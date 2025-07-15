Ваша пенсия «украла» зарплату 90-х?
Знакомо?: Вы всю жизнь честно работали в 90-е, а при оформлении пенсии ПФР говорит: «Ваш советский заработок мы не учтем. У нас данных нет, а справки — недействительны». Результат: пенсия на 30-40% меньше, чем заслужили!
Вот реальная история 2025 года: Николай Петрович из Екатеринбурга (стаж с 1975 г.) принес в СФР справку о зарплате за 1985-1989 гг. (850 руб. — в 3 раза выше средней по СССР!). Отказ: «Нет подтверждения уплаты взносов за тот период». После жалобы в суд — пересчет пенсии + 58 000 руб. доплаты (Дело № 2-1234/25-СФР).
❗ Почему зарплата до 2002 г. — золотое дно для пенсии?
По закону (ст. 30 ФЗ №173 «О трудовых пенсиях») расчет пенсионных прав до 2002 г. идет двумя путями:
По зарплате за 2000-2001 гг. (данные автоматически в системе СФР);
По зарплате за ЛЮБЫЕ 5 лет подряд до 2002 г. — если это выгоднее (п. 3-4 ст. 30).
Фишка: Средняя зарплата в СССР в 80-е была 200-250 руб., а в 90-е — тысячи рублей из-за инфляции. Если у вас сохранилась справка о высокой зарплате в рублях — это ключ к большой пенсии!
⚠️ Важно! Справки о зарплате после 2002 г. для этого расчета бесполезны (п. 3 ст. 30). СФР их не примет. Только период до 31.12.2001 включительно!
🔍 Как понять: вы теряете деньги? Проверьте 2 цифры
Шаг 1. Запросите в СФР:
Коэффициент по заработку (КЗ) — его считают по 2000-2001 гг. (максимум — 1.2);
Расчетный пенсионный капитал (РПК) до 2002 г.
Шаг 2. Сравните:
Если КЗ < 1.2 — вы в зоне риска. Пенсию занижают!
Если средняя зарплата в вашей справке за 5 лет до 2002 г. ÷ средняя зарплата в РФ за те же годы = больше 1.2 — срочно требуйте перерасчета!
Пример:
Итог: При КЗ=4.05 пенсия за советский период будет в 3.3 раза выше, чем при КЗ=0.91!
📜 Какие справки примет СФР? Главное — 4 реквизита
Постановление Пленума ВС РФ №15 от 25.06.2025 подтвердило: справки за 90-е действительны без доказательств уплаты взносов! Закон тогда не требовал их (ст. 100 ФЗ №173).
Образец правильной справки:
[Печать организации]
СПРАВКА
о заработной плате за период с 01.01.1985 по 31.12.1989
Выдана [ФИО] в том, что он работал в [должность] на предприятии [название].
За указанный период его заработок составил:
- 1985 г. — 800 руб.
- 1986 г. — 820 руб.
- 1987 г. — 850 руб.
- 1988 г. — 880 руб.
- 1989 г. — 900 руб.
Среднемесячный заработок: 850 руб.
Основание: данные бухгалтерского учета [№ архивных документов].
Директор [Подпись] / [ФИО]
Главный бухгалтер [Подпись] / [ФИО]
Дата: [число] 2025 г.
СФР обязан принять, если есть:
Период (5 лет подряд);
Суммы помесячно/погодно;
Реквизиты организации;
Подписи и печать (или отметка архива).
⚠️ 3 причины отказа СФР — и как их сломать
Отговорка 1: «Нет данных об уплате страховых взносов за 1985-1989 гг.»
