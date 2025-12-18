2026 год: Финальный шаг. Мужчины 1962 и женщины 1967 года рождения — на пороге пенсии

Почему именно такой возраст? Краткая история переходного периода

Пенсионная реформа, стартовавшая в 2019 году, предусматривала плавное, поэтапное повышение возраста выхода на заслуженный отдых. Каждый год пенсионный возраст увеличивался на несколько месяцев, чтобы смягчить изменение для граждан.

2026 год — финальный год этого длинного переходного пути. Те, кто выходит в этом году, находятся на самой границе между старыми и новыми нормативами.

Таблица: Поэтапное повышение пенсионного возраста (на примере 1962 и 1967 годов рождения)

Как видно из таблицы, вы — последнее поколение, которое застало переход. Это важный исторический рубеж в эволюции российской пенсионной системы.