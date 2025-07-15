Пенсионные баллы будут начислять за воспитание внуков

Представьте: вы проводите дни напролет с внуками — кормите, гуляете, помогаете с уроками. А государство за это… повышает вам пенсию! Звучит как сказка? Но именно такое предложение сейчас рассматривается в России. Держите совет для заботливых бабушек и дедушек — рассказываю, как обычная любовь к внукам может превратиться в реальные деньги.

Что случилось? Суть инициативы простыми словами

→ В Госдуме готовят революцию для пенсионеров. Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» (Сергей Миронов и Яна Лантратова) направили официальное обращение министру труда Антону Котякову. Их идея: начислять пенсионные баллы за воспитание внуков. И это не абстрактная идея — уже прописаны конкретные цифры.

❗ Важно знать:

За одного внука/внучку в год — 1,8 пенсионного балла .

Чем больше внуков — тем выше сумма баллов (пропорционально).

Получать баллы смогут граждане любого возраста , а не только пенсионеры.

Баллы напрямую повысят размер страховой пенсии.

Пример: Бабушка воспитывает троих внуков 5 лет подряд. За год: 1.8 балла × 3 внука = 5.4 балла. За 5 лет: 27 баллов. При стоимости балла в 2025 г. ~142.76 руб. 7, это доплата ~3850 руб. ежемесячно к основной пенсии.

Почему это предложили? Кризис и справедливость

Демография бьет тревогу: В 2024 году родилось всего 1.2 миллиона детей — минимум за 25 лет. А коэффициент рождаемости упал до 1.4 ребенка на женщину (а для воспроизводства нужно 2.1!). Государство ищет любые способы поддержать семьи.

Бабушки и дедушки — скрытый ресурс экономики: Они часто фактически заменяют родителей: сидят с детьми, забирают из садика/школы, помогают деньгами, пока родители работают. Но их вклад официально не признается 6910. При этом:

Мать 5 детей → имеет право на досрочную пенсию.

Бабушка, вырастившая 5 внуков → не имеет таких льгот.

«Справедливая Россия» заявляет: инициатива укрепит семью, даст старшему поколению чувство защищенности и материальную поддержку, признав их огромную роль 513. Сергей Миронов называет это «первым шагом» к более масштабной поддержке.

Как это будет работать? Механизм начисления баллов

Здесь пока больше вопросов, чем ответов (законопроект еще не внесен), но общие контуры ясны:

Кто получит право? Граждане РФ, фактически воспитывающие внуков (уход, присмотр, помощь в развитии). Вероятно, потребуется подтверждение факта воспитания. Как будут считать? 1.8 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент) за каждого внука за каждый полный год воспитания. А если внуков много? Баллы суммируются. За 2 внука = 3.6 ИПК/год, за 3 внуков = 5.4 ИПК/год и т.д. Когда баллы добавят? Скорее всего, при назначении пенсии или ежегодно при подтверждении права. Они прибавятся к уже имеющимся баллам (за работу, уход за своими детьми). Что это даст? Умножив сумму баллов на стоимость пенсионного коэффициента (в 2025 г. это 142.76 руб.), получим ежемесячную прибавку к пенсии.

Таблица: Расчет возможной годовой прибавки пенсионных баллов (ИПК)

Расчет: (Баллы × 142.76 руб.) / 12 мес. Ориентировочно! Не учитывает индексацию стоимости балла в будущем.

А что уже есть? Существующие льготы для сравнения

Пока баллы за внуков — лишь инициатива. Но кое-какая поддержка есть и сейчас:

Надбавка пенсионерам на иждивенцев: Если пенсионер содержит детей/внуков/правнуков до 18 лет (или до 23 лет при очной учебе), и у них нет трудоспособных родителей, он может получить доплату к фиксированной выплате:

За 1 иждивенца: + 1/3 ФВ (≈ 2711 руб. в 2024 г.)

За 2 иждивенцев: + 2/3 ФВ (≈ 5423 руб. )

За 3 и более: + 100% ФВ (≈ 8134 руб. в 2024 г.).

Отпуск по уходу за внуком: Бабушка/дедушка официально могут оформить отпуск по уходу за ребенком вместо матери. Они будут получать ежемесячное пособие (≈ 50 руб. в месяц базовый минимум + региональные доплаты) и получать пенсионные баллы (1.8 ИПК/год), но только если не работают. Новое предложение не отменяет эту возможность и может стать дополнением, особенно для работающих пенсионеров.

Споры и сомнения: А что говорят критики?

Идея не всеми воспринята однозначно. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов высказывает серьезные возражения:

«Пенсия — не социальное пособие»: Пенсионная система финансируется страховыми взносами с зарплат. Баллы должны отражать трудовой вклад или официально признанные «нестраховые периоды» (уход за своими детьми, инвалидом, служба в армии). Воспитание внуков не подпадает под эти критерии. «Нарушение справедливости»: Два человека с одинаковым стажем и зарплатой получат разные пенсии только потому, что у одного есть внуки, а у другого нет. Это несправедливо по отношению к тем, у кого внуков нет или они живут далеко. «Как доказать уход?» Механизм подтверждения крайне сложен. Что считать воспитанием? Ежедневный уход по 8 часов? Или прогулка раз в неделю? Как это проверять? Риск злоупотреблений высок. «Альтернатива есть»: Сафонов предлагает региональные социальные контракты для семей, где бабушки вынуждены заменять отсутствующие ясли/сады, с прямыми выплатами из бюджета, а не через пенсионную систему.

FAQ: Самые важные вопросы (и ответы на них)

→ Когда закон вступит в силу? Пока неизвестно. Это лишь предложение депутатов. Министерство труда должно его рассмотреть. Если поддержит — будет разработан законопроект, который пройдет все чтения в Госдуме, одобрение Совета Федерации и подпись Президента. На это может уйти от нескольких месяцев до лет. Быстро точно не будет.

→ Получат ли баллы те, кто уже воспитывает внуков? Скорее всего, зачет будет идти только с даты вступления закона в силу. Ретроспективное начисление за прошлые годы маловероятно, но исключать нельзя — прецеденты были (например, с военной службой по призыву).

→ Что важнее: баллы или пособие по уходу? Если бабушка не работает — выгоднее оформить отпуск по уходу (и баллы, и пособие, хоть и маленькое). Если работает (или уже пенсионер) — баллы за внуков станут дополнительной прибавкой без потери заработка/пенсии.

→ Нужно ли будет оформлять опеку? Судя по тексту инициативы («независимо от возраста», «имеющих внука»), речь не об опеке (когда родители лишены прав), а именно о помощи в воспитании в обычных семьях. Официальная опека уже дает право на дополнительные выплаты и льготы.

→ Не отменят ли потом эту льготу? Риск есть всегда. Но пенсионные права, заработанные до отмены закона, обычно сохраняются. Баллы, начисленные за прошлые годы, должны остаться.

Что делать прямо сейчас? Практические шаги для будущей выгоды

Хотя закон еще не принят, готовиться можно уже сегодня:

Фиксируйте факт воспитания:

Собирайте «доказательства»: Фото/видео совместного времяпрепровождения (прогулки, праздники, помощь с уроками), показания свидетелей (соседи, друзья семьи).

Сохраняйте чеки: На покупку одежды, игрушек, книг, продуктов для внуков, оплату кружков/секций.

Берите справки: Из детского сада/школы о том, что именно вы регулярно забираете ребенка, общаетесь с воспитателями/учителями. Изучите вопрос с иждивением: Если внук официально находится на вашем полном обеспечении, а его родители недееспособны/умерены/неизвестны → оформляйте надбавку к пенсии за иждивенца уже сейчас! Обращайтесь в ПФР или МФЦ. Понадобится:

Заявление.

Документы, подтверждающие родство (ваше свидетельство о рождении + свидетельство о рождении родителя внука + свидетельство о рождении внука).

Документы, подтверждающие отсутствие обеспечения со стороны родителей (свидетельство о смерти, решение суда о лишении прав, справка об инвалидности 1 группы и т.д.).

Справка об обучении внука (если ему 18-23 года).

Заключение: Шанс есть, но ждать придется

Идея начислять пенсионные баллы за воспитание внуков — это важный сигнал. Государство наконец-то заметило титанический, но невидимый труд миллионов бабушек и дедушек, без которых многие семьи просто не справились бы. Это попытка поддержать старшее поколение материально и стимулировать рождаемость в условиях демографической ямы.

Однако:

Это только предложение, а не закон. Путь до его реализации (если она случится) долог и непредсказуем.

Критика экспертов (о смешении страховых и социальных принципов пенсии, сложностях подтверждения) очень серьезная и может стать препятствием.

Альтернативы (соцконтракты, надбавки за иждивенцев) существуют уже сейчас — ими можно и нужно пользоваться.

Так что же делать бабушкам и дедушкам в 2025 году? Надеяться на лучшее, готовить документы (фото, чеки, справки) и активно пользоваться уже существующими льготами! А мы будем следить за новостями и обязательно сообщим, если инициатива станет реальным законом. Ваша любовь и забота бесценны, но приятно, если государство найдет способ сказать за них «спасибо» рублем.