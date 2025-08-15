Сентябрьские прибавки: кому и сколько добавят к пенсии в 2025 году

🔄 1. Пенсионеры, уволившиеся в августе 2025 года
Что меняется:
Полная компенсация всех пропущенных индексаций за период работы.
Пример: Если пенсия без индексации составляла 18 000 ₽, а за 2 года индексаций "накопилось" +15%, то с сентября выплата составит 20 700 ₽.
Как работает:
Перерасчет запускается автоматически на основе данных от работодателя в Социальный фонд.
Выплата обновленной суммы начинается с 1 сентября.
💡 Важно! Даже если вы работали 10 лет, после увольнения получите сразу все пропущенные индексации.
👵 2. Пенсионеры, достигшие 80 лет в августе
Фиксированная выплата удваивается:
Условия для надбавки за уход:
Официальное оформление через СФР (договор с ухаживающим);
Уход должен быть установлен до конца августа.
♿ 3. Инвалиды I группы, получившие статус в августе
Что прибавится:
Удвоенная фиксированная часть (17 815,40 ₽);
Доплата за иждивенцев: +2 969,23 ₽ на каждого (например, на двоих детей: +5 938,46 ₽).
Пример расчета для инвалида I группы с двумя иждивенцами:
17 815,40 ₽ (фиксированная часть) + (2 969,23 ₽ × 2) = 23 753,86 ₽ только за базовые компоненты.
Основание: Данные медико-социальной экспертизы (МСЭ), передаваемые в СФР автоматически.
⚙️ Почему перерасчет происходит без заявлений?
Система работает по принципу "месяц +1":
Событие (увольнение, 80-летие, установление инвалидности) фиксируется в августе.
С 1 сентября пенсия пересчитывается на основании:
Отчетов работодателей в СФР;
Данных МСЭ;
Реестра ЗАГС (для дат рождения).
Контроль: Если прибавки нет к 10 сентября:
Позвоните в Единый контакт-центр СФР: 8 800 100-00-01;
Подайте запрос через Госуслуги (раздел "Пенсии").
💡 Важно помнить!
Районные коэффициенты увеличат суммы: Например, на Камчатке фиксированная выплата 17 815,40 ₽ превратится в 26 723,10 ₽ (×1.5).
Работающим пенсионерам индексация 2025 года уже начислена с января, но следующая будет только после увольнения.
Социальные доплаты (до прожиточного минимума) пересчитаются автоматически после увеличения пенсии.
💎 Заключение
Сентябрь станет месяцем "тихой революции" для тысяч пенсионеров. Главное преимущество — отсутствие бюрократии: ни один из перечисленных перерасчетов не требует вашего участия. Если же прибавка задержалась — требуйте от СФР разъяснений, ссылаясь на ст. 21 ФЗ "О страховых пенсиях".
