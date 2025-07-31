Августовское повышение пенсий 2025: кто получит +10 000₽ и как это оформить без заявлений

🔥 Главные новости августа 2025: Кого ждет прибавка
По данным Госдумы РФ, с 1 августа повышение коснется двух категорий пенсионеров:
Работающих пенсионеров — за которых работодатель платил взносы в 2024 году;
Граждан, достигших 80 лет — их фиксированная выплата удвоится.
❗ Важно: Все перерасчеты пройдут автоматически. Никуда обращаться не нужно!
💼 Повышение для работающих пенсионеров: Как рассчитают прибавку
Почему пенсия растет, если я работаю?
Пока ты официально трудишься, работодатель отчисляет 22% от твоей зарплаты в Пенсионный фонд. Часть этих денег превращается в пенсионные баллы (ИПК). В августе СФР конвертирует накопленные за 2024 год баллы в рубли.
Формула прибавки:
Доплата = Количество баллов × Стоимость балла в 2025 году
Стоимость 1 балла в 2025 г. — 143,9 ₽ (Постановление Правительства № 2375 от 30.11.2024).
Таблица: Примеры расчетов для работающих пенсионеров
Реальная история: Николай (63 года) работает инженером в Москве с зарплатой 67 000 ₽. В августе 2025 он получит прибавку 620 ₽/мес. — хватит на оплату домашнего интернета и часть коммуналки.
Ограничение: Максимальная прибавка — не более 3 баллов в год (ст. 18 ФЗ № 400). Даже при зарплате 500 000 ₽ добавка будет ~430 ₽.
👵 Удвоение пенсии после 80 лет: Кому дадут +8 907 ₽
Как это работает?
С 1 августа 2025 фиксированная выплата к страховой пенсии для 80-летних вырастет в 2 раза:
Базовая сумма: 8 907,7 ₽;
После 80 лет: 17 815,4 ₽.
Пример: Если пенсия Анны Петровны (79 лет) — 24 300 ₽, то после юбилея она станет 24 300 + 8 907,7 = 33 207,7 ₽.
3 важных нюанса:
Начислят автоматически — в день 80-летия (п. 4 ст. 17 ФЗ № 400);
Не положено, если вы уже получаете двойную выплату как:
Инвалид I группы;
Получатель надбавки за иждивенцев;
Сохранится при продолжении работы.
⚠️ Конфликтующие надбавки: Когда автоматика не сработает
Госдума предупреждает: двойная выплата назначается только по одному основанию. Вот спорные ситуации:
Случай 1: Инвалиду I группы исполняется 80 лет
Уже есть: Двойная фиксированная выплата как инвалиду;
После юбилея: Размер не изменится — доплата за возраст не положена.
Случай 2: Пенсионеру с иждивенцем исполнилось 80 лет
Уже есть: Повышенная выплата на содержание ребенка/внука;
После юбилея: СФР оставит наибольшую из доплат (обычно — за иждивенца).
Что делать? Подайте заявление на выбор выгодного варианта!
Шаблон заявления в СФР:
В Отделение СФР г. _______________
От _______________________________
(ФИО, СНИЛС, адрес)
Заявление
о назначении наиболее выгодного размера фиксированной выплаты
На основании ст. 17 ФЗ № 400 прошу установить мне фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере в связи с достижением 80 лет (с «___»_______2025 г.).
Прошу не учитывать действующую доплату за _______________ (указать причину: инвалидность I группы/иждивенца), так как данный вариант для меня невыгоден.
Приложение:
1. Копия паспорта (стр. с датой рождения).
2. Копия СНИЛС.
Дата ________ Подпись _________
🔍 Как проверить августовскую прибавку: 3 Способа
В мобильном приложении «СФР»
Зайди в раздел «Пенсии» → «История выплат» → сравни суммы за июль и август.
На портале Госуслуг
Запроси «Выписку о размере пенсии» (раздел «Пенсия и пособия»).
В банковском СМС
Если пенсия приходит на карту МИР, банк пришлет уведомление об изменении суммы.
❗ Если прибавки нет до 10 августа:
Позвони в контакт-центр СФР: 8-800-302-73-73;
Напишите жалобу через личный кабинет.
Образец жалобы:
В Управление СФР по _______________
От _______________________________
(ФИО, СНИЛС, контакты)
Жалоба
на отсутствие августовского перерасчета пенсии
Я, ___________, являюсь работающим пенсионером (либо достиг 80 лет ___ августа 2025 г.). В августе 2025 г. моя пенсия не была увеличена, что нарушает ст. 18 (или ст. 17) ФЗ № 400.
Прошу:
1. Провести перерасчет с 1 августа 2025 г.;
2. Выплатить недополученные средства;
3. Дать письменный ответ.
Приложение:
1. Трудовая книжка (для работающих).
2. Справка о зарплате за 2024 г.
Дата _________ Подпись _________
📅 Календарь пенсионера: Какие выплаты ждать в 2025
Важно! Работающим пенсионерам с 2025 года индексация будет проводиться ежегодно, как и неработающим (ФЗ № 605 от 20.12.2024).
💎 Заключение: Коротко о главном
С 1 августа 2025 добавку получат:
Все работающие пенсионеры (прибавка = баллы × 143,9 ₽);
Граждане, достигшие 80 лет (+8 907,7 ₽ к фиксированной выплате).
Никаких заявлений не нужно! СФР сделает перерасчет автоматически.
Проверяйте пенсию в августе:
Через приложение СФР;
На Госуслугах;
По СМС от банка.
Если денег не добавили:
Звоните 8-800-302-73-73;
Пишите жалобу (образец выше).
Итог: Август — особый месяц для пенсионеров. Даже небольшая прибавка в 300-500 ₽ — это дополнительные лекарства, продукты или помощь внукам. Следите за изменениями — это ваше право!
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