные финансы почти 30 лет назад и как выглядит кризис глазами домашней бухгалтерии.

Кстати! «1С:Деньги», недавно закрыли: поддержка приложения завершилась 1 сенятября 2026 года, вот официальное сообщение от разработчика. Но это история сегодняшних дней, давайте вернемся в 98 год.

Рисунок 1. окно «О программе» в виде купюры

Что это за программа

«1С:Деньги» появились в марте 1997 года и стоила $18(примерно 12 400 рублей сегодня) - так написано в официальном пресс-релизе. Там же её назвали одной из самых продаваемых программ фирмы, с девизом «Простота для неспециалиста». Версия 2.5 - последняя до перехода на платформу «1С:Предприятие 7.7». Мы будем разбирать прилождение с датой сборки 26 февраля 1999 года.

Требования по странице продукта скромные даже для тех лет:

Windows 3.1, 95 или NT, 16-битная программа;

процессор 386SX и 4 МБ памяти;

5 МБ на диске, дистрибутив - четыре дискеты, 3 МБ.

В коробке были дискеты, подробное руководство, регистрационная анкета с маркированным конвертом и «розовые» бланки налоговой декларации. Адресат - обычная семья с компьютером: учёт зарплаты, расходов, долгов и валютных сбережений, а ещё бюджет, финансовые калькуляторы и печать квитанций.

Как в ней вести деньги

В основе - счета и операции между ними, как в настоящей бухгалтерии, только без плана счетов и проводок. Счета бывают восьми типов: наличные, банковский, кредитная карта, накопительный, кредит («я должен»), долг («мне должны»), товары и ценные бумаги, имущество. У банковского счёта можно указать процент и срок вклада, а валюту счёта после создания поменять нельзя.

Рисунок 2. создание банковского счёта

Каждую операцию вводят через мастер из трёх шагов. Внизу сидит рожица: она хмурится, пока сумма нулевая («Регистрируем поступление на сумму 0 РУБ? Впрочем, данные вполне корректны…»), и улыбается, когда всё верно: «Прекрасно - регистрируем поступление… Я понял Вас правильно?». На третьем шаге программа пересказывает операцию словами и просит нажать «Утверждаю».

Рисунок 3. первый шаг мастера с деревом статей и рожицей

Рисунок 4. третий шаг, операция словами

Статьи расходов и доходов уже заполнены - 156 штук. Их список сам по себе портрет конца 1990-х. В расходах есть «Сигареты», «Алименты», «Помощь близким», видео- и аудиокассеты, дискотека, новая группа «Затраты на компьютер» с отдельной статьёй «Коврик» для мыши. В доходах - «Зарплата 1», «Зарплата 2», «Аванс 1», «Аванс 2», «Приработок» и «Наследство».

Все операции собираются в главном окне «Учет расходов и поступлений» с итогами за период. Отчёты строятся как таблицей, так и объёмными диаграммами в духе раннего Excel.

Рисунок 5. журнал операций за февраль 1999 года

Рисунок 6. отчёт «Структура расходов»

Деноминация: три лишних нуля навсегда

С 1 января 1998 года рубль подешевел в 1000 раз на бумаге. Переделывать базу данных в «1С» не стали - просто переименовали базовую валюту. В версии 2.5 она называется «Базовая валюта (СТР)», то есть старые рубли. Настоящие рубли (РУБ) стали обычной валютой с курсом 1000 СТР за 1 РУБ.

Поэтому в строке состояния всегда видны три лишних нуля. Семья, у которой всего около 13 тысяч рублей, видит внизу экрана «Всего: 12,968,000.00 СТР». А в списке счетов у каждой суммы две строки: в валюте счёта и в старых рублях.

Рисунок 7. список счетов с суммами в СТР

В описании программы (README) версии 1.2, которая вышла в ноябре 1997 года, за сорок дней до деноминации, есть отдельный раздел «О деноминации». Он советует завести валюту «Новый рубль», поставить ей курс 1000 с 1 января 1998 года и вести «старые» и «новые» деньги на разных счетах, пока старые купюры ещё в ходу.

Дефолт в справочнике курсов

Программа поставлялась со справочником курсов ЦБ: почти 20 тысяч записей по 142 валютам, последняя - на 18 февраля 1999 года. Он нужен был для пересчёта валютных счетов и для декларации о доходах. А в итоге сохранил подробную хронику осени 1998-го. Я вынул из него курс доллара за вторую половину года:

Рисунок 8. курс доллара из справочника программы, июль–декабрь 1998

До 14 августа доллар стоил 6,31 рубля. 17 августа объявили дефолт, и к 9 сентября курс вырос до 20,82 - в 3,3 раза. Затем за неделю откатился до 8,67, а к концу года снова дошёл до 20,99. За 26-31 августа в справочнике курсов нет вовсе.

