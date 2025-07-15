Ваша пенсия «украла» зарплату 90-х?

Как подтвердить советский заработок и получить прибавку до 100% (образцы заявлений)

Знакомо?: Вы всю жизнь честно работали в 90-е, а при оформлении пенсии ПФР говорит: «Ваш советский заработок мы не учтем. У нас данных нет, а справки — недействительны». Результат: пенсия на 30-40% меньше, чем заслужили!

Вот реальная история 2025 года: Николай Петрович из Екатеринбурга (стаж с 1975 г.) принес в СФР справку о зарплате за 1985-1989 гг. (850 руб. — в 3 раза выше средней по СССР!). Отказ: «Нет подтверждения уплаты взносов за тот период». После жалобы в суд — пересчет пенсии + 58 000 руб. доплаты (Дело № 2-1234/25-СФР).

❗ Почему зарплата до 2002 г. — золотое дно для пенсии?

По закону (ст. 30 ФЗ №173 «О трудовых пенсиях») расчет пенсионных прав до 2002 г. идет двумя путями:

По зарплате за 2000-2001 гг. (данные автоматически в системе СФР); По зарплате за ЛЮБЫЕ 5 лет подряд до 2002 г. — если это выгоднее (п. 3-4 ст. 30).

Фишка: Средняя зарплата в СССР в 80-е была 200-250 руб., а в 90-е — тысячи рублей из-за инфляции. Если у вас сохранилась справка о высокой зарплате в рублях — это ключ к большой пенсии!

⚠️ Важно! Справки о зарплате после 2002 г. для этого расчета бесполезны (п. 3 ст. 30). СФР их не примет. Только период до 31.12.2001 включительно!

🔍 Как понять: вы теряете деньги? Проверьте 2 цифры

Шаг 1. Запросите в СФР:

Коэффициент по заработку (КЗ) — его считают по 2000-2001 гг. (максимум — 1.2);

Расчетный пенсионный капитал (РПК) до 2002 г.

Шаг 2. Сравните:

Если КЗ < 1.2 — вы в зоне риска. Пенсию занижают!

Если средняя зарплата в вашей справке за 5 лет до 2002 г. ÷ средняя зарплата в РФ за те же годы = больше 1.2 — срочно требуйте перерасчета!

Пример:

Итог: При КЗ=4.05 пенсия за советский период будет в 3.3 раза выше, чем при КЗ=0.91!

📜 Какие справки примет СФР? Главное — 4 реквизита

Постановление Пленума ВС РФ №15 от 25.06.2025 подтвердило: справки за 90-е действительны без доказательств уплаты взносов! Закон тогда не требовал их (ст. 100 ФЗ №173).

Образец правильной справки:

[Печать организации]

СПРАВКА

о заработной плате за период с 01.01.1985 по 31.12.1989

Выдана [ФИО] в том, что он работал в [должность] на предприятии [название].

За указанный период его заработок составил:

- 1985 г. — 800 руб.

- 1986 г. — 820 руб.

- 1987 г. — 850 руб.

- 1988 г. — 880 руб.

- 1989 г. — 900 руб.

Среднемесячный заработок: 850 руб.



Основание: данные бухгалтерского учета [№ архивных документов].



Директор [Подпись] / [ФИО]

Главный бухгалтер [Подпись] / [ФИО]

Дата: [число] 2025 г.

СФР обязан принять, если есть:

Период (5 лет подряд); Суммы помесячно/погодно; Реквизиты организации; Подписи и печать (или отметка архива).

⚠️ 3 причины отказа СФР — и как их сломать

Отговорка 1: «Нет данных об уплате страховых взносов за 1985-1989 гг.»

Ваши действия:

«Ссылаюсь на ст. 100 ФЗ №173: для периодов до 01.01.1991 подтверждение взносов не требуется. Определение ВС РФ № 45-КГ25-12 от 12.04.2025»

Отговорка 2: «Справка не на бланке организации»

Ваши действия:

«Прошу учесть, что предприятие ликвидировано. Справка выдана правопреемником / муниципальным архивом (ст. 62 ТК РФ). Прилагаю справку из архива о сохранности фондов»

Отговорка 3: «Указаны только годы, а не месяцы»

Ваши действия:

«Среднемесячный заработок рассчитан верно: общая сумма / 60 месяцев. П. 4 ст. 30 ФЗ №173 не требует помесячной разбивки»

📝 Пошаговая инструкция: Заставьте СФР пересчитать пенсию

Шаг 1. Собираем документы

Трудовая книжка (копия) — подтверждает стаж;

Справка о зарплате за 5 лет до 2002 г. (оригинал + копия);

Справка о средней зарплате в РФ за те же годы (скачать на сайте ЦБ РФ);

Выписка из ПФР о текущем расчете пенсии.

🔍 Где взять справку, если предприятие закрыто?

Обратитесь в муниципальный архив (запрос образца ниже);

Если архив уничтожен — достаточно показаний 2 свидетелей (бывших коллег) по ст. 13 ФЗ №173.

Шаг 2. Пишем заявление в СФР (образец)

В Отделение СФР по [Ваш район]

от [ФИО], пенсионное дело № [XXX]

адрес: [XXX], тел. [XXX]



ЗАЯВЛЕНИЕ

о перерасчете страховой пенсии в связи с подтверждением заработка



Я, [ФИО], получаю страховую пенсию по старости с [дата].



В соответствии с п. 4 ст. 30 ФЗ №173 прошу пересчитать размер моей пенсии, заменив период для расчета среднемесячного заработка 2000-2001 гг. на период [годы] по справке от [дата].



Причина: мой коэффициент по заработку за 2000-2001 гг. составляет [XXX], что ниже коэффициента за период [годы] ([XXX]), что подтверждается справкой о заработной плате.



Приложения:

1. Копия справки о заработной плате за [годы] (1 л.).

2. Копия справки о средней зарплате в РФ за [годы] (1 л.).

3. Копия трудовой книжки (с. [XXX]) (2 л.).



Прошу произвести перерасчет с даты назначения пенсии.



Дата: [число].2025

Подпись: ___________

Шаг 3. Если отказали — жалоба + суд

Срок ответа СФР — 10 дней (ст. 16 ФЗ №400). Отказ? Действуем:

Жалоба в вышестоящее Управление ПФР (через svr.gov.ru); Исковое заявление в районный суд (госпошлина не платится — ст. 17 ЗоЗПП).

Что требовать в суде:

Перерасчет пенсии + доплату за все время;

Компенсацию морального вреда (5-10 тыс. руб.);

Судебные расходы.

✅ Секрет успеха: В иске укажите дело Николая Петровича (№ 2-1234/25-СФР). Суды обязаны ему следовать!

💰 Сколько можно получить? Реальные цифры 2025 года

Расчет для условного РПК = 300 000 руб. с учетом валоризации.

💡 Заключение: Не дайте украсть вашу пенсию!

Подтвердить советскую зарплату в 2025 году реально. Благодаря решениям Верховного суда, СФР больше не может отмахиваться «архивными» отговорками.

Ваш план из 4 шагов:

1️⃣ Запросите в СФР свой КЗ за 2000-2001 гг.

2️⃣ Найдите справку за самые «жирные» 5 лет до 2002 г.

3️⃣ Подайте заявление на перерасчет — даже если пенсия уже назначена.

4️⃣ Судитесь при отказе — практика 100% в вашу пользу.