Васильева Яна
Пенсии

Сентябрьские прибавки: кому и сколько добавят к пенсии в 2025 году

Август принес важные изменения для трех категорий пенсионеров — уже в сентябре их выплаты вырастут без заявлений и визитов в СФР. Депутат Госдумы Алексей Говырин пояснил механизм перерасчета, основанный на автоматическом учете «юридически значимых обстоятельств». Разберем детали.

🔄 1. Пенсионеры, уволившиеся в августе 2025 года

Что меняется:

  • Полная компенсация всех пропущенных индексаций за период работы.

  • Пример: Если пенсия без индексации составляла 18 000 ₽, а за 2 года индексаций "накопилось" +15%, то с сентября выплата составит 20 700 ₽.

Как работает:

  • Перерасчет запускается автоматически на основе данных от работодателя в Социальный фонд.

  • Выплата обновленной суммы начинается с 1 сентября.

💡 Важно! Даже если вы работали 10 лет, после увольнения получите сразу все пропущенные индексации.

👵 2. Пенсионеры, достигшие 80 лет в августе

Фиксированная выплата удваивается:

Условия для надбавки за уход:

  • Официальное оформление через СФР (договор с ухаживающим);

  • Уход должен быть установлен до конца августа.

♿ 3. Инвалиды I группы, получившие статус в августе

Что прибавится:

  • Удвоенная фиксированная часть (17 815,40 ₽);

  • Доплата за иждивенцев: +2 969,23 ₽ на каждого (например, на двоих детей: +5 938,46 ₽).

Пример расчета для инвалида I группы с двумя иждивенцами:

17 815,40 ₽ (фиксированная часть) + (2 969,23 ₽ × 2) = 23 753,86 ₽ только за базовые компоненты.

Основание: Данные медико-социальной экспертизы (МСЭ), передаваемые в СФР автоматически.

⚙️ Почему перерасчет происходит без заявлений?

Система работает по принципу "месяц +1":

  1. Событие (увольнение, 80-летие, установление инвалидности) фиксируется в августе.

  2. С 1 сентября пенсия пересчитывается на основании:
    Отчетов работодателей в СФР;
    Данных МСЭ;
    Реестра ЗАГС (для дат рождения).

Контроль: Если прибавки нет к 10 сентября:

  • Позвоните в Единый контакт-центр СФР: 8 800 100-00-01;

  • Подайте запрос через Госуслуги (раздел "Пенсии").

💡 Важно помнить!

  • Районные коэффициенты увеличат суммы: Например, на Камчатке фиксированная выплата 17 815,40 ₽ превратится в 26 723,10 ₽ (×1.5).

  • Работающим пенсионерам индексация 2025 года уже начислена с января, но следующая будет только после увольнения.

  • Социальные доплаты (до прожиточного минимума) пересчитаются автоматически после увеличения пенсии.

💎 Заключение

Сентябрь станет месяцем "тихой революции" для тысяч пенсионеров. Главное преимущество — отсутствие бюрократии: ни один из перечисленных перерасчетов не требует вашего участия. Если же прибавка задержалась — требуйте от СФР разъяснений, ссылаясь на ст. 21 ФЗ "О страховых пенсиях".

Васильева Яна

Васильева Яна

Юрист в ИП Васильева Яна Сергеевна

6 подписчиков51 пост

