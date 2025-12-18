2026 год: Финальный шаг. Мужчины 1962 и женщины 1967 года рождения — на пороге пенсии

А с 2027 года начнёт действовать окончательное, общее правило: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Давайте вместе подробно разберём, что это значит конкретно для вас, как подготовиться к этому важному жизненному этапу и ничего не упустить при оформлении.
Почему именно такой возраст? Краткая история переходного периода
Пенсионная реформа, стартовавшая в 2019 году, предусматривала плавное, поэтапное повышение возраста выхода на заслуженный отдых. Каждый год пенсионный возраст увеличивался на несколько месяцев, чтобы смягчить изменение для граждан.
2026 год — финальный год этого длинного переходного пути. Те, кто выходит в этом году, находятся на самой границе между старыми и новыми нормативами.
Таблица: Поэтапное повышение пенсионного возраста (на примере 1962 и 1967 годов рождения)
Как видно из таблицы, вы — последнее поколение, которое застало переход. Это важный исторический рубеж в эволюции российской пенсионной системы.
Что нужно сделать в 2026 году? Пошаговый план для будущего пенсионера
Чтобы выход на пенсию прошёл гладко и выплаты начались без задержек, действуйте по плану.
Шаг 1: Уточните дату своего рождения и точный возраст выхода
Ваш возраст имеет решающее значение. Мужчины 1962 года рождения выйдут на пенсию в 2026 году, когда им исполнится 64 года. Женщины 1967 года рождения — в 2026 году, когда им исполнится 59 лет.
Пример: Если вы мужчина, родившийся 15 мая 1962 года, право на пенсию у вас возникает 15 мая 2026 года.
Подать заявление на назначение пенсии можно за 1 месяц до наступления этого срока.
Это самый важный подготовительный этап. За год или хотя бы за несколько месяцев до наступления пенсионного возраста:
Зарегистрируйтесь на портале «Госуслуги» (если ещё нет).
Закажите расширенную выписку из своего индивидуального лицевого счёта. Это можно сделать через личный кабинет на «Госуслугах» или на сайте СФР.
Внимательно изучите выписку. В ней будет указано:
Общий страховой стаж.
Количество накопленных пенсионных коэффициентов (баллов, ИПК).
Смоделированный предварительный размер будущей пенсии.
На 2026 год обязательные условия для страховой пенсии по старости:
Страховой стаж: Не менее 15 лет.
Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК): Не менее 30 баллов.
Если чего-то не хватает, у вас ещё есть время предпринять меры (например, подтвердить стаж по старым трудовым книжкам, учесть периоды ухода за детьми).
Шаг 3: Соберите необходимые документы
Основной пакет документов для подачи заявления:
Паспорт.
СНИЛС.
Трудовая книжка и/или иные документы, подтверждающие стаж (трудовые договоры, справки).
Документы, подтверждающие «нестраховые» периоды, за которые начисляются баллы: свидетельства о рождении детей (для учёта периода ухода), военный билет и т.д.
Справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 2002 года (для оценки пенсионных прав, сформированных до этой даты). Её можно запросить в архиве или у бывших работодателей.
Шаг 4: Подайте заявление о назначении пенсии
Сделать это можно несколькими способами, и самый удобный — онлайн:
Через портал «Госуслуги». Найдите услугу «Установление пенсии» и заполните электронное заявление, прикрепив сканы документов.
Лично в клиентской службе СФР или через МФЦ.
По почте заказным письмом с описью вложения.
Важный совет: Если вы продолжаете работать, вы всё равно имеете право оформить пенсию. Вы сможете получать её, но в этом случае ежегодная индексация для вас будет «заморожена» до момента увольнения. Однако с 2025 года индексация работающим пенсионерам возвращена, и после увольнения вы получите перерасчёт с учётом всех пропущенных повышений.
Особые случаи и права: Может, вы имеете право на досрочную пенсию?
Помимо общего правила, существует множество оснований для досрочного выхода на пенсию. Проверьте, не относитесь ли вы к одной из льготных категорий:
Многодетные матери. При наличии трёх детей пенсионный возраст снижается на 3 года, четырёх — на 4 года, пяти и более — на 10 лет (выход в 50 лет).
Работники с вредными и опасными условиями труда (по Спискам №1 и №2).
Жители Крайнего Севера и приравненных местностей с определённым стажем работы.
Педагоги, медики, творческие работники (при наличии специального стажа).
Лица, выработавшие длительный страховой стаж (42 года для мужчин, 37 лет для женщин), которые могут выйти на 2 года раньше общеустановленного срока.
Если вы подозреваете, что имеете право на льготу, обязательно проконсультируйтесь со специалистом СФР или юристом.
Что ждёт пенсионную систему после 2026 года?
С 2027 года переходный период завершается. Устанавливаются окончательные параметры:
Общеустановленный пенсионный возраст: 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин.
Сохранятся все существующие льготы и основания для досрочного выхода.
Индексация пенсий будет продолжаться ежегодно, как минимум, на уровень инфляции. В 2026 году, напомним, индексация запланирована на 7,6% с 1 января.
Это означает, что система выходит на плановый, стабильный режим работы.
Психологический и финансовый аспект: Готовимся к новому этапу жизни
Выход на пенсию — это не только оформление документов, но и важная жизненная перемена.
Финансовое планирование: Оцените, какой размер пенсии вам предварительно насчитали. Подумайте, достаточно ли этих средств для вашего привычного уровня жизни. Возможно, есть смысл продолжить работу (хотя бы неполный день) или найти дополнительный источник дохода (хобби, консультации, удалённая работа). Помните о индексациях — ваш доход будет постепенно расти.
Социальная активность: Пенсия — это время для себя, семьи, увлечений, путешествий. Подумайте, чем вы хотели бы заняться. Во многих городах работают «университеты третьего возраста», клубы по интересам, волонтёрские организации.
Здоровье: Уделите время своему здоровью, пройдите диспансеризацию. У государства есть дополнительные льготы на лекарства и санаторно-курортное лечение для пенсионеров.
Еще больше публикаций теперь можно найти на моем телеграм-канале «Myjus.ru - Юридическая консультация». Буду рад видеть вас среди его подписчиков!
Шаблон-напоминалка для будущего пенсионера 2026 года
Чек-лист: За 12 месяцев до пенсии
Заключение: Ваш год, ваш рубеж, ваша новая жизнь
2026 год — исторический рубеж не только для пенсионной системы, но и лично для вас, мужчины 1962 года и женщины 1967 года рождения. Вы завершаете длительный переходный период и открываете новый этап жизни.
Главные выводы:
Ваш возраст выхода чётко определён: 64 и 59 лет соответственно.
Подготовка — ключ к успеху. Начните с проверки пенсионных прав в СФР как можно раньше.
Изучите все свои права. Возможно, вы имеете право на льготную или досрочную пенсию.
Пенсия — это новые возможности. Продумайте, как вы хотите провести это время, позаботьтесь о финансовом и психологическом комфорте.
Вам нужна юридическая консультация? Наша команда профессиональных юристов готовы помочь защитить ваши права! Оставьте заявку прямо сейчас, и мы оперативно разберем вашу ситуацию.
Не откладывайте подготовку на последний момент. Активные и информированные действия сегодня — гарантия достойного и спокойного завтра. Поздравляем вас с приближением этого важного жизненного рубежа и желаем здоровья и благополучия на пенсии!
Начать дискуссию