Эксперимент: семья в августе 1998-го

Чтобы увидеть кризис глазами программы, я завёл в ней обычную “семью” на 1 июля 1998 года и провёл её через четыре месяца:

Что Сумма Кошелёк 1 000 руб. Счёт в Сбербанке 6 000 руб. Заначка $500 Зарплата, 5-го числа 1 500 руб. в месяц Еда 600 руб. в июле и августе, 950 в сентябре, 1 100 в октябре Коммунальные услуги 150 руб. в месяц, в октябре 180 25 августа, паника купили $100 за 786 руб.

Рисунок 9. «обменный пункт» программы 25 августа

Рисунок 10. все операции семьи за июль–октябрь

Дальше я построил один и тот же отчёт «Динамика благосостояния» за 25 августа - 13 сентября в двух валютах.

В долларах все сбережения семьи стоят около $1 580, а 9 сентября - уже около $1 000, хотя между этими датами пришла зарплата. Рублёвая часть, 8 264 руб., на пике курса стоила всего $397.

Рисунок 11. «Динамика благосостояния» в долларах

В рублях картина обратная: семья «разбогатела» с 12 400 до 20 700 руб. Это заначка в $600 стала стоить 12 495 руб., а по курсу 14 августа она стоила бы 3 786. Только и цены не стояли на месте: в моём примере расход на еду вырос с 600 до 1 100 рублей.

Рисунок 12. тот же отчёт в рублях

История про то, как держать сбережения, оказалась прошита прямо в домашней бухгалтерии. И программа где надо честно считает оба варианта: валюту пересчёта выбирает пользователь.

Декларация и другие приметы эпохи

Декларация о доходах - главная новинка версии 2.5. Мастер сам подбирает листы формы по тому, какие доходы и вычеты у вас есть. Дальше идут сведения о декларанте, реестр справок о доходах с работы и лист доходов от предпринимательства. Готовую декларацию можно было напечатать прямо на «розовые» бланки из коробки. Для этого есть тестовая печать с двумя квадратами и настройка сдвига с точностью до десятой миллиметра. А можно было записать её в файл для налоговой — на «магнитный носитель», то есть на дискету. Для листа о валютных доходах в комплект положили курсы 33 «обязательных» валют за 1998 год и ещё 96 валют - от азербайджанского маната до экю.

Рисунок 13. подбор листов декларации

Рисунок 14. лист А, сведения о декларанте

Квитанции. В программу встроено 13 готовых бланков: оплата газа, квартиры, телефона и электричества, штраф в ГАИ, платёж в Пенсионный фонд, подписка на газеты, платёжное поручение. Образцы заполнены московскими реквизитами. Штраф ГАИ платит «Иванов П.Б.» с улицы «30-ти лет. фирмы "1С"» через Коммерческий «МОСТ-БАНК», квартплата идёт через МКБ «Контакт», газ - в «МосГаз».

Рисунок 15. список стандартных бланков

Интернет. В окне «О программе» уже есть адрес сайта https://www.1c.ru и почта admin1c@1c.ru - на фоне купюры с портретом.

«Программа выполнила недопустимую операцию». Я нашел баг в программе, пока с ней возился: график отчёта вмещает 20 столбиков. Когда я попробовал пролистать его клавишей PgDn, программа упала с тем самым окном, которое помнят все пользователи Windows 98. Данные при этом уцелели.

Рисунок 16. «Программа выполнила недопустимую операцию»

Как я её запустил

На Windows 10 и 11 программа не запустится: 64-битная Windows не умеет выполнять 16-битный код. Я поставил бесплатный эмулятор 86Box, в нём - компьютер с Pentium 200 MMX и 64 МБ памяти, а на него русскую Windows 98. Система нужна именно русская: на английской программа предупреждает о «некорректной русификации», и справочники показываются кракозябрами.

Продолжение

У меня есть и более ранняя версия - «1С:Деньги 1.2», собранная 18 ноября 1997 года, за сорок дней до деноминации. Это самая старая версия, которую мне удалось найти. В ней ещё нет евро, а в справочнике статей случайно остались тестовые записи разработчиков. Думаю сравнить версии 1.2 и 2.5 - оставте комментарий, если вам это интересно!