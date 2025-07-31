ЦОК КПП УСН 24.07 Мобильный
Васильева Яна
Пенсии

Августовское повышение пенсий 2025: кто получит +10 000₽ и как это оформить без заявлений

Если ты работающий пенсионер или тебе скоро исполнится 80 лет — август 2025 принесет приятный сюрприз. С 1 августа Социальный фонд России (СФР) автоматически пересчитает пенсии тысячам россиян. Разберем без сложных терминов, кому и сколько добавят, почему не нужно писать заявления и как проверить свои выплаты. Поехали!

🔥 Главные новости августа 2025: Кого ждет прибавка

По данным Госдумы РФ, с 1 августа повышение коснется двух категорий пенсионеров:

  1. Работающих пенсионеров — за которых работодатель платил взносы в 2024 году;

  2. Граждан, достигших 80 лет — их фиксированная выплата удвоится.

❗ Важно: Все перерасчеты пройдут автоматически. Никуда обращаться не нужно!

💼 Повышение для работающих пенсионеров: Как рассчитают прибавку

Почему пенсия растет, если я работаю?

Пока ты официально трудишься, работодатель отчисляет 22% от твоей зарплаты в Пенсионный фонд. Часть этих денег превращается в пенсионные баллы (ИПК). В августе СФР конвертирует накопленные за 2024 год баллы в рубли.

Формула прибавки:
Доплата = Количество баллов × Стоимость балла в 2025 году

Стоимость 1 балла в 2025 г. — 143,9 ₽ (Постановление Правительства № 2375 от 30.11.2024).

Таблица: Примеры расчетов для работающих пенсионеров

Реальная история: Николай (63 года) работает инженером в Москве с зарплатой 67 000 ₽. В августе 2025 он получит прибавку 620 ₽/мес. — хватит на оплату домашнего интернета и часть коммуналки.

Ограничение: Максимальная прибавка — не более 3 баллов в год (ст. 18 ФЗ № 400). Даже при зарплате 500 000 ₽ добавка будет ~430 ₽.

👵 Удвоение пенсии после 80 лет: Кому дадут +8 907 ₽

Как это работает?

С 1 августа 2025 фиксированная выплата к страховой пенсии для 80-летних вырастет в 2 раза:

  • Базовая сумма: 8 907,7 ₽;

  • После 80 лет: 17 815,4 ₽.

Пример: Если пенсия Анны Петровны (79 лет) — 24 300 ₽, то после юбилея она станет 24 300 + 8 907,7 = 33 207,7 ₽.

3 важных нюанса:

  1. Начислят автоматически — в день 80-летия (п. 4 ст. 17 ФЗ № 400);

  2. Не положено, если вы уже получаете двойную выплату как:
    Инвалид I группы;
    Получатель надбавки за иждивенцев;

  3. Сохранится при продолжении работы.

⚠️ Конфликтующие надбавки: Когда автоматика не сработает

Госдума предупреждает: двойная выплата назначается только по одному основанию. Вот спорные ситуации:

Случай 1: Инвалиду I группы исполняется 80 лет

  • Уже есть: Двойная фиксированная выплата как инвалиду;

  • После юбилея: Размер не изменится — доплата за возраст не положена.

Случай 2: Пенсионеру с иждивенцем исполнилось 80 лет

  • Уже есть: Повышенная выплата на содержание ребенка/внука;

  • После юбилея: СФР оставит наибольшую из доплат (обычно — за иждивенца).

Что делать? Подайте заявление на выбор выгодного варианта!

Шаблон заявления в СФР:

В Отделение СФР г. _______________
От _______________________________
(ФИО, СНИЛС, адрес)

Заявление
о назначении наиболее выгодного размера фиксированной выплаты

На основании ст. 17 ФЗ № 400 прошу установить мне фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере в связи с достижением 80 лет (с «___»_______2025 г.).

Прошу не учитывать действующую доплату за _______________ (указать причину: инвалидность I группы/иждивенца), так как данный вариант для меня невыгоден.

Приложение:
1. Копия паспорта (стр. с датой рождения).
2. Копия СНИЛС.

Дата ________ Подпись _________

🔍 Как проверить августовскую прибавку: 3 Способа

  1. В мобильном приложении «СФР»
    Зайди в раздел «Пенсии» → «История выплат» → сравни суммы за июль и август.

  2. На портале Госуслуг
    Запроси «Выписку о размере пенсии» (раздел «Пенсия и пособия»).

  3. В банковском СМС
    Если пенсия приходит на карту МИР, банк пришлет уведомление об изменении суммы.

❗ Если прибавки нет до 10 августа:

  • Позвони в контакт-центр СФР: 8-800-302-73-73;

  • Напишите жалобу через личный кабинет.

Образец жалобы:

В Управление СФР по _______________
От _______________________________
(ФИО, СНИЛС, контакты)

Жалоба
на отсутствие августовского перерасчета пенсии

Я, ___________, являюсь работающим пенсионером (либо достиг 80 лет ___ августа 2025 г.). В августе 2025 г. моя пенсия не была увеличена, что нарушает ст. 18 (или ст. 17) ФЗ № 400.

Прошу:
1. Провести перерасчет с 1 августа 2025 г.;
2. Выплатить недополученные средства;
3. Дать письменный ответ.

Приложение:
1. Трудовая книжка (для работающих).
2. Справка о зарплате за 2024 г.

Дата _________ Подпись _________

📅 Календарь пенсионера: Какие выплаты ждать в 2025

Важно! Работающим пенсионерам с 2025 года индексация будет проводиться ежегодно, как и неработающим (ФЗ № 605 от 20.12.2024).

💎 Заключение: Коротко о главном

  1. С 1 августа 2025 добавку получат:
    Все работающие пенсионеры (прибавка = баллы × 143,9 ₽);
    Граждане, достигшие 80 лет (+8 907,7 ₽ к фиксированной выплате).

  2. Никаких заявлений не нужно! СФР сделает перерасчет автоматически.

  3. Проверяйте пенсию в августе:
    Через приложение СФР;
    На Госуслугах;
    По СМС от банка.

  4. Если денег не добавили:
    Звоните 8-800-302-73-73;
    Пишите жалобу (образец выше).

Итог: Август — особый месяц для пенсионеров. Даже небольшая прибавка в 300-500 ₽ — это дополнительные лекарства, продукты или помощь внукам. Следите за изменениями — это ваше право!

Информации об авторе

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

5 подписчиков29 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяКлерк ИИПремиум