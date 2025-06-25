Пенсия +30%: какие доплаты дадут за 30 лет стажа в 2025 году

🔥 Доплата 1: Как "советский" стаж до 2002 года увеличит пенсию

🔹 Механизм

За каждый полный год работы до 2002 года:

Мужчинам — стажевый коэффициент повышается на 0,01 (макс. +0,2 за 20+ лет);

Женщинам — на 0,01 (макс. +0,2 за 20+ лет) + дополнительные 0,01 за 30 лет .

Расчет на примере:

Пенсионерка с 30 годами стажа (из них 15 лет — до 1991 г.):

Базовый коэффициент: 0,55; +0,10 за стаж >20 лет (0,55+0,10=0,65); +0,10 за 30 лет для женщин (0,65+0,10=0,75); Валоризация (переоценка советского стажа): +10% за стаж до 1991 г.

Итог: Пенсия вырастет на ~18-25% по сравнению с теми, у кого стаж <20 лет.