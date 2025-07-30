Пенсионная революция 2025: почему женщины в России впервые за 10 лет получают больше мужчин и как это использовать

Если ваша пенсия ниже среднего по полу или региону, действуйте так:

Руководителю ОСФР по ________

От __________________________

(ФИО, СНИЛС, адрес)



ЖАЛОБА

на неполный учет пенсионных прав



Я, ________, получаю пенсию в размере ____ руб.

По данным Росстата, средний размер пенсии для [мужчин/женщин] в моем регионе составляет ____ руб.



Причина занижения:

- Не учтен период работы с ____ по ____ (документы прилагаются);

- Не применен районный коэффициент;

- Не включены баллы за детей/уход.



Требую:

1. Пересчитать пенсию с учетом пропущенных периодов.

2. Выплатить недополученную сумму за 3 года.



Приложения:

1. Копии трудовой книжки.

2. Справка о стаже.

3. Расчет среднего размера пенсии по региону (данные Росстата).



Дата, подпись