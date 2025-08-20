Средняя пенсия по инвалидности в России в 2025 году: цифры, факты и что стоит за этой статистикой

📊 Ключевая статистика на 1 июля 2025 года
Общий средний размер: 15 734 рубля/месяц
Для неработающих инвалидов: 15 750 руб./мес.
Для работающих инвалидов: 15 701 руб./мес.
Разница между работающими и неработающими: Всего 49 рублей
📈 Динамика изменений
За первые шесть месяцев 2025 года средний размер пенсии по инвалидности вырос примерно на 1.6% (с ~15 484 руб. в январе до 15 734 руб. в июле). Эта положительная динамика связана с проведенной индексацией.
🔍 Что важно понимать, глядя на эти цифры?
"Средняя" величина: Указанная сумма является усредненным показателем по стране. Фактический размер пенсии конкретного человека может быть как значительно выше, так и существенно ниже этой цифры.
От чего зависит размер пенсии? Итоговая сумма на руки складывается из нескольких компонентов и зависит от множества факторов:
Вид пенсии: Страховая (трудовая), социальная или государственная.
Группа инвалидности: I, II или III группа, инвалид с детства, ребенок-инвалид.
Наличие трудового стажа и количество сформированных пенсионных коэффициентов (ИПК) для страховой пенсии.
Регион проживания: Наличие и размер районного коэффициента, а также величина прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе, который влияет на возможную федеральную или региональную социальную доплату.
Прочие надбавки: Наличие иждивенцев, отказ от набора социальных услуг (НСУ) в пользу денежной компенсации и т.д.
💡 Примеры расчетов пенсий для разных категорий (после индексации 2025 года)
Чтобы лучше понимать разброс сумм, вот несколько примеров базовых размеров пенсий без учета возможных надбавок, коэффициентов и доплат:
Важно: Это лишь базовые значения. К социальной пенсии применяются районные коэффициенты, а страховая сильно зависит от индивидуальных пенсионных баллов (ИПК) и может быть значительно выше.
🤔 Почему разница между работающими и неработающими инвалидами так мала?
Указанная в данных СФР незначительная разница в 49 рублей может вводить в заблуждение. Она не означает, что работающим инвалидам почти не сокращают пенсию.
Эта средняя цифра складывается из-за того, что:
Разный состав групп: Среди неработающих инвалидов statistically больше людей с I группой инвалидности, которые получают более высокие выплаты по определению.
Учет всех выплат: В статистику включаются все виды пенсий и доплат (включая ЕДВ). Работающие инвалиды имеют право на получение страховой пенсии по инвалидности (которая могла быть им назначена до трудоустройства) и ЕДВ, и их выплаты не приостанавливаются.
Нюансы индексации: С 1 января 2025 года действуют новые правила, по которым пенсии по инвалидности индексируются независимо от факта работы. Это нивелировало одно из главных прошлых различий.
📞 Что делать, если ваша пенсия ниже средней или прожиточного минимума?
Проверьте правильность начислений. Обратитесь в клиентскую службу СФР или воспользуйтесь личным кабинетом на портале «Госуслуги» для детальной расшифровки вашей пенсии.
Узнайте о своих правах на доплаты. Если общая сумма вашей пенсии и ЕДВ не достигает прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в вашем регионе, вам положена федеральная или региональная социальная доплата до этого уровня.
Подайте заявление на получение всех положенных выплат. Некоторые доплаты (например, за иждивенцев) назначаются в заявительном порядке.