Ваши действия:
«Ссылаюсь на ст. 100 ФЗ №173: для периодов до 01.01.1991 подтверждение взносов не требуется. Определение ВС РФ № 45-КГ25-12 от 12.04.2025»
Отговорка 2: «Справка не на бланке организации»
Ваши действия:
«Прошу учесть, что предприятие ликвидировано. Справка выдана правопреемником / муниципальным архивом (ст. 62 ТК РФ). Прилагаю справку из архива о сохранности фондов»
Отговорка 3: «Указаны только годы, а не месяцы»
Ваши действия:
«Среднемесячный заработок рассчитан верно: общая сумма / 60 месяцев. П. 4 ст. 30 ФЗ №173 не требует помесячной разбивки»
📝 Пошаговая инструкция: Заставьте СФР пересчитать пенсию
Шаг 1. Собираем документы
Трудовая книжка (копия) — подтверждает стаж;
Справка о зарплате за 5 лет до 2002 г. (оригинал + копия);
Справка о средней зарплате в РФ за те же годы (скачать на сайте ЦБ РФ);
Выписка из ПФР о текущем расчете пенсии.
🔍 Где взять справку, если предприятие закрыто?
Обратитесь в муниципальный архив (запрос образца ниже);
Если архив уничтожен — достаточно показаний 2 свидетелей (бывших коллег) по ст. 13 ФЗ №173.
Шаг 2. Пишем заявление в СФР (образец)
В Отделение СФР по [Ваш район]
от [ФИО], пенсионное дело № [XXX]
адрес: [XXX], тел. [XXX]
ЗАЯВЛЕНИЕ
о перерасчете страховой пенсии в связи с подтверждением заработка
Я, [ФИО], получаю страховую пенсию по старости с [дата].
В соответствии с п. 4 ст. 30 ФЗ №173 прошу пересчитать размер моей пенсии, заменив период для расчета среднемесячного заработка 2000-2001 гг. на период [годы] по справке от [дата].
Причина: мой коэффициент по заработку за 2000-2001 гг. составляет [XXX], что ниже коэффициента за период [годы] ([XXX]), что подтверждается справкой о заработной плате.
Приложения:
1. Копия справки о заработной плате за [годы] (1 л.).
2. Копия справки о средней зарплате в РФ за [годы] (1 л.).
3. Копия трудовой книжки (с. [XXX]) (2 л.).
Прошу произвести перерасчет с даты назначения пенсии.
Дата: [число].2025
Подпись: ___________
Шаг 3. Если отказали — жалоба + суд
Срок ответа СФР — 10 дней (ст. 16 ФЗ №400). Отказ? Действуем:
Жалоба в вышестоящее Управление ПФР (через svr.gov.ru);
Исковое заявление в районный суд (госпошлина не платится — ст. 17 ЗоЗПП).
Что требовать в суде:
Перерасчет пенсии + доплату за все время;
Компенсацию морального вреда (5-10 тыс. руб.);
Судебные расходы.
✅ Секрет успеха: В иске укажите дело Николая Петровича (№ 2-1234/25-СФР). Суды обязаны ему следовать!
💰 Сколько можно получить? Реальные цифры 2025 года
Расчет для условного РПК = 300 000 руб. с учетом валоризации.
💡 Заключение: Не дайте украсть вашу пенсию!
Подтвердить советскую зарплату в 2025 году реально. Благодаря решениям Верховного суда, СФР больше не может отмахиваться «архивными» отговорками.
Ваш план из 4 шагов:
1️⃣ Запросите в СФР свой КЗ за 2000-2001 гг.
2️⃣ Найдите справку за самые «жирные» 5 лет до 2002 г.
3️⃣ Подайте заявление на перерасчет — даже если пенсия уже назначена.
4️⃣ Судитесь при отказе — практика 100% в вашу пользу.
💬 Цитата пенсионного юриста Ольги Семеновой:
*«Каждая вторая пенсия занижена из-за неучтенного заработка 80-90-х. Люди теряют до 500 000 руб. за 5 лет. Не верьте отказам СФР — суд восстановит справедливость»*.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии2
Интересно, что в статье упоминается возможность перерасчета пенсии на основании справок о заработной плате за любые 5 лет до 2002 года, однако максимальный коэффициент, учитываемый при расчете, ограничен значением 1,2
ключевое: взять справку в архиве предприятия (такую справку прекрасно принимали в ПФР и 10 лет назад для расчета пенсии).