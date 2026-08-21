Получение от Социального фонда РФ копию своего выплатного дела — и зачем это нужно каждому пенсионеру

Вы доверяете Социальному фонду расчёт вашей пенсии, но никогда не видели документы, на основании которых вам её начислили? А зря. Именно в выплатном деле хранятся все данные о вашем стаже, зарплате и периодах работы, которые влияют на размер ежемесячных выплат. И если там закралась ошибка — вы можете годами недополучать тысячи рублей, даже не подозревая об этом.

В этой статье разбираемся, что такое выплатное дело, как получить его копию, какие документы для этого нужны и что делать, если СФР отказывает.