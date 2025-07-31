Августовское повышение пенсий 2025: кто получит +10 000₽ и как это оформить без заявлений

💼 Повышение для работающих пенсионеров: Как рассчитают прибавку

Почему пенсия растет, если я работаю?

Пока ты официально трудишься, работодатель отчисляет 22% от твоей зарплаты в Пенсионный фонд. Часть этих денег превращается в пенсионные баллы (ИПК). В августе СФР конвертирует накопленные за 2024 год баллы в рубли.

Формула прибавки:

Доплата = Количество баллов × Стоимость балла в 2025 году

Стоимость 1 балла в 2025 г. — 143,9 ₽ (Постановление Правительства № 2375 от 30.11.2024).

Таблица: Примеры расчетов для работающих пенсионеров

Реальная история: Николай (63 года) работает инженером в Москве с зарплатой 67 000 ₽. В августе 2025 он получит прибавку 620 ₽/мес. — хватит на оплату домашнего интернета и часть коммуналки.

Ограничение: Максимальная прибавка — не более 3 баллов в год (ст. 18 ФЗ № 400). Даже при зарплате 500 000 ₽ добавка будет ~430 ₽.