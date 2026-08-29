Названы все законные способы уйти на пенсию досрочно

Вы до сих пор уверены, что пенсия в России — это 60 лет для женщин и 65 для мужчин? Забудьте.

Вы до сих пор уверены, что пенсия в России — это 60 лет для женщин и 65 для мужчин? Забудьте.

В 2026 году тысячи россиян уходят на заслуженный отдых на 5, 10, а иногда и 20 лет раньше. Кто-то — потому что выработал длительный стаж. Кто-то — потому что работал под землёй или в горячем цехе. Кто-то — потому что воспитал пятерых детей. А кто-то — потому что его профессия даёт право на льготу.

И самое обидное: многие даже не знают, что имеют на это право.

Общеустановленный пенсионный возраст в 2026 году составляет 59 лет для женщин и 64 года для мужчин. Но для льготных категорий эти цифры — не приговор, а ориентир, который можно существенно сдвинуть. Более того, в 2027 году на пенсию будут выходить только льготники, а в 2028-м — уже на общих основаниях в 65 и 60 лет. Так что 2026 год — последний шанс для многих выйти на пенсию досрочно по переходным нормам.

Давайте разберём все законные способы — от самых известных до тех, о которых вы могли не слышать.

Категория №1: Длительный стаж — 42 года для мужчин, 37 для женщин

Самая простая и понятная льгота. Если вы накопили 42 года страхового стажа (мужчины) или 37 лет (женщины), вы имеете право выйти на пенсию на 2 года раньше общеустановленного возраста.

В 2026 году это означает:

Мужчины со стажем 42 года — выход на пенсию в 62 года (вместо 64);

Женщины со стажем 37 лет — выход на пенсию в 57 лет (вместо 59).

Но есть важный нюанс. Досрочная пенсия за длительный стаж не может быть назначена ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. То есть даже если вы накопили 42 года стажа к 55 годам, придётся подождать до 60.

Обязательное условие для всех: не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).

Категория №2: «Северяне» — на 5 лет раньше

Жители Крайнего Севера и приравненных к нему местностей — одна из самых многочисленных льготных категорий. Только в Мурманской области с начала 2026 года досрочную «северную» пенсию оформили более 3 тысяч человек.

Условия для выхода на пенсию на 5 лет раньше:

Не менее 15 лет стажа в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в приравненных к ним местностях;

Страховой стаж: не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин;

Не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).

В 2026 году мужчины-северяне выходят на пенсию в 59 лет, женщины — в 54 года.

Особые условия для женщин с двумя и более детьми:

Если женщина имеет 12 лет «северного» стажа и 20 лет страхового стажа, она может выйти на пенсию в 50 лет.

Если «северный» стаж выработан не полностью:

Граждане, проработавшие на Севере не менее 7,5 лет, имеют право на уменьшение пенсионного возраста на 4 месяца за каждый полный год работы.

Коренные народы Севера:

Оленеводы, рыбаки, охотники, постоянно проживающие и работающие на Севере, выходят на пенсию в 45 лет (женщины) и 50 лет (мужчины) при стаже 20 и 25 лет соответственно.

Важно: Нестраховые периоды (отпуск по уходу за ребёнком, служба в армии по призыву, уход за инвалидами) не включаются в «северный стаж». Исключение — военная служба по мобилизации и пребывание в добровольческих формированиях: они засчитываются, если следовали за работой на Севере.

Категория №3: Многодетные матери — от 50 до 57 лет

Это одна из самых востребованных льгот. Только в Московском регионе в 2026 году досрочную пенсию оформили 2,6 тысячи многодетных мам.

Условия для всех многодетных матерей:

Воспитать детей до достижения ими 8 лет ;

Иметь не менее 15 лет страхового стажа ;

Иметь не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).

Возраст выхода на пенсию зависит от количества детей:

5 и более детей — 50 лет ;

4 детей — 56 лет ;

3 детей — 57 лет.

Если младшему ребёнку ещё не исполнилось восемь лет, оформить выплату досрочно нельзя.

Важное нововведение 2026 года: с 28 ноября 2025 года вступил в силу закон, который отменил ограничение по учёту периодов ухода за детьми в страховом стаже. Теперь все периоды ухода за каждым ребёнком до 1,5 лет засчитываются в стаж без ограничения по количеству детей. Кроме того, эти периоды учитываются при начислении пенсионных баллов: 1,8 балла за первого ребёнка, 3,6 — за второго, 5,4 — за третьего и каждого последующего.

Таблица: все категории граждан для досрочной пенсии в 2026 году

Категория №4: Родители детей-инвалидов

Если вы воспитывали ребёнка-инвалида с детства до достижения им 8 лет, вы имеете право на досрочную пенсию.

Условия:

Мать — выход на пенсию в 50 лет при страховом стаже не менее 15 лет ;

Отец — выход на пенсию в 55 лет при страховом стаже не менее 20 лет.

Льготой может воспользоваться только один из родителей. Однако если в семье воспитывается несколько детей с инвалидностью, воспользоваться этим правом одновременно смогут оба родителя, оформляя документы на разных детей.

Для опекунов пенсионный возраст снижается на один год за каждые полтора года опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности.

Важно: неважно, в каком именно возрасте ребёнок был признан инвалидом и как долго им оставался — учитывается сам факт воспитания до 8 лет.

Категория №5: Вредные и опасные профессии (Списки №1 и №2)

Это самая многочисленная категория досрочников. Только в Кемеровской области с начала 2026 года досрочную пенсию оформили 2 591 человек, и 1 843 из них — работники вредных и опасных производств.

Список №1 — особо опасные и тяжёлые работы:

Горные работы, металлургия, добыча и переработка полезных ископаемых;

Химическое, строительное, стекольное, бумажное производство;

Фармацевтическое, электротехническое, атомная энергетика.

Условия для Списка №1:

Мужчины — выход на пенсию в 50 лет при наличии 10 лет специального стажа;

Женщины — выход на пенсию в 45 лет при наличии 7,5 лет специального стажа.

Список №2 — вредные и тяжёлые условия труда (металлургия, химия, подземные работы, горячие цеха).

Условия для Списка №2:

Мужчины — выход на пенсию в 55 лет при специальном стаже не менее 12,5 лет ;

Женщины — выход на пенсию в 50 лет.

Обязательное условие для всех «вредников»: общий страховой стаж (20 лет для мужчин, 15 лет для женщин) и не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).

Категория №6: Педагоги, медики и творческие работники

Педагогические работники — при наличии специального стажа не менее 25 лет. Выход на пенсию не привязан к возрасту — важна выслуга лет.

Медицинские работники — 25 лет стажа в сельской местности или 30 лет в городских условиях.

Творческие работники — например, артисты театров, цирка, кино — также имеют право на досрочную пенсию при определённом стаже творческой деятельности.

Для всех этих категорий обязательное условие — не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).

Категория №7: Уволенные по сокращению или ликвидации

Если до пенсионного возраста осталось менее двух лет, и вы были уволены в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата, центр занятости может предложить вам оформить досрочную пенсию.

Условия:

Наличие необходимого страхового стажа;

Наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов ;

Постановка на учёт в службе занятости.

Категория №8: Инвалиды по зрению I группы

Отдельная категория — инвалиды по зрению I группы:

Мужчины — выход на пенсию в 50 лет ;

Женщины — выход на пенсию в 40 лет.

Обязательное условие — не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).

Что изменилось в 2026 году: три важных нововведения

1. Отменён лимит по учёту периодов ухода за детьми.

Теперь все периоды ухода за каждым ребёнком до 1,5 лет засчитываются в страховой стаж без ограничений. Раньше был лимит — теперь его нет.

2. С 2025 года обязательное условие для всех — 30 ИПК.

Без 30 пенсионных коэффициентов досрочная пенсия не назначается.

3. Размер фиксированной выплаты и стоимость балла.

В 2026 году фиксированная выплата составляет 9 584,69 рубля, стоимость одного пенсионного коэффициента — 156,76 рубля.

Как проверить свои данные и оформить пенсию

Шаг 1. Проверьте свой стаж и ИПК.

Зайдите в Личный кабинет на сайте Социального фонда (sfr.gov.ru) или на портале «Госуслуги». Там отражены все ваши периоды работы и количество накопленных коэффициентов.

Шаг 2. Убедитесь, что ваш стаж подтверждён документально.

Если какие-то периоды работы не отражены в электронной базе — соберите подтверждающие документы (трудовую книжку, справки с мест работы).

Шаг 3. Подайте заявление.

Сделать это можно онлайн через «Госуслуги», в МФЦ или лично в клиентской службе Отделения СФР.

Шаг 4. При возникновении вопросов — звоните.

Единый контакт-центр Социального фонда: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

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Заключение

Выйти на пенсию досрочно в 2026 году — реально. И для этого не нужно быть ни миллионером, ни чиновником. Достаточно знать свои права и проверить, не попадаете ли вы в одну из льготных категорий.

Длительный стаж, работа на Севере, многодетность, воспитание ребёнка-инвалида, вредная профессия, педагогический или медицинский стаж, инвалидность по зрению — каждое из этих оснований может сдвинуть ваш пенсионный возраст на 2, 5, 10 или даже 20 лет.

Но есть и важное «но»: льготы не работают автоматически. Их нужно оформлять. Нужно подтверждать стаж. Нужно следить за своими пенсионными коэффициентами.

Прямо сейчас зайдите в Личный кабинет на «Госуслугах» или сайте СФР. Проверьте свой стаж. Посмотрите на количество ИПК. Сравните с условиями из нашей таблицы.

Возможно, вы уже имеете право на досрочную пенсию — и просто не знаете об этом. А возможно, вам не хватает всего пары лет стажа или нескольких баллов — и вы можете начать их добирать уже сегодня.

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P.S. В 2027 году на пенсию будут выходить только льготники, а в 2028 году — уже на общих основаниях в 65 и 60 лет. Так что 2026 год — последний шанс для многих выйти на пенсию досрочно по переходным нормам. Не упустите его.