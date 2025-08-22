Штрафы за нарушения перед отопительным сезоном: что ждет теплоснабжающие организации и граждан в 2025 году?

❗ Почему вообще понадобились такие штрафы?

Ситуация с подготовкой к отопительному сезону в России была напряженной. По данным Ассоциации юристов России, проверяющие часто стояли перед сложным выбором: либо не подписывать акт готовности и оставлять дома без тепла, либо подписывать его с риском аварий зимой. Из-за этого многие нарушения игнорировались, что приводило к авариям, перебоям с отоплением и даже чрезвычайным ситуациям в зимний период.

Чтобы решить эту проблему, в закон «О теплоснабжении» внесли изменения, введя двухэтапную систему проверок:

Первый этап: проверяющие комиссии фиксируют все нарушения и выдают предписание на их устранение. Второй этап: после выполнения работ подписывается итоговый акт о полной готовности объекта.

Но как заставить организации действительно устранять нарушения, а не игнорировать предписания? Именно для этого Минэнерго предложило ввести административные штрафы за неустраненные нарушения.

⚖️ Какие штрафы планируют ввести?

Поправки предлагается внести в статью 9.24 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ («Нарушение законодательства о теплоснабжении»). Вот как будут выглядеть новые штрафы: